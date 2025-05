´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Ê¤é¡ÖABEMA¡×¡ª600ºîÉÊ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡È»à¿À¡É¡È¶åÈø¸Ñ¡É¡È¥¨¥êー¥ÈÊÛ¸î»Î¡ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¸÷¤ë¼î¶Ì¤Î5ºîÉÊ¤ò¸·Áª¾Ò²ð

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を600作品以上配信しております。このたび、「ABEMA」では圧倒的なビジュアルと高い演技力で、ラブロマンスからサスペンス、ファンタジーまで幅広いジャンルで活躍する韓国の人気俳優イ・ドンウクが出演する5作品をご紹介いたします。作品ごとに異なる表情を見せるイ・ドンウクの魅力を「ABEMA」で存分にお楽しみください。

■“死神”役で世界中の視聴者を虜にした大ヒットファンタジー『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』

『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』は、放送を重ねるごとにファンが爆発的に増加し社会現象となった人気作品。900年生き続けている悲しきトッケビと、自分はトッケビの花嫁だと主張する天真爛漫な女子高生による感動のファンタジーラブロマンスです。

イ・ドンウクは、前世の記憶を持たないクールでお茶目な“死神”役を好演。同居相手の“トッケビ”とのブロマンスや、死神とチ・ウンタクの友人サニーとの切ない恋模様が、多くのファンの涙を誘いました。“死”というテーマを通じて生きることの意味を問いかけ、ヒューマンな深みもある温かい作品です。

「ABEMA」では、5月31日(土)まで全話無料配信中です。ぜひ、この機会にお楽しみください。

『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』(全16話)番組概要

番組トップページURL:https://abema.tv/video/title/504-56

全話無料配信期間:2025年5月1日(木)0時~5月31日(土)23時59分

<キャスト>

コン・ユ

キム・ゴウン

イ・ドンウク

ユ・インナ

ユク・ソンジェ(BTOB)

<あらすじ>

高麗最強の武士だったキム・シン(コン・ユ)は、幼い王の嫉妬から逆賊に仕立て上げられ命を落とす。不滅の人生を生きなければならない呪いをかけられ約900年を生きたある日、事故で瀕死の女性を助ける。18年後、その女性の娘ウンタク(キム・ゴウン)は高校3年生になり、親戚の家で暮らしていた。19歳の誕生日を一人で迎えたウンタクがろうそくの火を消すと、突如キム・シンが現れる。

キム・シンは自分を呼び寄せることができ、さらに自分のことを鬼だと見破ったウンタクが、自分の呪いを解いてくれる「トッケビの花嫁」なのではないかと期待するのだが...。

■二重人格の対立と成長を描いた痛快バディ・アクション『バッド・アンド・クレイジー』

イ・ドンウク×ウィ・ハジュンの豪華共演で贈る『バッド・アンド・クレイジー』は、痛快なアクションと心理サスペンスが炸裂する異色のバディドラマです。「正義とは何か?」を問いかけながら、スピード感あふれる展開とスリル満点のアクションと予測不能なストーリー展開で視聴者を引き込む注目作です。

イ・ドンウクは出世のためには悪事にも手を染める“バッド”な警部リュ・スヨルを演じ、繊細な心理描写とコメディ要素を交え自己嫌悪と再生の葛藤をリアルに表現。重厚な演技に加え、アクションシーンでも新たな一面を見せています。

『バッド・アンド・クレイジー』(全12話) 番組概要

番組トップページURL: https://abema.tv/video/title/193-338

<キャスト>

イ・ドンウク

ウィ・ハジュン

チャ・ハギョン

ハン・ジウン

<あらすじ>

この物語は現代版の「ジキルとハイド」である。遠い昔のイギリスにいた紳士なジキルの内面に“悪”であるハイドがいたとすれば、現代の韓国の腐敗警察スヨルの内面には“善”であるKがいる。Kの登場で順調だったスヨルの人生にブレーキがかかる!スヨルはなぜKの拳に怒りではなく癒やしと安らぎを感じるのか?

■冷徹な弁護士が恋に目覚めるロマンティック・ラブコメ 『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~』

『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~』は、芸能界から離れていた元人気女優と誠実で仕事一筋のエリート弁護士といったまったく異なる世界で生きてきた2人が、反発しながらも次第に心を通わせていく様子を描いた、ハートフルなオフィス・ラブストーリーです。

イ・ドンウクが演じるのは一切の無駄を嫌う真面目すぎるエリート弁護士クォン・ジョンロク。スキャンダルでキャリアを失った女優オ・ユンソ(ユ・インナ)が法律事務所で働くことになり、慣れない現場でドタバタしながらも、いつしか2人に芽生える想いを描きます。『トッケビ』以来の再共演となったユ・インナとの息ぴったりの掛け合いと、お互いを成長させる関係性が胸を打ちます。

『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~』(全16話) 番組概要

番組トップページURL: https://abema.tv/video/title/193-132

<キャスト>

イ・ドンウク

ユ・インナ

イ・サンウ

ソン・ソンユン

オ・ジョンセ

<あらすじ>

元トップ女優だったユンソは、麻薬スキャンダルに巻き込まれて芸能界から干されていた。家でのんびりとビタミン剤をのもうとしていた時、マネージャーのヒョクジュンが現れる。世を悲観して服毒自殺を図っていると勘違いしたヒョクジュンは、ユンソが持っていたビタミン剤を取り上げる。ヒョクジュンのかばんに入っていたドラマの台本を目にするユンソ。それは人気脚本家の作品で、自分のために持ってきてくれたと思い...

