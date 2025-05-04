¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤¬10·î18Æü(ÅÚ)¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª¡ª
- ³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë
¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE
³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥Ë¥Ã¥³¥ê(¥Ïー¥È)¸ø±é¡¡¡¡³«¾ì 12¡§00 ¡¿ ³«±é 13¡§00
¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ªYEAH(¥Ïー¥È)¸ø±é¡¡¡¡³«¾ì 17¡§00 ¡¿ ³«±é 18¡§00
³«ºÅ¾ì½ê
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë
¢©220-0012¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£±ÃúÌÜ£±－£±
¡Êhttps://www.pacifico.co.jp/¡Ë
¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÁ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Î¸ø±é³µÍ×¡¢½Ð±é¼ÔÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVEÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ë²è¡§¥Þー¥Ù¥é¥¹
- ½Ð±é¼Ô
¾¾²¬ÈþÎ¤¡¡¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¡¹â¿¹ÆàÄÅÈþ
ÀÐ°æ¤¢¤ß¡¡·§ÅÄ°«²»¡¡µÈÉðÀéñ¥
¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¡¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó
Â¾
- ·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â
―――――――――――
»ØÄêÀÊ ¡§\9,800(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCDÉÕ»ØÄêÀÊ ¡§\13,000(ÀÇ¹þ)
¿Æ»Ò¥Ú¥¢»ØÄêÀÊ ¡§\14,000(ÀÇ¹þ)
¿Æ»Ò¥Ú¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCDÉÕ ¡§\17,200(ÀÇ¹þ)
¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë»ØÄêÀÊ ¡§\21,500(ÀÇ¹þ)
¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCDÉÕ¡§\24,700(ÀÇ¹þ)
2¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ ¡§\29,700(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCD¤Ï¸ø±é¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥Ë¥Ã¥³¥ê(¥Ïー¥È)¸ø±é¡§¿Æ»ÒÀÊ¤Ï1³¬Á°Êý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ªYEAH(¥Ïー¥È)¸ø±é¡§¿Æ»ÒÀÊ¤Ï2³¬ÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú2¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ
¡¦2¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£Ã£Ä£²¼ïÉÕ¤¡Ë¡¡29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCDÃëÌë2¼ï¡õ2¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊÀìÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨£²¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCD¤Ï¡¢°ìÈÌÀÊ¡¦¿Æ»ÒÀÊ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCD¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¡Ê2¼ï¡Ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã£²¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ä
¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ë
¢¨ÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ï¥é¥¤¥Ö¸ø±éÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCD
¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¾ðÊó
¡»¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ëCD¹ØÆþ¼ÔÀè¹ÔÃêÁª
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë12¡§00～2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
ÅöÍî³ÎÇ§ / ÅöÁªÆþ¶â´ü´Ö¡¡2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～2025Ç¯5·î26Æü¡Ê·î¡Ë23¡§00
±þÊçURL¡§https://l-tike.com/st1/plive251018-ds
¢¨2025Ç¯2·î26ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÉõÆþ¡¦¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ëµÇ°¥«ー¥ÉµºÜ¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ±þÊç
¢¨1¥·¥ê¥¢¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±°ì¸ø±éÆâ¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¿Æ»Ò¥Ú¥¢·ô¡¦¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë·ô¤Ï¡¢2ÁÈ¤Þ¤Ç¡Ë¿½¹þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.marv.jp/titles/mc/10847/)
¡»¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼ÔºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12¡§00～2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
ÅöÍî³ÎÇ§ / ÅöÁªÆþ¶â´ü´Ö¡¡2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë23¡§00
¢¨²áµî¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±°ì¸ø±éÆâ¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¿Æ»Ò¥Ú¥¢·ô¡¦¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë·ô¤Ï¡¢2ÁÈ¤Þ¤Ç¡Ë¿½¹þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»DVDÂè1´¬Àè¹ÔÃêÁª
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
ÅöÍî³ÎÇ§ / ÅöÁªÆþ¶â´ü´Ö¡¡2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00～2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§00
¢¨2025Ç¯6·î25ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙDVD vol.1¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥·¥ê¥¢¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±°ì¸ø±éÆâ¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¿Æ»Ò¥Ú¥¢·ô¡¦¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë·ô¤Ï¡¢2ÁÈ¤Þ¤Ç¡Ë¿½¹þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.marv.jp/titles/av/10905/)
¡»¥Üー¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àCDÀè¹ÔÃêÁª
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
ÅöÍî³ÎÇ§ / ÅöÁªÆþ¶â´ü´Ö¡¡2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00～2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§00
¢¨2025Ç¯7·î23ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥Üー¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥·¥ê¥¢¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±°ì¸ø±éÆâ¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¿Æ»Ò¥Ú¥¢·ô¡¦¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë·ô¤Ï¡¢2ÁÈ¤Þ¤Ç¡Ë¿½¹þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.marv.jp/titles/mc/10951/)
- ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡õ¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://www.marv.jp/special/precure_live/
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://twitter.com/precure_live
- ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×²»³Ú¡õ±ÇÁü¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥Üー¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à
https://www.marv.jp/titles/mc/10951/
¢£¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ ¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¥é¥¥é¡¦¥µ¥¦¥ó¥É!!
https://www.marv.jp/titles/mc/10895/
¢£¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë
https://www.marv.jp/titles/mc/10849/
¢£¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë
https://www.marv.jp/titles/mc/10847/
¡Úº¸¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡¡Ú±¦¡ÛÄÌ¾ïÈ×
¢£¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙBlu-ray¡õDVD¥·¥êー¥º
https://www.marv.jp/news/article/11337/
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¡¡#¥¥ß¥×¥ê¡¡#precure¡¡#¥×¥ê¥¥å¥¢
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TVanime_precure
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@precure_curesta
¢£¥×¥ê¥¥å¥¢²»³Ú¡õ±ÇÁü¾¦ÉÊ¸ø¼°X¡§@precure_marv
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó