¥¹¥¤¥¹¤ÎÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É TUDOR¤¬ ¿·ºî¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¤ ¥¯¥í¥Î ¡È¥«ー¥Ü¥ó 25¡É¡×¤òÈ¯É½

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THE SPIRIT OF ASPHALT AND SEA
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THE MANUFACTURE CHRONOGRAPH CALIBRE MT5813
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THE ESSENCE OF BLACK BAY
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5 DECADES OF TUDOR CHRONOGRAPHS
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THE TUDOR MANUFACTURE
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THE TUDOR GUARANTEE
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TUDOR IS ¡ÈBORN TO DARE¡É
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ABOUT TUDOR
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REFERENCE 79377KN
PRICE
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CASE
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WATERPROOFNESS
200 m¡Ê660 ft¡ËËÉ¿å
BRACELET
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MOVEMENT
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POWER RESERVE
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PRECISION
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FUNCTIONS
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OSCILLATOR
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¿¶Æ°²ó¿ô¡§28,800/ »þ¡Ê4 Hz¡Ë
TOTAL DIAMETER
30.4 mm
THICKNESS
7.23 mm
JEWELS
41ÀÐ