ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Îºñ¤ê¤«¤¹¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¤ª¼ò ¡Èkasu [marc]¡É¡¢4·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£¼òÂ¢ haccoba¤Î¿·ÄêÈÖ¥·¥êー¥º ¡Èkasu¡É ¤ÎÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¡£
³ô¼°²ñ¼Òhaccoba¡ÊÊ¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ÂÀÎ¼¡Ë¤¬2021Ç¯2·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼òÂ¢¡Öhaccoba -Craft Sake Brewery-¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥³¥¦¥Ð ¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¥Ö¥ë¥ï¥êー¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¡¦ÄêÈÖ¼ò ¡Èkasu¡É¡ÊÇô¡Ë¥·¥êー¥º¡£ÍÍ¡¹¤Ê ¡Èkasu¡É¡ÊÇô¡Ë¤ò¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£Âè2ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ ¡Èkasu [marc]¡É ¤ò4·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§ https://haccoba.com/products/kasu-marc
¢£³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³Æ²ÈÄí¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸¶ÎÁ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¼ò¤Å¤¯¤ê¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¼ò¤Å¤¯¤ê¤¬ÌÈµöÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Í³¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤³¤½¤¬È¯¹ÚÊ¸²½¤Î¸»Î®¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¼ò¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
haccoba ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ÊÇØ·Ê¡§haccoba Ï²¹¾¾úÂ¤½ê¡Ë
¢£¿·¡¦ÄêÈÖ¼ò ¡Èkasu¡É ¥·¥êー¥º¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
º£µ¨¡¢¿·¤·¤¯ÄêÈÖ¼ò¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡Ökasu¡×¡Ê¤«¤¹¡Ë¥·¥êー¥º¡£
¢¨¡Ökasu¡×¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤Ï¡¢kasu [sansho lemonade] ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ½Â¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Çô¡Ê¤«¤¹¡Ë¡£
º£¤Þ¤Ç¡¢¼«Í³¸¦µæ¥·¥êー¥º¡Öhaccoba LAB¡²¡×¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó ¡ÈÇô¡Ê= Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¡Ë¤Î¤ª¼ò¡É ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çô¤Ï¡Ê¤ª¼ò¤ÎÈ¯¹Ú¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¤¡ËÌýÊ¬¤ä±ÉÍÜÊ¬¤Ê¤É¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¤à¤·¤í¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢haccoba¤é¤·¤¤¤ª¼ò¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤ª¼ò¤ò¡¢¿·¤¿¤ËÄêÈÖ¼ò¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥³¥éー¥¸¥åÅª»×¹Í¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Çô¤ò¤â¤Á¤¤¤¿¼ò¤Å¤¯¤ê¡£
¡Ökasu¡×¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤Îºñ¤ê¤«¤¹¡ÊÄó¶¡¡§Fattoria AL FIORE¡Ë
¢£¡Èkasu [marc]¡É ¾¦ÉÊ³µÍ×
ÆüËÜ¼ò¤Ç¤â¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª¼ò¤¬ÄêÈÖ¼ò¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£
¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤Îºñ¤ê¤«¤¹¡Ê¥Þ-¥ë¡Ë¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºñ¤ê¤«¤¹¤Ï¡¢º£²ó¤âµÜ¾ë¸©ÀîºêÄ®¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¦Fattoria AL FIORE¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤Îºñ¤ê¤«¤¹¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼ò¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖOhno Field Blend¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¥Ù¤ÎÇô¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Õ¥£¥ªー¥ì¤µ¤ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¥å¥Ù¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë»³·Á¸©¹âÈ«Ä®¤ÎÂçÌîÇÀ±à¤µ¤ó¤Î¥á¥ë¥íー, ¥·¥ã¥ë¥É¥Í, ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ù¥¤¥êーA, Â¾À¸¿©ÍÑÉòÆº¤òº®¾ú¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥£¥ªー¥ì¤ÇÍ£°ì´øÈ¯»À¤ò½Ð¤¹¥¥å¥Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¤·¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤â¡¢¥Ð¥é¥ó ¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¹½À®Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆÍ³Íè¤Î½À¤é¤«¤Ê»Ý¤ß¤ä»ÀÌ£¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤µ¤ë¥ï¥¤¥óÍ³Íè¤ÎåºÎï¤Ê»ÀÌ£¤È½Â¤ß¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÌ¥ÏÇÅª¤Ç¤¹¡£
