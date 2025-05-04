HANA ¡ÖVIVA LA ROCK¡×¤Ë¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç½Ð±é¡ªºÇ¹â¤Ë¡É¤¢¤Ã¤Áー¡É¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×½éÈäÏª¡ª

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HANA 'Burning Flower'
2025.06.09 Mon. Digital Release
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URL¡§https://hana-brave.lnk.to/ROSE_SG
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1. ROSE
2. Drop
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ÉÊÈÖ¡§SRCL-13300～13302
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<Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ>
1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Performance Video-
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ÉÊÈÖ¡§SRCL-13303～13305
²Á³Ê¡§2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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<Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ>
1. ROSE -Music Video-
2. ROSE -Behind The Scenes-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û(CD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13306～13307
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¡ÖJAPAN JAM 2025¡×
2025Ç¯5·î29Æü(ÌÚ)
¡ÖASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN¡×
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2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)TOKYO¡¢17Æü(Æü)OSAKA
¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×
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BMSG ¡ß CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT ¡ÈNo No Girls¡É ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØHANA¡Ù¡£CHIKA¡¢ NAOKO¡¢ JISOO¡¢ YURI¡¢ MOMOKA¡¢ KOHARU¡¢ MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë¡¢7Ì¾ÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£
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