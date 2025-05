Åìµþ¥ì¥¬¥·ー¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025 ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´óÉÕ¶âµÚ¤Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥ÊーÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

特定非営利活動法人プライドハウス東京

NPO法人プライドハウス東京(以下、プライドハウス東京)は、東京マラソン財団チャリティRUN with HEARTの寄付先団体として、2025年10月19日(日)に開催される東京レガシーハーフマラソン2025において、寄付金及びチャリティランナーを募集します。

皆さまからのご寄付は、日本初の常設LGBTQ+総合支援施設「プライドハウス東京レガシー」(東京都新宿区)の日々の運営に活用され、多様な人々が安心して過ごせる社会の実現を支える原動力となります。

「RUN with HEART」(※)は東京マラソン財団が運営するチャリティ事業です。「走れる幸せを誰かの幸せにつなげよう」というコンセプトを掲げ、ランニングイベントを通して、走り支える人々が、社会貢献について考え、実際に寄付するきっかけを創出しています。

※プライドハウス東京は、東京マラソン財団チャリティRUN with HEARTの寄付先団体です。

Pride House Tokyo is an official charity of the Tokyo Marathon Foundation Charity RUN with HEART

東京レガシーハーフマラソン2025公式ウェブサイト: https://legacyhalf.tokyo/

東京マラソン財団チャリティRUN with HEART公式ウェブサイト

Official Website of the Tokyo Marathon Foundation Charity RUN with HEART

https://www.runwithheart.jp/ *Japanese only

東京レガシーハーフマラソン2025チャリティ寄付金及びチャリティランナー募集

◎募集人数:10名

◎寄付金額:1名5万円~

※お好きな金額をご指定いただけます。

※法人としてのご寄付も受け付けております。

◎募集期間: 2025年4月25日(金)11:00~5月21日(水)23:59

まで

※寄付のみのお申込みも可能です。

※寄付のみは 2025年4月25日(金)11:00~5月23日(金)17:00

まで受付

◎お申込み詳細URL:

日本語ランナー用

https://forms.gle/XDBJgwXGCdqGASVE9

海外ランナー用

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCbZJBWYAnCxnvh8-Tb-XwHAe6hRny6YV_wp3Y7slzGVxYHg/viewform?usp=header

◎選考方法:チャリティランナー決定基準をもとに決定

1) 1人あたりの寄付は5万円以上:必須

2) 先着順で決定

3) 申込時に必須入力の「チャリティへの想い・メッセージ」の内容で決定

◎発表方法:

お申込みいただいた全ての方に、結果を順次メールでお知らせいたします。尚、お知らせのタイミングは時差が生じることもございますのでご承知おき下さい。

◎寄付金のお支払い方法:選定された方に、寄付金お振込み口座をお知らせいたします。2025年5月23日17:00までに寄付金を指定の口座にお振込みいただいた方を、ランナーとして確定させていただきます。

◎お問合せ先:

大会チャリティに関すること:

国内

電話:03-6634-9418(10:00~17:00 ※土日祝除く)

Email:bpo-info@hitotohito.co.jp

海外

Email:bpo-info@hitotohito.co.jp

寄付に関すること:run@sportsone.co.jp