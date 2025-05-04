¡È¥Ê¥¤¥È¥·ー¥ó¤Î¿·¾ï¼±¡É--¡Ötipper night¡×¤¬Japan DoGs¤È¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Øtipper hard bass¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡õ5,000tip´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGenesis Town(https://www.genesis-town.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ÐーÆÃ²½·¿Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ötipper night(https://tipper-night.jp/)¡Ê¥Á¥Ã¥Ñー¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー35Ëü¿ÍÄ¶¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¯¥ëー¡ÖJapan DoGs¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Øtipper hard bass¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£SNS¤Ç¤Î³È»¶¤òÁÀ¤¤¡¢¥¢¥Õ¥¿ーÊ¸²½¤ä¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
▶️»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/O8c3ulkKnyI?si=8anlOOAhA7Gw53-A
Credit¡§Song Title: Tipper Hard Bass¡¡Lyrics by: Japan DoGs¡¡Composed by: LIL G
tipper hard bass PV¤è¤ê
tipper hard bass PV¤è¤ê
¥³¥é¥ÜµÇ°¤È¤·¤ÆÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡õ½é²óÍøÍÑ¤Ç5,000±ßÁêÅö¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò´Ô¸µÃæ¡ª
tipper night¤Ç¤Ï¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¡õ½é²óÍøÍÑ¤Ç5,000tip¡Ê5,000±ßÁêÅö¡Ë¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤¬´Ö¤âÌµ¤¯50Å¹ÊÞ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ2025Ç¯5·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ötipper night¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÈÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò¥Á¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹ç¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç¿·¤·¤¤½¸µÒ¤ò³ð¤¨¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒÅ¹ÊÞÍÍ¸þ¤±¡Ó
https://lp.tipper-night.jp/shop/
Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï½é´üÈñÍÑ¡¦Æ³ÆþÈñ\0¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤ä·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤â°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¡È²ÃÌÁÅ¹´õË¾¡¦ÁêÃÌ¡É¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL¡§03-4500-0174
Mail¡§info@genesistown.com
ÂåÉ½¡§°æ¾å °¸
¡Ò¥æー¥¶ーÍÍ¸þ¤±¡Ó
https://lp.tipper-night.jp/
⬇︎SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Instagram¡§https://www.instagram.com/tippernight
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tippernight
YouTube¡§https://www.youtube.com/@tippernight
¡ÚJapan DoGs¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.instagram.com/japandogs_
³ô¼°²ñ¼ÒGenesis Town
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGenesis town¡¡¡Êhttps://www.genesis-town.com/¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4ÃúÌÜ7-7½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º1F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ÍµÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯05·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡Ötipper night¡×¤ÎÄó¶¡