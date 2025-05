株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー(本社:東京都中野区 代表取締役社長:櫻井 匡)は、ディズニーキャラクターの声を聞きながら撮影できる超小型トイデジタルカメラ「ディズニーキャラクター トイカメラ」の販売を、2025年5月16日より開始いたします。

ミッキーマウス、ミニーマウス、スティッチ、くまのプーさん、ベイマックスの5タイプ。

価格は10,000円(税込、ケンコー・トキナーオンラインショップ価格)です。

ディズニーキャラクター トイカメラ

ミッキーマウス、ミニーマウス、スティッチ、くまのプーさん、ベイマックスの5タイプ。



https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/camera/digitalcamera/pieni-disney.html

ディズニーキャラクターをあしらった、クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラです。

カメラ起動時にはそれぞれのキャラクターが表示され、さらにキャラクターボイスが流れ、楽しく撮影できます。

カメラ本体には液晶モニターが付いているので、写る範囲を確認しながら撮影できます。

ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。

写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。

いつも持ち歩いたり、インテリアとしてお部屋に飾っておいたりしたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。

※カメラの基本性能は「Kenko トイカメラ Pieni M」と同じです。

(C) Disney (C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

特長

超小型×クラシックデザイン

ディズニーキャラクターをあしらった、超小型のクラシックカメラ風トイカメラです。こんなに小さいのに写真と音声付き動画を撮ることができます。

キャラクターボイス付き

電源ON/OFF時、シャッターボタンを押した時に、キャラクターの声が聞こえます。また電源ON/OFF時にはキャラクターも表示されます。

カラー液晶モニター付き

液晶モニターで写る範囲を確認しながら撮影できます。

アクセサリー感覚で身につけられる

ネックストラップ付きでアクセサリー感覚で持ち歩けます。

カラーフィルター搭載

静止画モード・動画モード時にMONITORボタンを押すと、カラーフィルターを変更できます。

データはmicroSDに保存

データはmicroSD(別売)に保存。付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。

仕様

イメージセンサー:1/9型 CMOS

総画素数:122万画素

有効画素数:122万画素

レンズ:f=3.2mm F2.8

撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞

液晶モニター:0.96型TFT液晶 ※1

内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません

外部メモリー:micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)

ファイル形式:静止画: JPEG、動画: MJPEG(AVI)

静止画サイズ:1280×960

動画サイズ:1280×720(30fps)

シャッタースピード:1/100秒

ISO感度:ISO 100

電源:内蔵リチウムイオン充電池

入出力ポート:Type-C

寸法 (幅×高×奥行):約63×36×19mm

重量:約23g(microSDカード、付属品除く)

同梱品:カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書

※1 液晶モニターは被写体確認用です。カメラ画素数122万画素に対し、液晶モニターは1.2万画素のため見え方が異なります。

【必要なパソコンシステム】

Windows:10(32/64bit)/11 macOS:X/14.1

【動作保証について】

動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

各Windows OSはアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。

USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。

すべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。

KIOXIA製 microSDHC メモリーカード EXCERIA BASICシリーズ推奨。弊社にて検証済みです。ただしすべての記録動作/性能を保証するものではありません。

Type-C to Type-Cケーブルでは充電できません。