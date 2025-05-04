¤¢¤ß¤ä¤ÄâÃæÉô¡Ú¥Û¥ë¥â¥óº×¤ê¡Û³«ºÅ·èÄê¡ª
¢¡ ¿·Äó°Æ¡ª¥Û¥ë¥â¥ó¡ßÌôÌ£¤Ç»Ý¤µÇÜÁý¡ª
¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´Äó°Æ¡ª
¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿ÌôÌ£¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Óー¥ë¤Ë¤â¤´ÈÓ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¥È¥ó¥Á¥ã¥ó¡ß¿É¥Ë¥é¡¡300±ß¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡Ë
µí¥Û¥ë¥â¥ó¡ß¿É¥Ë¥é¡¡590±ß¡ÊÀÇ¹þ649±ß¡Ë
¾Æ¤¥ì¥Ðー¡ß¤´¤Þ±ö¡¡300±ß¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡Ë
µí¾å¥ß¥Î¡ß¤´¤Þ±ö¡¡690±ß¡ÊÀÇ¹þ759±ß¡Ë
ÄêÈÖ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡ Â¿ºÌ¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡ª
µí¥Ï¥Ä»ÈÍÑ ¥Ïー¥È¥æ¥Ã¥±¡¡580±ß¡ÊÀÇ¹þ638±ß¡Ë
¡¡¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª
»Ý¿É¥Û¥ë¥â¥ó¥éー¥á¥ó¡¡790±ß¡ÊÀÇ¹þ869±ß¡Ë
¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¤Î»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¡º¤Ë¤â¼çÌò¤Ë¤â¡ý
¥Û¥ë¥â¥óÀìÍÑ¿É¥Ë¥éÐ§¡¡390±ß¡ÊÀÇ¹þ439±ß¡Ë
¡¡¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¹ë²÷¤Ë¡ª¥¹¥¿¥ß¥ÊÁ´³«¤Î°ìÇÕ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¦¡¦¡¦
¢¡ ´ü´ÖÃæ¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ªÆÀ¡ª
¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢º£¤À¤±È¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¡¡ÄÌ¾ï340±ß¡ÊÀÇ¹þ374±ß¡Ë¢ª170±ß¡ÊÀÇ¹þ187±ß¡Ë
ÌµÅü¥ì¥â¥ó¥Ï¥¤¡¡ÄÌ¾ï430±ß¡ÊÀÇ¹þ473±ß¡Ë¢ª215±ß¡ÊÀÇ¹þ236±ß¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ûー¥¹¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¡ÄÌ¾ï430±ß¡ÊÀÇ¹þ473±ß¡Ë¢ª215±ß¡ÊÀÇ¹þ236±ß¡Ë
¤ªÆù¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡ ¤³¤Î½é²Æ¤Ï¡¢¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¶ô¤é¤¨¡ª
¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤ª°ì¿ÍÍÍ¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ß¤ä¤Äâ
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÇ¡°Õ¿½Ä®5ÃúÌÜ12ÈÖÃÏ8
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜºê ÂîÌé
ÀßÎ©¡§1995Ç¯6·î22Æü
URL¡§http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¤¢¤ß¤ä¤Äâ/¤¢¤ß¤ä¤ÄâPlus/´¶·ã¤É¤ó¤É¤ó/¤Û¤ë¤¿¤ó²°/¤«¤ë¤Ó²È/¾ÆÆù¥¹¥¨¥Ò¥í´Û/¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥¨¥Ò¥í´Û/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë/¥Û¥ë¥â¥óÀÄÌÚ/¿ù¹¾¾¦»ö/¥Ë¥åー¥ë¥Ã¥¯/ÈþÇ»Ï©/¤ß¤ÎÏ©/´¶Æ°¤ÎÆù¤ÈÊÆ/³Ú»Ô/¤¹¤·¤Þ¤ß¤ì/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°/¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó/¤Õ¤Õ¤Õ/Ä¾Çä»Ô/É´Ì¾»³