¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬·ýµª²ð¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È·ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2025年5月4日(日)に松岡拳紀介のオフィシャルサイト兼ファンクラブ「松岡拳紀介 official fanclub-けんぱの世界-」(URL: https://kempa.bitfan.id/ )をオープンしました。

松岡拳紀介(まつおか けんのすけ)は2000年12月8日生まれ、プラチナムプロダクション所属の俳優です。

2014年よりBOYS AND MEN研究生として活動し、2022年にはBMKとしてメジャーデビュー。約10年間にわたってアイドル活動をしていました。2025年4月には新しくプラチナムプロダクションに在籍。現在は俳優としても活躍し、舞台「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」(山田二郎役)「『ROCK MUSICAL BLEACH』~Arrancar the Beginning~/~Arrancal the Final~」(日番谷冬獅郎役)など話題作品に相次いで出演。若手俳優の発掘・育成プロジェクト「私の卒業」においては過去最高の1,300人を超える応募者の中から選ばれた第6期キャストとして2025年5月公開の映画「80年後のあなたへ」(中濱優一郎役)に参加するなど、今後の活躍が非常に期待されている若手俳優のひとりです。

今回オープンしたのは松岡拳紀介のオフィシャルサイト兼ファンクラブです。

ニュースやスケジュールなどの最新情報に加え、ファンクラブ会員の方限定で楽しめるブログやムービーコンテンツ、各種チケット先行など、様々な特典をご用意しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■サイト名

松岡拳紀介 official fanclub-けんぱの世界-

■URL

https://kempa.bitfan.id/

■月額会費

web入会:720円(税込)

アプリ入会:1,200円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い(ペイディ)」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

■コンテンツ

NEWS、PROFILE、SCHEDULE、BLOG、MOVIE、GROUP CHAT、TICKET

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:31百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan:https://bitfan.id/

ファンクラブ機能:https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能:https://bitfan.id/service/store

チケット機能:https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能:https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能:https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能:https://bitfan.id/service/video_talk