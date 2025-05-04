¡Ú¹­Åç¡¿À¤Íå¡Û¤Õ¤¸¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Õ¤¸¤È¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Þ¤Ä¤ê¡Ô¤»¤é¤Õ¤¸±à¡Õ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò À¤Íå¹â¸¶ÇÀ¾ì


¤»¤é¤Õ¤¸±à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤Õ¤¸¤È¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¢¤Õ¤¸¤Î²Ö¤È¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¾º¤êÆ£¡×¤Î¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤¬¤È¤â¤Ë¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤È¤Ë³«²Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç»þ´ü¤òÆ¨¤µ¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ëºé¤¯¥ë¥Ô¥Ê¥¹

¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï5·î6Æü¤Þ¤Ç

½½ÆóÃ±¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ï¥ó¥®¥ó¥°

ÊÌÌ¾¡Ö¾º¤êÆ£¡×¤Î¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤ÈÆ£

³«²Ö¾õ¶·¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äInstagram¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¤Õ¤¸¤È¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Þ¤Ä¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://sera.ne.jp/sf/fuji/)


¤»¤é¤Õ¤¸±à¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/serafujipark/)



¤Õ¤¸¤È¥ë¥Ô¥Ê¥¹¤Þ¤Ä¤ê






30,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ËÌó1,000ËÜ¤ÎÆ£¤È¡¢¾º¤êÆ£¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤Î¤¢¤ë¥ë¥Ô¥Ê¥¹12,000³ô¤¬²Ö³«¤­¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤ÊÆ£¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±àÆâ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Í¥¤·¤¤»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×



¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë


¡Ú³«±à»þ´Ö¡Û9:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆþ±à16:30)


¡ÚµÙ±àÆü¡Û´ü´ÖÃæ¤Ê¤·
¡ÚÆþ±àÎÁ¡ÛÂç¿Í700～1,200±ß¡¿¾®¿Í¡Ê4ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë300～600±ß ¢¨³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¤»¤é¤Õ¤¸±à¡Ê¹­Åç¸©À¤Íå·´À¤ÍåÄ®°ÂÅÄ478-82¡Ë



¤Õ¤¸¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×




´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±àÆâ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ÍÅ±ð¤ÊÌë¤ÎÆ£¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú³«ºÅÆü¡Û2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¢¨³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ú»þ´Ö¡Û18¡§00～20¡§30¡ÊºÇ½ªÆþ±à¡¡20¡§00¡Ë


¡ÚÆþ±àÎÁ¡Û¤»¤é¤Õ¤¸±à¤ÎÆþ±àÎÁ¡Ê³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë