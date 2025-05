¥¹¥¤¥¹¤ÎÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É TUDOR¤¬ ¿·ºî¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¤ ¥¯¥í¥Î ¡È¥«ー¥Ü¥ó 25¡É¡×¤òÈ¯É½

日本ロレックス株式会社 TUDOR

チューダーは1950年代よりモータースポーツと深く結びつき、公道やレーストラック、さらには過酷な砂漠をも舞台に戦い続けてきた。新しいブラックベイ クロノ “カーボン 25”は、エンドリンクに至るまでカーボンファイバー製のケースに、チタニウム製プッシャーを組み合わせている。チューダーがレースの世界で、チームとともに走り抜けてきた軌跡を物語るタイムピースだ。先進技術を用いて再設計された軽量なケース、コラムホイールを備えるマニュファクチュール キャリバー、そしてVisa Cash App Racing Bulls F1チームからインスピレーションを受けたそのデザインとともに、ブラックベイ クロノ “カーボン 25”はライバルを圧倒する。

モータースポーツは、常に危険を伴う。高速走行において、ドライバーはパフォーマンスと安全性の限界ギリギリを攻めなければならない。競技としてのドライビングの中心にあるのは、他でもない「時間」だ。そう、勝者と敗者を分けるのは、わずかな時間の差。一瞬の判断が、栄光を手繰り寄せることも、遠ざけることもある。世界のトップドライバーにとって、時間がどれほど重要か――チューダーはそのことを熟知している。遡ること1960年代後半、チューダーが最先端のポルシェ 906で日本のレースに挑んでいた頃、ドライバーたちの手首にはチューダーの時計があった。

そして2025年――チューダーは今なお、トップパフォーマンスを誇るドライバーたちの時間を刻み続けている。Visa Cash App Racing Bulls F1チームのドライバー、リアム・ローソンとイザック・アジャーが、その証人だ。

新作のブラックベイ クロノ “カーボン 25”は、サーキットにおけるチューダーの長い伝統を受け継ぐ一本。この新しいモデルは、機械性能向上を追求し続けるチューダーの飽くなき情熱を体現している。カーボンファイバーは、軽量性という大きなアドバンテージを備えた、レーシングクロノグラフに最適な素材だ。重量が軽ければ軽いほど、スピードは増す。そのスピードを正確に計測するのが、マニュファクチュール キャリバー MT5813のクロノグラフ機能と、同じくカーボンファイバーで作られた一体型のタキメーターベゼルだ。ハイブリッドストラップをケースに固定するエンドリンクにまでカーボンファイバーを採用し、わずかな軽量化にも徹底している。さらに、デザイン上の美しさにも妥協はない――クロノグラフのサブカウンターまでもがカーボンファイバーで仕上げられている。

この時計のデザインコードは2025年シーズンのVisa Cash App Racing Bulls F1チームのマシンのカラーリングを反映している。ブラックベイ クロノ “カーボン 25”は、進化し続けるチューダーのモータースポーツの歴史におけるこの重要な年にオマージュを捧げ、2,025本のみ製造される。PVD仕上げのチタニウム製ケースバックには、一本一本に固有の番号が刻まれている。それでも、F1ドライバーの座を得るよりも、この時計を手にする方がずっと現実的だ。

KEY POINTS

1. 316Lステンレススチール製バージョンの同シリーズモデルより薄く再設計されたフルカーボンファイバー製のケース、直径42 mm、タキメーター目盛り付きカーボンファイバー製ベゼル、チタニウム製ケースバック、PVDコーティング

2. 2025年のVisa Cash App Racing Bulls F1チームのマシンのデザインを取り入れた、ドーム型「レーシングホワイト」ダイアル、コントラストの際立つカーボンファイバー製のサブカウンター

3. 1969年に登場したチューダー ダイバーズウォッチの象徴のひとつである「スノーフレーク」針、ブラックの縁どり、グレードAのスイス製スーパールミノバ(R)

4. COSC認証かつシリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール クロノグラフ キャリバー MT5813、約70時間のパワーリザーブ、コラムホイール構造と垂直クラッチ

5. カーボンファイバー製のエンドリンクを採用したハイブリッドストラップ

6. 5年間の国際保証

THE SPIRIT OF ASPHALT AND SEA

ブラックベイの美学に忠実なブラックベイ クロノは、1969年以来チューダーのダイバーズウォッチのアイコンとなっている有名な「スノーフレーク」針を採用し、2つのブラックサブカウンターが配され、最適な視認性を確保するドーム型「レーシングホワイト」ダイアルを備える。初期のチューダー クロノグラフに着想を得て、45分カウンターと6時位置にカレンダーを備えるダイアル。42 mmのカーボンファイバー製ケースを舞台に、ブラックベイラインの特徴である、そして面取りされたラグとチューダーローズが刻印されたリューズが存在感を示す。チューダーならではの細部への徹底した追求を体現するチタニウム製プッシャーのデザインは、初期のチューダー クロノグラフから着想を得ている。タキメーター目盛りを備えたカーボンファイバー製の固定ベゼルが、このスポーティクロノグラフの外観と機能を完成させている。

THE MANUFACTURE CHRONOGRAPH CALIBRE MT5813

ブラックベイ クロノに搭載されているマニュファクチュール クロノグラフキャリバー MT5813は、時、分、秒、クロノグラフ、日付機能を備えている。他のチューダーのマニュファクチュール キャリバー同様、特徴的な仕上げが施されている。 モノブロックのタングステン製ローターはオープンワークで細部にサンドブラストを伴うサテン仕上げ、ブリッジとメインプレートはサンドブラスト表面とレーザー装飾が交互に施されている。

