°ì¸®²È¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥¾¥¯¡ß¥¾¥¯¤Î¥Éー¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー
¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¤¢¤Ê¤¿¿¿Áê¤ËÃ©¤ê¤Ä¤±¤ë¤«¡©¡×¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë°ì¸®²È¤òË¬Ìä¤·¡¢¤È¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëË×Æþ·¿Êª¸ìÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÊýÆîÄ®¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHLCÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó¡Ê°Ê²¼¥ª¥Ð¥±¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î29(ÌÚ)～6·î23Æü(·î)¤Þ¤ÇÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤ë¾ïÀß¤ª²½¤±²°Éß¡Ö°ÚÉÝ °ö¤Ó²È¡×¡Ê¤¤¤Õ ¤à¤»¤Ó¤ä¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ 6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ß¥ª¥Ð¥±¥óÆÃÊÌ´ë²è¡¡ÂçÌî°ì²È¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¸Å¤¤°ì¸®²È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÈÈëÌ©¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡È¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ²È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¶²¤ë¤Ù¤²ÈÂ²¤Î¿¿¼Â¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤ËÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉË×Æþ´¶¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL: https://obaken-event.wixsite.com/dollhouse
¡Ö¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ß¥ª¥Ð¥±¥óÆÃÊÌ´ë²è¡¡ÂçÌî°ì²È¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¡×¤È¤Ï
ËÜ¸ø±é¤Ï¥¤¥Þー¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡Ë¡ß ¥ß¥¹¥Æ¥êーÂÎ¸³
Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¶¦¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï
²¿¸Î¤«°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢
¡ÈÂçÌî°ì²È¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¡É¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¤Î»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤äÁªÂò¤ÏÊ¬´ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ëËö(¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°)¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î°ì¸®²È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
±Ç²è¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤Ï±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿Êý¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤ò
¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ÇÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Èー¥êー
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿°ì¸®²È¤Ç¡¢ÉÔ²º¤Ê¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ì¼¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤2³¬¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÏ²¼¤ò¶î¤±¤ëÂ²»――
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢ÂçÌî°ì²È°Ê³°¤Ë¡È²¿¤«¡É¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ì²È¤Î¶²¤ë¤Ù¤°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¤È¤Ï¡©
²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î²ÈÂ²¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¤³¤Î²È¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î
¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡Û¡Ö¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ß¥ª¥Ð¥±¥óÆÃÊÌ´ë²è¡¡ÂçÌî°ì²È¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¡×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 2025Ç¯£µ/29(ÌÚ)～£¶/23(·î) 20Æü´Ö ÄêµÙÆü(²Ð¡¦¿å)
¡Ú¸ø±é»þ´Ö¡Û 11:00 / 12:40 / 14:20 / 16:00 / 17:40 / 19:20
¢¨⽕¡¦¿åÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸ø±é ºÇÂçÌó90Ê¬(½¸¹ç¤«¤é²ò»¶¤Þ¤Ç)
¡ÚÄê°÷¡Û ¡¡1¸ø±éºÇÂç6Ì¾
¡ÚÎÁ¶â¡Û ¡¡Ê¿Æü Á°Çä 6,300±ß(ÀÇ¹þ)/ ÅöÆü 7,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÅÚÆü Á°Çä 6,800±ß(ÀÇ¹þ)/ ÅöÆü 7,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÊÌÅÓ¥Á¥±¥Ã¥È¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó °ÚÉÝ °ö¤Ó²È¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ê¢¨½»½ê⾮¸ø³«¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡Û¡¡5·î5Æü¡Ê·î¡Ë 21:00¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡¡¡¡
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û URL : https://obaken-event.wixsite.com/dollhouse
¡Ú´ë²èÀ©ºî¡ÛÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß ¥ª¥Ð¥±¥ó
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±.¡Û
¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ß¥ª¥Ð¥±¥óÆÃÊÌ´ë²è¡¡ÂçÌî°ì²È¤Î°Û¾ï¤ÊÈëÌ©¡×»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÂ£Äè¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£².¡Û
¡Ö¼öÊªcafe ¥¸¥å¥¸¥å¡×¤Ë¤Æ±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬³«ºÅ¡ª
Åìµþ¿ùÊÂ¶èÊýÆîÄ®¤Ë¤¢¤ëÍ£°ì¤Î¼öÊª¥«¥Õ¥§¡Ö¼öÊªcafe ¥¸¥å¥¸¥å¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¥³¥é¥Ü
ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õー¥É¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èþ½ÑÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ï2³¬¤Ï¡Ö¼öÊªcafe ¥¸¥å¥¸¥å¡×¤Î¼öÊª¥Õ¥í¥¢¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õー¥É¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡ª
¡Ö¼öÊªcafe ¥¸¥å¥¸¥å¡×¤È¤Ï¡©
ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÊýÆîÄ®¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡¢¥ª¥Ð¥±¥ó¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤¬½¸¤¦¥«¥Õ¥§¡Ö¼öÊªcafe¥¸¥å¥¸¥å¡×¤òÊýÆîÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó!
