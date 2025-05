µ¡ÁõÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¶Ø°èÀ¬ÀïRPG¡Ø¥À¥¤¥Ö¥í¥¹¡¦¥³¥¢¡ÙiOS¡¿AndroidÈÇ¤Ç¥¯¥íー¥º¥É¦Â¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª

SUGARFUN GAME LIMITED

GameTreeは、2025年内配信予定の機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』において、本日よりクローズドβテスト(CBT)の参加者募集を開始したことをお知らせいたします。

本テストは、正式サービス開始に先駆けてゲーム内容の調整および機能検証を目的として実施するものであり、期間中に得られたプレイデータやご意見をもとに、さらなる品質向上に努めてまいります。

◆ クローズドβテスト募集概要

・募集期間:2025年5月4日(日)~2025年5月21日(水)12:00

・応募方法:専用特設サイト(https://reurl.cc/0KWRzM)よりご応募ください。

・当選発表:2025年5月26日(月)に当選者へメールにてご連絡いたします。

・実施期間:2025年5月27日(火)~2025年5月29日(木)00:00

(※詳細な参加方法・スケジュールは当選者へ別途お知らせいたします)

・推奨動作環境:

-iOS版:iPhone X 以降/システムメモリ8GB以上

-Android版:Android 10.0以降/メモリ4GB以上/64bit対応/Snapdragon 835・Kirin 810・Dimensity 720相当以上のSoC推奨

-通信環境:4G/Wi-Fi(※アプリインストールはWi-Fi推奨)

-必要ストレージ:8GB以上

※注意事項※

・クローズドβテスト実施期間中にプレイしたデータは、正式サービス時に引き継ぐことはできません。

・その他注意事項は特設サイトをご確認ください。

(https://reurl.cc/0KWRzM)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TrOLENXes2s ]

◆ CBTプレイ内容および参加特典について

クローズドβテストでは、メインストーリー第二章までのプレイが可能。

期間中は毎日、ゲーム内通貨「輝晶」を20,000個配布いたします。

また、数々のキャラクタースキンに加え、「マカイロドス」「アルプス」の限定スキンも解放。サービス開始に先がけた特別な体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

◆ ゲーム概要

ゲームタイトル :ダイブロス・コア

ジャンル :機装美少女たちの禁域征戦RPG

対応OS :iOS / Android / PC

価格 :基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

公式サイト :http://dc.gametree.co.jp

公式X(旧Twitter) :https://x.com/DaiblosCore_JP

(C) GameTree Entertainment Co., Ltd. (C) Megagame