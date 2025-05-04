タイ音楽・カルチャーECマーケット「SABAAY STYLE MARKET」が始動！Scrubb、Milli、PBMIB、Mirrrのソロコンサートをタイフェスティバル東京2025有料イベントにて開催
『SABAAY STYLE MARKET』とは
タイの音楽・ファッション・カルチャーなどを日本国内でも紹介し届けるべく、アーティスト公式グッズ、現地ファッションブランド、レコード、書籍、アート、チケット、雑貨など幅広いジャンルにわたったタイコンテンツを取り扱う、日英泰語に対応したグローバルECマーケットサイトです。タイアーティストの日本公演開催・エージェント業務などを通し、アーティストと直接連携することで、日本初となる「タイ音楽特化型EC」としても、独占アイテムやイベント連動企画を展開し、今年のタイフェスティバル東京2025では、タイ音楽界を代表するアーティスト４組による単独ライブコンサートを開催し、タイ国内外で高い人気を誇るアーティストらが、日本の音楽ファンの皆さまに向けて、特別なステージをお届けする！
タイフェスティバル東京2025オフィシャルショップ運営実施も発表！！
【THAI FESTIVAL TOKYO 2025 SPECIAL CONCERT ティーザー動画】
https://youtu.be/HRQxWpz1j1o?si=onH_0DkQYKYnBpVf
【Sabaay Style Market】@sabaay_style_market
オフィシャルHP： https://sabaay-style-market.com
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「Sabaay Style Market」 EC 取扱アーティストラインナップ（抜粋）：
SCRUBB / The Toys / BOWKYLION / MILLI / 4EVE / ATLAS / Slot Machine / Phum Viphurit ,,,