～¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½·ÝÇ½ÉôÌç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªAD¡×¤¬¥¦¥£¥Ã¥°À½ºî～ ÅìÊõ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù
¡¡ÌÓÈ±¡¦ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ÍÎ¾»¡Ë¤ÎÊ¸²½·ÝÇ½ÉôÌç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªAD¡×¤Ï¡¢5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤ÇÌÀ¼£ºÂ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø±éÍ½Äê¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¡ÊÀ½ºî¡§ÅìÊõ¡Ë¤Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥°À½ºîµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¼«Á³¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀßÄê¤äÌòÊÁ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁõÃå»þ¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿½ÌÀ¤äÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤ÁÇºà¤ò¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÆ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç°ìÅÀ°ìÅÀÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ê¿Í¹©ÌÓÈ±¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô¤«·î¤ËµÚ¤Ö¸ø±é¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÑµ×À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥É¥Ëー¡¦¥«ー¥È¥óÌò¤Î°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Àー¥ËーÌò¤Î±º°æ·ò¼£¤µ¤ó¡¢¥ëー¥·ー¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥ÈÌò¤Î½á²Ö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤òÀ½ºî¤·¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á´ÈÌ¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù
¢£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ø¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½·ÝÇ½ÉôÌç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªAD¡×¤ÎÉÙ²¬¹îÇ·¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÉÙ²¬¹îÇ· -Katsuyuki Tomioka- ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¡¡¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ªAD¡ËÆþ¼Ò¡£ÉñÂæ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥×¥é¥óºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡Ù¡Ê¥®¥ë¡¦¥áー¥á¥ë¥È±é½Ð¡Ë¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¡Ø¥í¥ß¥ª&¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ØLUPIN ～¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥íÇì¼ßÉ×¿Í¤ÎÈëÌ©～¡Ù¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡Ù¡Ø¥Ë¥åー¥¸ー¥º¡Ù¡Ø1789-¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¡Ø¥°¥ìー¥È¡¦¥®¥ã¥Ä¥Óー¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¾®ÃÓ½¤°ìÏº±é½Ð¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤È½ÆÃÆ¡Ù¡Ø¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥º¡Ù¡Ê¶¦¤ËÊ¡ÅÄÍº°ì±é½Ð¡Ë¡¢¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò～¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¢¥¯¥È～¡Ù¡Ê»³ÅÄÏÂÌé±é½Ð¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥ó¡¦¥æ¥¢¡¦¥Õ¥£ー¥È¡ª¡Ù¡Ê¾åÅÄ°ì¹ë±é½Ð¡Ë¤Ê¤É¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ä¥¹¥È¥ìー¥È¥×¥ì¥¤¤Ê¤ÉÊ¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªAD¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÉÙ²¬¹îÇ·
¢£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡ÙSTORY
¡¡18À¤µª¸åÈ¾¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤à¥ëー¥·ー¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢17Ç¯´Ö¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¥É¥¯¥¿ー¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¤¬¼ò²°¤Î·Ð±Ä¼Ô¥É¥Õ¥¡¥ë¥¸¥åÉ×ºÊ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ìµ»ö¤ËºÆ²ñ¤·ÉãÌ¼¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤Îµ¢ÅÓ¤ÎºÇÃæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎË´Ì¿µ®Â²¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Àー¥Ëー¤È½Ð²ñ¤¦¤¬Èà¤Ï¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Àー¥Ëー¤È±»Æó¤Ä¤Î¼ò¿»¤ê¤ÎÊÛ¸î»Î¥·¥É¥Ëー¡¦¥«ー¥È¥ó¡£3¿Í¤Ï¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¥Àー¥Ëー¤È¥ëー¥·ー¤Ï·ëº§¤òÀÀ¤¤¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«ー¥È¥ó¤âÌ©¤«¤Ë¥ëー¥·ー¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤òÁÛ¤¤¿È¤ò°ú¤¯¡£²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Àー¥Ëー¤ÏÀÎ¤Î»ÈÍÑ¿Í¤Î´íµ¡¤òµß¤ª¤¦¤ÈÁÄ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ë¤è¤êËªµ¯¤·¤¿Ì±½°¤¿¤Á¤ËÊá¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÆ¤ÓºÛÈ½¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥Àー¥Ëー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ºá¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ï»à·º¡£¥Àー¥Ëー¤È¥ëー¥·ー¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¥«ー¥È¥ó¤Ï¤¢¤ë·è¿´¤ò¤·¡¢¥Àー¥Ëー¤¬Êá¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ´¹ö¤Ø¤È¸þ¤«¤¦――¡£¡Ê¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é°úÍÑ¡Ë
¢£¸ø±é³µÍ×
´ü¡¡¡¡¡¡¡¡´Ö¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
·à¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì¡§ÌÀ¼£ºÂ
Åìµþ¸ø±éÎÁ¶â¡§SÀÊ16,000±ß¡¿AÀÊ 10,000±ß¡¿BÀÊ 5,000±ß¡ÊÊ¿Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SÀÊ17,000±ß¡¿AÀÊ 11,000±ß¡¿BÀÊ 6,000±ß¡ÊÅÚÆü¡Ë¡ÎÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ï
Âç ºå ¸ø ±é¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡¡6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
°¦ ÃÎ ¸ø ±é¡§¸æ±àºÂ¡¡6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
Ê¡ ²¬ ¸ø ±é¡§ÇîÂ¿ºÂ¡¡7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
À½¡¡¡¡¡¡¡¡ºî¡§ÅìÊõ
µÓËÜ¡¦ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¥¨¥í
ÄÉ ²Ã ²» ³Ú¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Ûー¥ó
¸¶¡¡¡¡¡¡¡¡ºî¡§¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¡Ê¡Ö¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥Ä¥¤¥¹¥È¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¡×¡Ë
¥¦¥£¥Ã¥°À½ºîµ»½Ñ¶¨ÎÏ¡§¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.tohostage.com/ataleoftwocities/