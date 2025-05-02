2025-26¥·ー¥º¥ó ¥¥ó¥°¥¹¥À¥ó¥µー¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó ¥¥ó¥°¥¹¥À¥ó¥µー¥º¤Î¥á¥ó¥ÐーÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ó¥°¥¹¤È¶¦¤Ë²Æì¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¥ó¥°¥¹¥À¥ó¥µー¥º³èÆ°³µÍ×
¡ü·ÀÌó/³èÆ°´ü´Ö
¡¦2025Ç¯7·î～2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç
¢¨¥·ー¥º¥ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤Î±þ±ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¦ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é
¡ü¸ø¼°Îý½¬Æü
¡¦½µ1～2Æü¡ÊÊ¿ÆüÌë1²ó¡¢½µËö1²ó¡Ë
¢¨¥·ー¥º¥óÃæ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÊó½·/ÂÔ¶ø
¡¦»î¹ç/¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î½Ð±éÎÁ
¡¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢ÉÊ¤ÎÂßÍ¿
¡¦¥Áー¥à¥¦¥¨¥¢¡¢¥Áー¥à¥°¥Ã¥º¤Ê¤É»Ùµë
¡¦¸òÄÌÈñ¡¢¥±¥¢Âå»Ùµë(¾å¸Â¤¢¤ê)
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÊç½¸³µÍ×
¡ü¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆü»þ¡¦¾ì½ê
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ)13:00～
¡¦²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê(¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê)
¡¡¢¨³«ºÅ¾ì½ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü±þÊçÊýË¡
¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¡§°Ê²¼¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·Á÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã´Åö¼Ô¤è¤ê6·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þ Êç Äù ÀÚ ¡§2025Ç¯6·î9Æü(·î)23:59
¡¦É¬ Í× ½ñ Îà ¡§ÍúÎò½ñ¤Ë¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢·¤¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¥À¥ó¥¹·ÐÎò¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅöÆü¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/K5HAa4TmBsUo64aP6)
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ü¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ
¡¡2025Ç¯6·î9Æü(·î)23:59ÄùÀÚ
¡¡±þÊç½ñÎà¡§¼Ì¿¿2Ëç(¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Á´¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤º¤Ä)
¡üWeb±þÊç¿³ºº
¡¡2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Ë¿³ºº·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨6·î14Æü(ÅÚ)¤ò²á¤®¤Æ¤â¿³ºº·ë²Ì¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃ´Åö¤Þ¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡(Mail : kingsdancers@okinawa-basketball.jp )
¡üºÇ½ª¿³ºº(¼Âµ»¡¦ÌÌÀÜ)
¡¡¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ)13:00～
¡¡¡¦¾ì½ê¡§²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê(¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê)
¡¡¢¨Web¿³ºº¤òÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ßºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ªー¥Ç¥·¥ç¥óÆâÍÆ
¡¡£±.´ðÁÃ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡£².¿¶¤êÉÕ¤±
¡¡£³.ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¥¢¥Ôー¥ë ¢¨²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£´.ÌÌÀÜ¡¡¢¨ÌÌÀÜ¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊçÍ×¹à
¡¦¥Áー¥àÊý¿Ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë18ºÐ°Ê¾å¤Î·ò¹¯¤ÊÊý
¡¦ËÜ¥Áー¥à¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Â¾ÃÄÂÎ¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Êý
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Áー¥à³èÆ°¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ëÊý
¡¡1. ½µ1～2²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¡2. 9·î～5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à(´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´ÆüÄø¡¢Ã¢¤·ÁêÃÌ²Ä)
¡¡3. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î½Ð±é
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¡¦¹¹°á¼¼¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤ëÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥À¥ó¥¹¥·¥åー¥º(¼¼ÆâÍú¤)¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢°û¤ßÊªÅù¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«»Ï10Ê¬Á°¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ãó¼Ö¾ì¤Ï²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥ÊK3Ãó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤Ï¡Ökingsdancers@okinawa-basketball.jp¡×¤Þ¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥ÊK3Ãó¼Ö¾ì