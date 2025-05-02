¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¼«Æ°²òÀÏ¥Äー¥ë¡ÖFFRI yarai analyzer Professional Version 1.7¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Æ£Æ£Ò£É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±»ôÍµ»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¼«Æ°²òÀÏ¥Äー¥ë¡ÖFFRI yarai analyzer Professional Version 1.7¡×¤ò2025Ç¯£µ·î£²Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÂ¾¡¢Web API¤ÎÄÉ²Ã¤äprescanµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FFRI yarai analyzer Professional¤È¤Ï
¡¡ÅöÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸¡ººÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢¥ì¥Ýー¥È½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¦¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¼«Æ°²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢³°Éô¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµóÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤ò²òÀÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¶·â¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¸¡½Ð¤Ë¤Ï¡¢FFRI yarai¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎµóÆ°¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎÁê´ØÊ¬ÀÏµ¡Ç½¡¢¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òIDA¡Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎµÕ¥¢¥»¥ó¥Ö¥é¥Äー¥ë¡Ë¤Ø¥¤¥ó¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢²òÀÏ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤ÎÄÉ²Ã¤ÈWeb APIÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡FFRI yarai analyzer Professional Version 1.7¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þOS¤ÎÄÉ²Ã¤ä¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤ÎÄÉ²Ã¡¢Web APIµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤ÏHTML·Á¼°¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Åù¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤ÄXML·Á¼°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Â¾¡¢²òÀÏ·ë²Ì¤Î³µÍ×¤Î¤ß¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ëYAML·Á¼°¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿HTTP¥Ùー¥¹¤ÎWeb API¤ÎÄÉ²Ã¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢FFRI yarai analyzer Professional¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡¢¸¡ÂÎ(¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢)²òÀÏ¡¢²òÀÏ¥¹¥Æー¥¿¥¹µÚ¤Ó·ë²Ì¤Î¼èÆÀ¡¦ºï½ü¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢Ï¢·È¸µ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥íー¥éー¤Ç¸¡ÂÎ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÀÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Û¥¹¥ÈÂ¦¤ÇÀÅÅª²òÀÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ã¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëprescanµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¤è¤êÈÆÍÑÀ¹â¤¯ÅöÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£FFRI yarai analyzer Professional Version 1.7¤Î¿·µ¡Ç½
¡¡¡¦²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ·Á¼°¤ËYAML·Á¼°¤ÈXML·Á¼°¤òÄÉ²Ã
¡¡¡¦¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÎÏ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÀßÄê¹àÌÜ¤òÄÉ²Ã
¡¡¡¦WebAPIµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
¡¡¡¦prescanµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
¡¡¡¦Æ°ºîOS¤ÎÄÉ²Ã
¡¡¡¡¡¡¥²¥¹¥ÈOS (¥¯¥íー¥éー)
¡¡¡¡¡¡¡¡- Windows 11 x64 24H2 ÆüËÜ¸ìÈÇ
¡¡¢¡À½ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡¡https://www.ffri.jp/products/yarai_analyzer_pro
¢£Äó¶¡³«»ÏÆü
¡¡2025Ç¯£µ·î£²Æü
¡¡À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¡¢¤´ÍøÍÑ¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡°Ê²¼URL¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.ffri.jp/contact/contact_corporate
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£Æ£Æ£Ò£É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2007Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á¥Áー¥à¤òºî¤ê¡¢IT¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Û¤ÜÍ£°ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯É½¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½ã¹ñ»º¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖFFRI yarai¡×¤Ï´±¸øÄ£¤ò»Ï¤áÂ¿¿ô¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎËÉ¸æ¼ÂÀÓ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÐーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¼Â¸½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ä´ºº¤ä¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£