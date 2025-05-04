5·î4Æü¤Ï¡ÖÆüËÜ¥´ー¥·¥§ÉÂ¤ÎÆü¡×¡ª´õ¾¯¼À´µ¥´ー¥·¥§ÉÂ¥â¥Ç¥ëÆ°Êª¤ËÅÅ³¦½èÃÖ¤¬¸ú²Ì

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Nedachi, T., Kawasaki, H., Inoue, E., Suzuki, T., Nakagawa-Yagi, Y., & Ishida, N. (2025). Electric-field induced sleep promotion and lifespan extension in Gaucher's disease model flies. Biochemistry and Biophysics Reports, 41, 101915.
URL¡§https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580825000020
https://prtimes.jp/a/?f=d78951-16-bb41d94675e313344997eb451e34cdd1.pdf
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URL¡§https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580825000020(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580825000020)
DOI¡§101915
https://prtimes.jp/a/?f=d78951-16-0749cdaf35f38bdf28fc8f2c266d3fbd.pdf
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