¡ÈÂç¹¥¤¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡É¤Î¿©Æ²¤¬Ê¸µþ¶è¤ËÃÂÀ¸¡£¿·Å¹ÊÞ¡Öby you Ê¸µþ¿©Æ²¡×2025Ç¯5·î7Æü(¿å)¥ªー¥×¥ó!
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò¿®Ìé)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î7Æü(¿å)ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦¸µÄ®¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ñー¥¯Åì´Û1³¬¤Ë¡Öby you Ê¸µþ¿©Æ²¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
by you Ê¸µþ¿©Æ²¡§¥¤¥áー¥¸
¡ÈÂç¹¥¤¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡É¤Î¿©Æ²¤¬Ê¸µþ¤ËÃÂÀ¸
¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Öby you Ê¸µþ¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¡È¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©Æ²¡É¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤äË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©»ö¤òÆü¡¹Äó¶¡¤·¡¢²ÈÄí¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ã¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¸µÄ®¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢µì¸µÄ®¾®³Ø¹»À×ÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¿À¤Âå¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¡£by you Ê¸µþ¿©Æ²¤Ï¤³¤ÎµòÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µì¸µÄ®¾®³Ø¹»¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅ¹Æâ
½À¤é¤«¤ÊÆü½Ð¤·¤¬º¹¤·¹þ¤àÅ¹Æâ
°å¿©Æ±¸»¤Î»×ÁÛ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ïー¥Ö¤È½Ü¿©ºà¤ÇÀ°¤¨¤ëÆü¾ï¤Î¤´¤Ï¤ó
by you Ê¸µþ¿©Æ²¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¤Î¹Í¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¿©ºà¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤éÆÏ¤¯½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä¹òÊª¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä»¨¹ò¡¢¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÎ¤Î¤á¤°¤ê¤äÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤ä¤Í¤®¡¢¥¯¥ß¥ó¡¢¥íー¥º¥Þ¥êー¡¢¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¡¢ÀÄÅâÌ£Á¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÌôÌ£¡É¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤ä¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¤ªÂÞ¤ÎÌ£¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤äÄ´Íýµ»Ë¡¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ËèÆü¤Ç¤â¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¡¢Í¥¤·¤¯¤âÈ¯¸«¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ïー¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ
Ãë¤âÌë¤â¡¢ÂÎ¤¬¤è¤í¤³¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ
by you Ê¸µþ¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Êー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Û
¥á¥¤¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë¥×¥ìー¥È¥é¥ó¥Á¤ÈÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ü¤Î¿©ºà¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡¢¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÈÀ°¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó¡É¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ãë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¥¤¥áー¥¸
Áª¤Ù¤ë2¼ï¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥×¥ìー¥È¥é¥ó¥Á 1,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÉûºÚ2¼ï(°ìÎã¡§¤â¤ä¤·¥Ê¥à¥ë¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¸ÕËãÏÂ¤¨)¤È¥µ¥é¥À¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥é¥¤¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥»¥Ã¥È¡£¥á¥¤¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î4¼ï¤«¤é2¼ï¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹(ÆâÍÆ¤Ïµ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤ê)¡£
¡ãÁª¤Ù¤ë¥á¥Ë¥åー4¼ï¡ä
¡¦·Ü¤Ò¤Æù¤È¥¿¥¤¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ーßÖ¤á(¥¬¥Ñ¥ª)
¡¦Çò¿Èµû¤Î¥Á¥ê¥½ー¥¹ßÖ¤á
¡¦ÀÄºÚ¤È¸üÍÈ¤² È¯¹ÚÂçÆ¦¤ÎßÖ¤áÊª
¡¦·ÜÆù¤Èµ¨ÀáÌîºÚ¤Î¥°¥êー¥ó¥«¥ìー
Äê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¤â¤´ÍÑ°Õ
½½Ï»¹òÊÆ¤äÉûºÚ¡¦¥µ¥é¥À¡¦¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
¡¦¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ðー¥°Äê¿© 1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥¥ó¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²Äê¿©(¹õ¿ÝÇ¬¥½ー¥¹ or ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹)1,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦À¸Õª¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆùßÖ¤áÄê¿© 1,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥Ä¥«¥ìーÄê¿© 1,600±ß(ÀÇ¹þ)¢¨¥«¥Ä¤Ê¤·¤â²ÄÇ½ 1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦·ÜÆù¤È¸üÍÈ¤² ÀÄºÚ¤ÎÆ¦Æý¥¹ー¥×Äê¿© 1,300±ß(ÀÇ¹þ)
¥×¥ìー¥È¥é¥ó¥Á(¼Ì¿¿¤Ï¥¬¥Ñ¥ª¤ÈÇò¿Èµû¤Î¥Á¥ê¥½ー¥¹ßÖ¤á)
¥Á¥¥ó¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²Äê¿©(¼Ì¿¿¤Ï¹õ¿ÝÇ¬¥½ー¥¹)
¡Ú¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¡Û