ËÜ¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ½é¤Î¼öÊª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡È¼ö¤¤¡É¤È¡È¶²ÉÝ¡É¤ËËþ¤Á¤¿°Û¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£±F¥Õ¥í¥¢¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡£
£²F¥Õ¥í¥¢¡ÊÍ×ÊÌÅÓ¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¶â¡Ë¤Ç¤Ï¸ÅÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë"¼öÊª"¤Î¿ô¡¹¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ææ¤á¤¤¤¿Áõ¾þÉÊ¤äÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î"¼öÊª"¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤«ÉÔµ¤Ì£¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦⋯¡£
¤Þ¤¿¡¢2³¬¤Î¡È¥µ¥¦¥ó¥É¥ëー¥à¡É¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¤Ë¤è¤ë¡È¼öÊª¤ÎÀâÌÀ²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¡È±¿¡É¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡È¼öÊª¡É¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤ò¡Ä¡£
¡Ú¼öÊªcafe¥¸¥å¥¸¥å¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
URL : https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou
2F¼öÊª¥Õ¥í¥¢¤Ï¿ô¡¹¤Î¼öÊª¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤ÎµÒÀÊ
¼öÊª¤ÎÀâÌÀ²ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎ©ÂÎ²»¶Á¥µ¥¦¥ó¥É¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
£µºÐ¤ÎÌ¼¡¦²ê°á¤òË´¤¯¤·¤¿ÎëÌÚ²Â·Ã¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë¤ÈÉ×¤ÎÃéÉ§¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡£
°¥¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë²Â·Ã¤Ï¡¢¹üÆ¡»Ô¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢²ê°á¤Ë¤è¤¯»÷¤¿°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤æ¤¯¡£
²Â·Ã¤ÈÃéÉ§¤Î´Ö¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¼¡¦¿¿°á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¿Í·Á¤Ë¿´¤ò¸þ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢£µºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¿¿°á¤¬¿Í·Á¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì²È¤ËÊÑ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
²Â·Ã¤¿¤Á¤Ï¿Í·Á¤ò¼êÊü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤â¶¡ÍÜ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¿Í·Á¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¿Í·Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï――¡ª¡©
±Ç²è¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¡6·î13Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢£¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§Ìð¸ý»ËÌ÷
¢£½Ð±é¡§Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß À¥¸Í¹¯»Ë ÅÄÃæÅ¯»Ê °ÂÅÄ¸² É÷¿á¥¸¥å¥ó Â¾
¢£²»³Ú¡§¾®ÅçÍµµ¬ ¡ÈYaffle¡É
¢£¼çÂê²Î¡§¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡Ö·Á¡×¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¢£±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dollhouse-movie.toho.co.jp/
¢£±Ç²è¸ø¼°X¡§https://x.com/dollhouse_movie
¢£±Ç²è¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dollhouse_movie/
¢£±Ç²è¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dollhouse_movie
(C)2025 TOHO CO.,LTD.
ÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥Ð¥±¥ó¡×¤È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÊýÆîÄ®¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Ð¥±¥ó¥¾¥ó¥Ó¥¥ã¥ó¥×¡×¤È¤¤¤¦ÇÑ¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÇ¤âÍÌ¾¡£ÊýÆîÄ®¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ª²½¤±²°Éß¡Ö°ÚÉÝ °ö¤Ó²È¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ£µÅ¹ÊÞ¤¬ÅÔÆâ¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡£ËÜ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¶§ÁÌ °ö¤Ó²È¡×¤Ï2020Ç¯¤ËÅìµþ¹Á¶è¤ËOPEN¡£¤Þ¤¿¡¢TAITO¤¬Â£¤ë¡Ö¤¯¤é¤ä¤ßÍ·±àÃÏ¡×¤âÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¸½ºß¿·½É¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÇîÂ¿¡¢¹Åç¡¢»¥ËÚ¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»À¼AR¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Û¥éー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¥Û¥éー¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìYoutuber¤äSNS¡¢TVÅù¤Ë¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[¸ø¼° HP]¡¡¡¡http://obakensan.com
[¸ø¼° X] ¡¡http://twitter.com/obakensan¡Ê@obakensan¡Ë
[¸ø¼° Instagram] https://www.instagram.com/obakenhonancho/
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè>
³ô¼°²ñ¼ÒHLC ÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó
Ã´Åö:¸åÆ£ TEL:03-6454-6786 MAIL:obakendesk@gmail.com
ÊýÆîÄ®¤ª²½¤±²°Éß¥ª¥Ð¥±¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: http://obakensan.com