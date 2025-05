¡Ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥­¥åー¥ë¡¡¥³¥¢¥ó¥È¥íー¡ÓTHE WORLD¡ìS 50 BEST BARS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/代表取締役 ザビエ・タロ)が展開するプレミアムオレンジリキュールブランド『コアントロー』は、世界のミクソロジー業界で最も影響力と権威のある「THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025」のオレンジリキュール部門オフィシャルパートナーに就任したことを記念し、世界的なバーテンダー ホセ・ルイス・レオン氏を招いたスペシャルゲストバーテンディングを5月10日(土)・11日(日)に東京都内で開催いたします。

世界最高峰のカクテル体験を東京で

メキシコを代表するカクテルバー「リコレリア・リマントゥール」のバーマネージャーであり、世界的に高い評価を受けるホセ・ルイス・レオン氏が来日。「THE WORLD'S 50 BEST BARS」ランキングで常に上位に位置するリマントゥールの味を日本で体験できる貴重な機会となります。

期間限定の特別メニュー

本イベントでは、コアントローを使用したリマントゥール名物のオリジナルマルガリータをはじめ、特別なカクテルメニューをご提供いたします。レオン氏が手掛けるカクテルは、メキシコの伝統と革新を融合させた唯一無二の味わいが特徴です。

フランス・アンジェで1849年に創業したフランスのプレミアム・オレンジリキュールであるコアントローは、「COINTREAU CHANGES EVERYTHING」(コアントローはすべてを変える)のコンセプトのもとに、誕生から現在まで変わらぬ製法を守り続けると同時に、クリエイティヴィティや遊び心も追求する、唯一無二の存在として世界中で愛され続けています。

マルガリータからサイドカーまで、アイコニックなカクテルの中心を担ってきたコアントローは、1849年以来、バーテンダーにもカクテル愛好家にもインスピレーションを与えてきました。同時に、170年以上にわたり、伝統と革新のシンボルとして、いつの時代も最もアイコニックなカクテルにインスピレーションを与えてきました。「The World’s 50 Best Bars」との提携は、国境や文化を超え喜びのひとときを共有する芸術としてのミクソロジーに、コアントローがひたむきに取り組んできたからこそ実現したものです。

今回の提携により、「THE WORLD'S 50 BEST BARS」の全イベントでパートナーを務めることで、世界のバー業界における革新性と卓越性を継続的に支えると同時に、誰もがより身近に楽しめるカクテル文化を届けてまいります。

コアントロー グローバル・エグゼクティブ・ディレクター クレマンス・ガレ氏は次のようにコメントしています。

「カクテル文化で大切なのは、単にグラスの中身を味わうことではありません。絆を発展させ、創造性に火をつけ、素晴らしいドリンクをきっかけに体験を作り上げることも大切です。両者とも、世界最高のカクテルを特徴づける芸術性と革新性を称えるという想いを持っていますから、The World’s 50 Best Barsとの提携は、私たちの価値観が見事に一致したものと言えます。影響力のあるこの舞台をサポートできることを光栄に思います。また、ミクソロジーの未来を担う先見の明ある方々を祝福できることを楽しみにしています」

THE WORLD’S 50 BEST BARS HEAD OF CONTENT エマ・スライト氏は語ります。

「The World’s 50 Best Bars、Asia’s 50 Best Bars、North America's 50 Best Barsは単なるランキングではありません。カクテル文化の発展につながる才能、独創性、情熱を称えるものです。クラフツマンシップというレガシー、カクテルを通じて人々を一つにするという揺るぎないコミットメントを持つコアントローのおかげで、こうしたイベントに相応しい、エキサイティングなパートナーシップが実現しました。コアントローを50 BESTファミリーに迎え、世界のバー業界の創造性と卓越性を称える取り組みで協力し合えることは大変嬉しいことです」

今回の新たなコラボレーションで、コアントローは世界のバーシーンを揺るがし、素晴らしいカクテルは単なるドリンクではない、味わう価値のある体験であることを改めて証明するとともに、このパートナーシップを通じて、それぞれこだわり抜かれたカクテルとともに記憶に残るひとときをお届けいたします。

【ゲストバーテンディング3つのポイント】

1.コアントローがTHE WORLD’S 50 BEST BARS2024のオレンジリキュール オフィシャルパートナーに就任

2.コアントロー x THE WORLD’S 50 BEST BARSのバーとのコラボレーションにより、世界的なバーテンダー ホセ・ルイス・レオン氏が来日し、リコレリア・リマントゥールでしか味わえないコアントローを使ったオリジナルカクテルが楽しめる