■永遠を生きる九尾狐と人間の愛、運命に抗う壮大なファンタジー『九尾狐伝~不滅の愛~』

『九尾狐伝~不滅の愛~』は、韓国神話に登場する“九尾狐(クミホ)”を題材にしたストーリーで、イ・ドンウクは人間と恋に落ちたがゆえに罰を受けた美しき妖怪イ・ヨンを熱演。数百年にわたり人間界で怪異を追いながらも、再びあの“彼女”を探し続ける。ミステリー、アクション、ロマンスすべてを融合した世界観と、壮大で美しい映像美が見どころです。イ・ドンウク主演で贈る、幻想とロマンスが融合したダーク・ファンタジー。壮麗な映像美と緻密な世界観、切なくも力強いラブストーリーにご注目ください。

「ABEMA」では、5月5日(月)~5月18日(日)まで全話無料配信中です。ぜひ、この機会にお楽しみください。

『九尾狐伝~不滅の愛~』(全16話) 番組概要

番組トップページURL: https://abema.tv/video/title/193-336

全話無料配信期間:2025年5月5日(月)0時~5月18日(日)23時59分

<キャスト>

イ・ドンウク

チョ・ボア

キム・ボム

<あらすじ>

このドラマの主人公は男の九尾狐。思わず肝臓をあげたくなるほどの神秘的なビジュアルで、ただ1人の女性を待ち続ける純情な男、イ・ヨン。童話の中のキャラクターが人間の姿をして2020年の韓国に生きているとしたら?最先端の科学でデジタル化された世の中を生きながらも、私たちはいまだ明かされないミステリーを追い、それに魅了される。このドラマは童話や伝説の中に存在した妖怪たちをあなたのすぐそばへと呼び寄せる。

■韓国ラブコメ史に残る名作!若きイ・ドンウクの輝きがまぶしい 『マイガール』

本作でイ・ドンウクが演じるのは、旅行会社を営むホテル財閥の御曹司ソル・ゴンチャン。ある目的のため、明るく元気で破天荒なヒロインと“偽のいとこ”という契約を交わし、奇妙な同居生活が始まります。やがて2人の関係は、ウソから本当の想いへと少しずつ変化していき、笑いとトキメキ、そして切なさが交錯するラブストーリーが展開していきます。ヒロイン・ユリンを演じるのはイ・ダヘ。お調子者で機転の利くガイドという役どころで、ゴンチャンとの軽快なやり取りと絶妙な掛け合いが見どころです。

本作は、若き日のイ・ドンウクが主演を務めた作品であり、彼のブレイクのきっかけとなった記念すべき一作です。ツンデレ御曹司役をフレッシュかつ等身大に演じ、その魅力を存分に発揮しています。テンポの良い展開、コミカルな演出、そして胸を打つ恋模様が多くの視聴者の心をつかみ、今なお根強い人気を誇る、韓国ラブコメディの名作です。「ABEMA」では、5月19日(月)~6月1日(日)まで期間限定で全話無料配信いたします。ぜひ、この機会にお楽しみください。

『マイガール』(全16話) 番組概要

番組トップページURL:https://abema.tv/video/title/472-109

全話無料配信期間:2025年5月19日(月)0時~6月1日(日)23時59分

<キャスト>

イ・ダへ

イ・ドンウク

イ・ジュンギ

<あらすじ>

済州島で観光ガイドをしているチュ・ユリン(イ・ダヘ)はあるトラブルがきっかけで、ホテル会長の御曹司ソル・ゴンチャンと出会う。同じ頃、借金取りに追われたユリンは、危うく捕まるところをプレイボーイのソ・ジョンウ(イ・ジュンギ)に助けられる。ある日、ゴンチャンは、危篤状態の祖父の為に、孫娘の代役をしてほしいとユリンに依頼する。孫娘と再会したことで、祖父であるソル会長の病状は回復するが、そのせいで、ユリンはソル会長の屋敷に住み続けることに。嘘の生活を送り続けるユリンの運命やいかに!?

ほかにも、「ABEMA」では、『ペントハウス』の字幕・吹き替え版をはじめ、『冬のソナタ』、『コッソンビ熱愛史』、『華麗なる遺産』、 『浪漫ドクター キム・サブ』など、600作品にわたる韓国ドラマやK-POP番組を無料配信中です。ぜひチェックしてください。

