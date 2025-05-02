¡Ú5/10(ÅÚ)-11(Æü)¡Û ÀãÂÌ¡ß¥¹¥Ëー¥«ー¡Öunda-±ÀÂÌ-¡×½é¤Î¥¹¥¨ー¥É¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä ¡õ ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ìー¥¶ー°õ»ú¤Ç¤­¤ë¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

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Color ¡§ TAUPE / MINK


Weight¡Êone foot¡Ë ¡§ S¡Ê285g¡ËM¡Ê300g¡ËL¡Ê315g¡ËXL¡Ê330g¡Ë


Upper ¡§ cowhide / polyester / polyurethane


Sole ¡§ synthetic resin / synthetic sole


Price ¡§ \34,000- (tax in)





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