3.コアントローを使ったリコレリア・リマントゥール名物オリジナルマルガリータが登場

【開催概要】

1.Tokyo International BarShow 2025ゲストシフト

・場所:東京ドームシティ・プリズムホール(東京都文京区後楽1-3-61)

・日にち:5月10日(土)

・Tokyo International BarShow 2025(http://tokyobarshow.com/about.html)

・内容:先着順、数量限定での同氏カクテル提供(無料)

・提供時間(予定):

14:00 - 15:00 ゲストシフト

16:00 - 17:00 ゲストシフト

・提供カクテル2種:

・MARGARITA MANGO CON CHILE(マルガリータ・マンゴー・コン・チリ)

・COSMOFIG(コスモフィグ)

2.Tokyo Confidentialゲストシフト

・場所:Tokyo Confidential(東京都港区麻布十番1丁目6-1The V-City 麻布十番 Place 9F)

・日時:5月11日(日)20:00~

・提供カクテル2種(予定):

・MARGARITA MANGO CON CHILE(マルガリータ・マンゴー・コン・チリ)

・COSMOFIG(コスモフィグ)

■ホセ・ルイス・レオン氏

ホセ・ルイス・レオンは国立工科大学(Instituto Politecnico Nacional)で観光学の学位を取得し、ホスピタリティ産業で16年以上の経験を持つバーテンダーです。メキシコシティの最も有名なバーで働き、2008年のサラゴサ万博中にスペインでも勤務しました。過去10年間において、世界的なコンペティションで数々の表彰を得たことで、彼はメキシコで最高のバーテンダーの一人として地位を確立しました。現在はメキシコの一流カクテルバーであるリコレリア・リマントゥールのバーマネージャーを務めています。またメキシコシティにあるバルトラ・バー(世界のベスト100バーで72位)とシャマンも率いています。国際的なキャリアを通じて、ホセ・ルイスはメキシコとそのスピリッツの名を50カ国に広め、世界で最も権威ある数々のバーの評価を高め続けています。

■リコレリア・リマントゥールとは

2階建てのアールデコ調の店内のバーは、メキシコ随一のカクテル・スポットとして広く知られており、2014年以来「The World’s 50 Best Bars」の常連。ゆったりとしたラテンの雰囲気を保ち、ロンドンやニューヨークのクリエイティブなトップランナーに匹敵するカクテルを提供しています。受賞歴としては、2024年まで毎年「世界のベスト50バー」リストに選ばれています。2015年、2016年、2017年には「ラテンアメリカのベストバー」に選ばれ、世界ランキングでも上位に位置し、20位(2014年)、13位(2015年)、14位(2016年)、11位(2018年)、10位(2019年)、17位(2020年)と2024年まで一貫してリストに名を連ねています。このバーはまた、テイルズ・オブ・ザ・カクテルで「世界最高のバーチーム」と「世界最高の高客量カクテルバー」という2つの権威ある賞を受賞しています。

●公式HP:Licoreria Limantour

https://www.theworlds50best.com/discovery/Establishments/Mexico/Mexico-City/Licoreria-Limantour.html

■コアントローとは

メゾン コアントローは、1849年にフランスのアンジェで設立されたオレンジリキュールのパイオニアです。マルガリータやコスモポリタンなど、350種類以上のカクテルの中核をなす存在感は、今日でも受け継がれています。コアントローの特徴は、メゾン コアントローのマスター・ディスティラーに任された、甘みと苦みのあるオレンジの皮のエッセンスを絶妙なブレンドで抽出、調和し、蒸留することから生み出されます。ユニークで卓越したオーガニックなフレーバーを誇るコアントローは、世界中のバーテンダーや家庭のカクテル愛好家にとって欠かせないアイテムとなっています。創設者 エドゥアール・コアントローは語ります。「私は、クリスタルのような純粋さと繊細な味わいの、オレンジの皮の甘みと苦みの完璧なハーモニーによる繊細な味わいを求めて続けて、このリキュールに情熱を注ぎ続けているのです。」

●公式HP:https://www.cointreau.com/jp/ja/ (https://www.cointreau.com/jp/ja/)

●インスタグラム:https://www.instagram.com/cointreau/

■「THE WORLD’S 50 BEST BARS」とは

「50 BEST RESTAURANTS」のバー版として創設され、世界のバーシーンを網羅するアワード。全世界を対象とした「THE WORLD’S 50 BEST BARS」を筆頭に、「ASIA’S 50 BEST BARS」と「NORTH AMERICA’S 50 BEST BARS」の地域版がリリースされている。

●公式HP:THE WORLD’S 50 BEST BARS https://www.worlds50bestbars.com/