³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éý¹¤¯¤ª¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§500ml/ ËÜ
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü(¶â)
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î～ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¡¡¡¦haccoba ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://haccoba.com/
¡¡¡¦haccoba ¾®¹â±Ø¼Ë¾úÂ¤½ê&PUBLIC MARKET¡§12»þ～17»þ¡Ê·îÍË¡¦¶âÍËµÙ¤ß¡Ë
¡¡¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹°ìÍ÷¡§ https://note.com/haccoba/n/n48a9ad45d07f
¡¦¾¦ÉÊ¾ÜºÙURL¡§ https://haccoba.com/products/kasu-marc
kasu [marc]
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§summit ã·Æ£ÃÒ¿Î¡Ë
º£²ó¡¢Çô¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ª¼ò¤òÄêÈÖ¼ò¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥³¥éー¥¸¥å¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£
-
¡Ö¥Ö¥ê¥³¥éー¥¸¥å¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¥¯¥íー¥É¡¦¥ì¥ô¥£=¥¹¥È¥íー¥¹¡ÊClaude Levi-Strauss¡Ë¤¬1962Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãø½ñ¡ÖÌîÀ¸¤Î»×¹Í¡×¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÆîÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤ÎÀè½»Ì±Â²¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¥ì¥ô¥£=¥¹¥È¥íー¥¹¤Ï¤³¤Î¡Ö¸å¤Ç²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë²Ê³ØÅª»×¹Í¤ÈÂÐÈæ¤µ¤»¡¢¡ÖÌîÀ¸¤Î»×¹Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¿ÍÎà¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ëÉáÊ×Åª¤Ê»×¹Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¢¨°úÍÑ¸µ¡§https://ideasforgood.jp/glossary/bricolage/
-
¡ÖÇô¡×¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò²¾Àâ¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤â¤ÄËÜÍè¤Î°ÕÌ£¡¢ ¡È¤â¤Î¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÀË¤·¤¤¡É ¡È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª»ö¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤âÊª»ö¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖÇô¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°û¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢Çô¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èkasu¡É ¤È¤¤¤¦°ì¸«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥áー¥¸¼«ÂÎ¤âÊ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òhaccoba¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2021Ç¯2·î¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈòÆñ¤Ç°ì»þ¿Í¸ý¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©¤Î¾®¹â¤È¤¤¤¦¤Þ¤Á¤Ë¾úÂ¤½ê¤òÀßÎ©¡£2023Ç¯7·î¤«¤éÎÙÄ®¤ÎÏ²¹¾¤Ç¤â¾úÂ¤½ê¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î "¤É¤Ö¤í¤¯" Ê¸²½¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò¸½ÂåÅª¤ËÉ½¸½¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Í³¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Î§Åª¤ÊÃÏ°èÊ¸²½¤È¼«Í³¤Ê¼ò¤Å¤¯¤ê¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò¡¢ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òhaccoba¡Ê¤Ï¤Ã¤³¤¦¤Ð¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ÂÀÎ¼
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶èÅÄÄ®2-50-6
¡¦³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
¡¡¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://haccoba.com
¡¡¡¦X¡Êµì Twitter¡Ë¡§https://x.com/haccoba
¡¡¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/haccoba
¡¡¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/haccoba
¡¡¡¦LINE¡§https://page.line.me/184glmhu
¡¡¡¦note¡§https://note.com/haccoba