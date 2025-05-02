ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¡Ã»æÇÞÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯5·îÈÇ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëOwned³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÀÐ°ææÆ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö»æÇÞÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¸½¼Â¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡×2025Ç¯5·îÈÇ¡ÊÁ´25¥Úー¥¸¡Ë¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/realestate_smallbusiness_digitalization202505/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=realestate_smallbusiness_digitalization20250502&utm_id=realestate_smallbusiness_digitalization202505
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»æÇÞÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î»æ»ñÎÁ´ÉÍý¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Èó¸úÎ¨¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¶ÈÌ³±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼êË¡¤äÀ®¸ù»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë»æ»ñÎÁ¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¡¦¸¡º÷À¤Î¸þ¾å¡¦¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ê¸»ú¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ëOCRµ»½Ñ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»æ»ñÎÁ¤ÎÅÅ»Ò²½¤¬²ÃÂ®¤µ¤ì¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î¿×Â®²½¤ä°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Äー¥ë¤Î¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆ³Æþ»þ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤òÇÄ°®¤·¡¢»æÇÞÂÎ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³³×¿·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»öÎã¾Ò²ð
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À®¸ù»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¤Î»öÎã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤ä¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/realestate_smallbusiness_digitalization202505/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=realestate_smallbusiness_digitalization20250502&utm_id=realestate_smallbusiness_digitalization202505
¤½¤ÎÂ¾Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È
ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¡ÃGoogle¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È2025Ç¯3·î¤Î¸½¾õ¤ÈÂÐºöÊýË¡¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯4·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000489.000126079.html
ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¡Ã¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÄêµÁ¡ßPR¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯4·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000463.000126079.html
ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¡Ã¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºî¤êÊý¤ÈÀ®¸ùÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯4·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000461.000126079.html
¾ÜºÙ
～¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ì¥¬¥·ー¤ÊÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤È¸ÜµÒ²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¦SEO¡¦SNSÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
～Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://owned.co.jp/¡Ë～
2020Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ÀÐ°æ æÆ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç·î´Ö1,000ËüPV¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´´Éô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤¬DMM¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤ò°ìÊâÁ°¤Ë¡×¡ÖDX¤Ç·ò¹¯¤Î¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ»ö¶È¡×¤Î2»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2023Ç¯7·î¤Ë¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢No1*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£Æ±·î¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡¢¥×¥í¥±¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥° (https://procare-whitening.com/) ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤è¤ê¡¢´´ºÙË¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ (https://kansaibou-clinic.or.jp/) ¤ÎÊñ³çÅª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Owned³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÉô
TEL¡§03-6303-9786
mail¡§pr@owned.co.jp