Ìë¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°ºÚ¤«¤é²¹ºÚ¡¢¡º¤Î°ì»®¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤È¥Ïー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤òÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥é¥¹¡¦¥Ü¥È¥ë¤Ç¾ï»þÊ£¿ô¼ï¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡£ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥Êー¥á¥Ë¥åー
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー(È´¿è)¡§
¡¡¡¦Çò¥ì¥Ðー¥àー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à ¥í¥Ç¥Ö 980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦Âô»³¤Î¤ªÌîºÚ¤ÎÀ¸½Õ´¬¤ 700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦±ö¥â¥Ä¼Ñ¹þ¤ß ¥é¥ó¥×¥ì¥É¥Ã¥È 950±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦¥«¥é¥Þ¥ê ¥Õ¥ê¥Ã¥È ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö 1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÍñ¤Î¥«¥ìーßÖ¤á 1,780±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦¥¬¥¤¥äー¥ó ¹üÉÕ¤·Ü¤Î¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¾Æ¤ 1,780±ß(ÀÇ¹þ)
¡º¤Î°ì»®¤â½¼¼Â¡§
¡¡¡¦ËÜµ¤¤Î²¦Æ»¥¬¥Ñ¥ª 850±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦Äù¤á¤Î¥Ýー¥¯¥«¥ìー¥é¥¤¥¹ 700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦¿¼ß·¤Î¥°¥êー¥ó¥«¥ìー 800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦Çò¸ÕËã¤¿¤Ã¤×¤ê½Á¤Ê¤·Ã³¡¹ÌÍ 850±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¦Âç¿Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó(¥Ïー¥È) 800±ß(ÀÇ¹þ)
¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à500±ß(ÀÇ¹þ)¡×¤ä¡Öµ¨Àá¤Î¥¸¥§¥éー¥È 600±ß(ÀÇ¹þ)¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¥ì¥Ðー¥àー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à ¥í¥Ç¥Ö
¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÍñ¤Î¥«¥ìーßÖ¤á
¥¬¥¤¥äー¥ó
ËÜµ¤¤Î²¦Æ»¥¬¥Ñ¥ª
¡ãÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ä
Å¹ÊÞÌ¾(¥«¥Ê)¡§by you Ê¸µþ¿©Æ²(¥Ð¥¤¥æー ¥Ö¥ó¥¥ç¥¦ ¥·¥ç¥¯¥É¥¦)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0033 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿1-1-9 ¸µÄ®¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ñー¥¯Åì´Û 1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5990-9022
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯5·î7Æü(¿å)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～15:30(LO15:00) / 17:30～22:00(LO 21:00)
µÒÀÊ¿ô¡§Å¹Æâ34ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹20ÀÊ(¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹)
ÄÚ¿ô / Ê¿ÊÆ¿ô¡§30.9ÄÚ / 102.15Ê¿ÊÆ
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË(Â¾¡¢»ÜÀßµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë)
Ãó¼Ö¾ì¡§»ÜÀßÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê(https://motomachi1927.jp/guide/access/)
HP¡§https://byyou-bunkyo.com/
IG¡§https://www.instagram.com/byyou_bunkyo/
¤´Í½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/shops/by-you/reserve
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë·ò¤ä¤«¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Å¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
by you Ê¸µþ¿©Æ²¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡È¿´¤ÈÂÎ¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥É
ÃÓÂÞ¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß¡¢17Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁÊªÈÎÅ¹5Å¹ÊÞ)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¡Ö³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢ÆîÃÓÂÞ¤Ë¥É¥ß¥Ê¥ó¥È¤Ç¥Ó¥¹¥È¥í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¾ÆÆù¡¢ÏÂ¿©¡¢¥Ù¥È¥Ê¥ßー¥º¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÂÖ¤ò½ÐÅ¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ60°Ê¾å¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î»ÅÆþ¤ì¥ëー¥È¤ò¹½ÃÛ¡£Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÂÖ¤Ç¿©ºà¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©ºàÇÑ´þ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯1¡ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï¿©ÊªÈÎ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£1Å¹ÊÞ¤Ç1Æü1,000¸Ä°Ê¾åÈÎÇä¤¹¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Å¹¤Ë¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÀÄ»³¥¨¥ê¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¡¢¥Ö¥ë¥ï¥êー¤òÊ»Àß¤·¤¿Âç·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¿©ÊªÈÎ¤ò¹Ô¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤òÆ±»þ¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ³ÑÂÇ¤Á¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÅÔÆâ¥¨¥ê¥¢¤ò³È½¼¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥»¥«¥ó¥É
¡¦ÀßÎ©¡§2005Ç¯1·î18Æü
¡¦ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶â»Ò¿®Ìé
¡¦½êºßÃÏ¡§171-0022 ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-8-18¥³ー¥ÝTAKASAGO 606
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://grip-magazine.jp/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/grip.magazine/