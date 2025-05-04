Tempalay¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¡ØEXPO¶¦ÌÄ¥Õ¥§¥¹ -¿Í´Ö¶ÁÌ¿º×-¡ÙÄÉ²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ëÈ¯É½
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡ÖEXPO¥¢¥êー¥Ê¡ÊMatsuri¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØEXPO¶¦ÌÄ¥Õ¥§¥¹ -¿Í´Ö¶ÁÌ¿º×-¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈµÚ¤Ó¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Tempalay¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡¢DENIMS¤Ê¤É7ÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦ÌÄ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊMUIC Kansai¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒºâÊõ¡¢ÅìÏÂÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ª¤¹¡£¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¡¦²°Âæ¡¦¥¹¥È¥êー¥ÈÊ¸²½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬½¸¤¤¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¤Þ¤Á¡¢¿Í¤ÈÊ¸²½¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡Ö¿·¤·¤¤º×¡×¡£
ËüÇî¸å¤Ë¤âÂ³¤¯¡È¿·¤·¤¤¤ªº×¤ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://demoexpo.jp/kyomei2025/
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷
Á°Ìëº×¡§ 5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡üGOMA & The Jungle Rhythm Section
¡ü¥¨¥ó¥Ðー¥ó
¡üDJ YOKU¡ÊA Hundred Birds¡Ë
¡üBig Mouth Brass Band
¡üDANKAI JR DJ's¡Êsenda¡¢MARUI KENJI¡¢TANK¡Ë
¡üBON.°æ¾å
ËÜº×¡§5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡üTempalay
¡üÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡ー
¡üDENIMS
¡üBAGDAD CAFE THE trench town
¡üONI & SUPERFUNCY!
¡ü¥¹ー¥Ñー¥¸¥§¥Ã¥È¥¥Î¥³
¡ü°¦¤Ï¥º¥Üー¥ó
¡üALTZ
¡üSAMO
¡üDJ¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å&¥á¥¢¥êー¥¹¥ß¥¹
¡ü¥µ¥¤¥Ðー¤ª¤«¤ó with ÅÅÇ¾²ñ´Û
¡ü¥ß¥¯¥í¥à¥¹
¡ü¥¶¡¦¥Ð¥¯¥Þ¥¤¥º
¡üZ¦ÁSAVAGE¡ÜÎ¶À®¡ÜÂçÃÏ
¡ü£Ë£Å£Éa.k.aÃ±»°¡ÊÅÅÃÓ¥°¥ëー¥ô¡Ë
¡ü·Ë ¶å¥Î°ì
MC
¡üBON.°æ¾å
¡ü·Ë ¶å¥Î°ì
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
EXPO¶¦ÌÄ¥Õ¥§¥¹ -¿Í´Ö¶ÁÌ¿º×-¤È¤Ï
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîEXPO¥¢¥êー¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥§¥¹¡£µÜÅÄÍµ¾Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¡ÖBetter Co-Being¡×ÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¿·À¤³¦»Ô¾ì²°Âæ³¹¤¬½¸·ë¡£¿Í¤ÈÊ¸²½¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢ËüÇî¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿·¤·¤¤º×¡×¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/139145/table/21_1_f7abf7ed09dc6d9f2c54ada162e3f5f5.jpg ]
demo!expo¤È¤Ï
¡ÎÃÄÂÎÌ¾¡Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
¡Î½êºßÃÏ¡ÏÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F
¡ÎÀßÎ©¡Ï2023Ç¯4·î13Æü
¡ÎÂåÉ½Íý»ö¡Ï²Ö²¬
¡ÎÍý»ö¡Ïº£Â¼ ¼£À¤¡¢²¬ËÜ ±ÉÍý¡¢ÉÚÅÄ ¿®Íº¡¢Ä¹°æ ·ò°ì¡¢µ×²¬ ¿òÍµ¡¢»³º¬ ¥·¥Ü¥ë
¡Î¼ç¤Ê³èÆ°¡Ï³¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー½¸ÃÄ
demo!expo¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°
EXPO¼ò¾ì ËÜÅ¹
ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤¦³¹¤ÎµòÅÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥¿¤È¥ß¥Ê¥ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¼ò¾ì¡£
ËüÇî¤òµ¡¤Ë¾ðÊó¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡¢³¤³°¤Î¹ñ¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ°è¡¦´ë¶È¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç½ÐÅ¹¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢½ÐÅ¹ÃÄÂÎ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°û¿©¡¦²»³Ú¡¦¥Èー¥¯¥·¥çー¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢ËüÇî¤Îµ¡±¿¾ðÀª¤â¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000139145.html)
Ìë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
Ãë¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤¬¡¢Ìë¤Ï³¹¤Ë½Ð¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤ÎÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢Ãë¤Î¸ª½ñ¤¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖÌë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó(https://www.nightpavilion.jp/)¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢³¹¤Î¥Ê¥¤¥È¥¨¥³¥Î¥ßー&¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£
Âçºå¿Í¡¢Âçºå¤òË¬¤ì¤ë¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¡¢²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000139145.html)
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎËüÇî¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë½¸¤¦µòÅÀºî¤ê¡ØEXPO¼ò¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¸ì¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEXPO¼ò¾ì¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤È°ìÈÌ¿Í¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯7·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Þ¤Ç1000ÆüÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢´ØÀ¾2ÉÜ4¸©¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÀÄ¿¹¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÌó75²ó³«ºÅ¡¢Îß·×5,100¿Í°Ê¾å¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏµòÅÀ³«Àß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.exposakaba.jp/
ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷
¤¢¤¿¤é¤·¤¤Âçºå¤ß¤ä¤²·×²è¡¡by Âçºå¤¨¤¨YOKAN
Âçºå¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡È¤ß¤ä¤²²Û»Ò¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢´ØÀ¾¤ÎÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂçºå¤ß¤ä¤²¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òºî¤ê¡¢Âçºå¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)
EXPOÂç³Ø
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPOÂç³Ø ´ØÂç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://machigotoexpo.jp/feature/kandai-banpakubu/)
EXPO TRAIN
±èÀþ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎó¼ÖÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÆÏ¤±¤ëÂßÀÚÎó¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯7·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ¡Ù¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
EXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)
EXPO TRAIN ºåµÞ¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)
¥ä¥ä¥³¥·Áñ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡¡by Panasonic
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¡ÊÁÛÁü¡¢ÁÏÂ¤¡Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)
³¹¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî
demo!expo¤Ï¡Ö³¹¤Î¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¡¢³¹¤«¤éËüÇî¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë3Ç¯Á°¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù³«ºÅ
2021Ç¯9·î¤Ëdemo!expo¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯3·î¤ËËÜÃÄÂÎ¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù¤ò¡¢Ì´½§¤ÇËüÇî½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤ä´üÂÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://demoexpo.jp/camp2022/)
³«Ëë2Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡Ù³«ºÅ
³«Ëë2Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2023Ç¯4·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤ËÌó1¥ö·î¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò³¹¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)
³«Ëë1Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÙÈ¯É½
³«Ëë1Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯4·î12Æü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂçºå¤Î³¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¤Î¼Â»Ü¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¡ØHH EXPO¡Ù¡¢¡ØEKI EXPO¡Ù¡ØEXPO OPEN STREET¡Ù³«ºÅ
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödemo!tape¡×¤ò³«»Ï¡£ËüÇîµ¡±¿¾úÀ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHH EXPO¡×¡¢¡ÖEKI EXPO¡×¡¢¡ÖEXPO OPEN STREET¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-demotape-20241225/)