約70時間のパワーリザーブと耐磁性シリコンバランススプリングを誇るマニュファクチュール クロノグラフキャリバー MT5813は、スイス公認クロノメーター検査協会(COSC)の認定を取得しており、この独立機関が設定した基準を上回る性能を備えている。 その認定ではケーシングされていない状態のムーブメントで日差の平均を-4秒から+6秒の間で許容しているが、チューダーは腕時計として組みあげた状態で日差-2、+4秒という、より高い基準を達成している。機能性の高いムーブメントはチューダーが掲げる伝統的な時計製造の下で作り上げられ、精巧なコラムホイールメカニズムと垂直クラッチを備える。チューダーの品質哲学に則り、すべてのチューダーの製品と同様に数々の過酷なテストによって保証された類い稀なる堅牢性と精度を保つ。

クロノグラフ マニュファクチュール キャリバー ブライトリング B01 をベースに、チューダーが開発した高精度調速機構を組み込み独自の仕上げが施されたこのムーブメントは、機械式ムーブメントのデザインと製造のノウハウを共有することを選んだ両ブランドの永続的な協力体制から誕生した。

THE ESSENCE OF BLACK BAY

他のブラックベイのモデルと同様、このブラックベイ クロノは1969年のカタログに初登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインを採用している。ブラックベイ ラインは、クラシックな美学と最先端のウォッチメイキングとの奇跡の出会いから誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年にわたる歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオヴィンテージと称されるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

5 DECADES OF TUDOR CHRONOGRAPHS

1970年、チューダーは自社初のクロノグラフ、オイスターデイトを発表した。堅牢性と機能性を兼ね備えたその時計のユニークなデザインは、鮮やかな色使い、野球のホームベースのような形をした五角形のアワーマーカー、45分カウンター、6時位置の日付表示などを特徴とする。モータースポーツの世界ですぐに採用されたこのモデルは、チューダーが以来改良を重ねてきた50年以上に渡るテクニカルなクロノグラフの道を切り開いた。

THE TUDOR MANUFACTURE

すべてのチューダー ウォッチは、スイスのル・ロックルにある新しいチューダーのマニュファクチュールで組み立てられ、チューダーの高い基準に沿って全面的に検査されている。時計技術者のノウハウと最高レベルの生産管理および自動検査システムを結集したこの新しい最先端施設は、3年の建設期間を経て2021年に完成した。チューダー レッドで統一されたこのマニュファクチュールは、4階建て総面積5,500平方メートルに及び、隣接する2016年に設立されたチューダーのムーブメント製造施設、ケニッシ マニュファクチュールと物理的にも視覚的にもつながっている。チューダーが所有する関連会社のネットワークおよびケニッシにより、チューダーは高性能機械式キャリバーの開発と製造の統合を実現してきた。その結果、チューダーは今では極めて重要な部品の製造を完全にマスターし、その品質を保証することができる。

THE TUDOR GUARANTEE

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信に裏打ちされ、チューダーはすべての自社製品に5年間の国際保証を適用している。この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間に1回程度を推奨している。

TUDOR IS “BORN TO DARE”

2017年、チューダーは「Born To Dare」のスローガンを掲げた新しいキャンペーンを開始した。これは、ブランドの歴史と、今日ブランドが象徴するものの両方を反映している。陸海空、ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、並外れた偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのものだ。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計をつくった創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。今日のチューダーを築き上げた、時計製造に対する妥協を許さない姿勢を証明するものである。時計製造業界において最先端に立ち、今や欠かせないベンチマークとなっているチューダーのイノベーション。そしてチューダーの「Born To Dare」の精神は、なるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現されている。勇敢にかつ先見の明をもって人生に挑み、偉大な功績を残してきた人々だ。

ABOUT TUDOR

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練された美しさ、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理者が「チューダー(The Tudor)」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

モデル詳細

ブラックベイ クロノ “カーボン 25”

REFERENCE 79377KN

PRICE

1,037,300円 (税込) ※順次発売

CASE

42 mm 新設計のカーボンファイバー製ケース

BEZEL

カーボンファイバー製固定ベゼル、タキメーター目盛り、一体型

WINDING CROWN

PVD仕上げのスクリュー式リューズ、チューダーローズのレリーフ

PVD仕上げのチタニウム製スクリュー式プッシャー(2時&4時位置)

DIAL

夜光塗料が施されたブラックカウンター付き「レーシングホワイト」、ドーム型

6時位置に日付表示

CRYSTAL

ドーム型サファイアクリスタル

WATERPROOFNESS

200 m(660 ft)防水

BRACELET

レザーとラバーライニングによるハイブリッドレザーストラップ、タイヤパターン入り

MOVEMENT

クロノグラフ機能を搭載したマニュファクチュール キャリバー MT5813

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻クロノグラフムーブメント

POWER RESERVE

約70時間

PRECISION

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

(スイス公認クロノメーター検査協会)

FUNCTIONS

センター配置の時針、分針

中央にクロノグラフ秒針

45分積算カウンター(3時位置)

スモールセコンド(9時位置)

瞬時に変わる日付表示(6時位置)、禁止時間帯なし

秒針停止機能による正確な時刻設定

OSCILLATOR

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数:28,800/ 時(4 Hz)

TOTAL DIAMETER

30.4 mm

THICKNESS

7.23 mm

JEWELS

41石