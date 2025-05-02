´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒGENERAL IDEA¡Ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½éPOP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ!!
5.14(¿å)～5.25(Æü)¤Î12Æü´Ö¡¢¿·½ÉLUMINE2 2F POP-UP EVENT SPACE 1¤Ë¤ÆGENERAL IDEA½é¤È¤Ê¤ëPOP-UP STORE¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¡¡´Ú¹ñ¥»¥ì¥Ö¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGENERAL IDEA¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¡ª
2025 S/S¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤«¤é¿·ºî¡¦¥Ù¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤â¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ç¤¹¡£
～ ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ POP-UP EVENT!! ～
¡Ô¹ë²ÚPRESENT´ë²è¡Õ
£±. 10,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡Ø¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
£². 15,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡Ø·¤²¼3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
£³. 20,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡Ø¥Ýー¥Á¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
£´. ¡÷generalidea_jp¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ø1Ç¯Ê¬¤Î¾¦ÉÊ¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£µ.¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍÀèÃå 1Æü100¸Ä¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥·¥§¥Ã¥È / Æü»± / ¥Ç¥Ë¥à¥Ýー¥Á¤Ê¤É¡¢µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ö¿§¡¦¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡Ê´ü´Ö¡§5/14-17¡Ë
¡ÔLUMINE¸ÂÄêÀè¹ÔÈ¯Çä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Õ
¥í¥´Æþ¤ê¥±ー¥Ö¥ëÈ¾Âµ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó 3¿§(PINK / LAVENDER / SKY BLUE)
¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGENERAL IDEA¡×¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎPOP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GENERAL IDEA TOKYO POP-UP
¡¦ DATE¡§5.14.TUE - 5.25.SUN
¡¦ TIME¡§AM 11:00 - PM 21:00
¡¦ LOCATION¡§LUMINE2 SHINJUKU, 2F
¿·½ÉLUMINE2 2F POP-UP EVENT SPACE 1
https://generalidea.jp/event/detail.html?product_no=7630(https://generalidea.jp/event/detail.html?product_no=7630)
¡ãÃåÍÑ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡ä
[IZ*ONE] ¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó
[NCT WISH] ¥µ¥¯¥ä
[NCT DREAM ] ¥Á¥ç¥ó¥í
[RIIZE] ¥¦¥ó¥½¥¯
[&TEAM] K
[LE SSERAFIM] ¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó
[BABYMONSTER ] ASA
[BILLLIE] ¥Ä¥
[NMIXX] ¥Ø¥¦¥©¥ó
¡ÚBrand Concept¡Û
Âç½°À¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¹¥È¥êー¥È¤È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ò¡Èº£¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤Þ¤È¤¦¥â¥À¥ó¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Ú2025 S/S Season Concept¡Û
2025 S/S Season¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ØNothing but Everything¡Ù¡£ÁÔÂç¤Ç¤â¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤ÎÊª¸ì¡£GENERAL IDEA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç°Û¹ñÅª¤Ê¥àー¥É¤Ë¡¢¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥óÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
¡ÚBrand Profile¡Û
GENERAL IDEA¤Ï2003Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥Á¥§¡¦¥Ü¥à¥½¥¯¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£2003Ç¯¤«¤é¥½¥¦¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£2009Ç¯¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¡£´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢À¤³¦4Âç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç17²óÏ¢Â³¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚDesigner Profile¡Û
¡¦2004Ç¯ SEOUL FASHION WEEK ºÇÇ¯¾¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¦2009Ç¯ ´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆNEW YORK FASHION WEEK¤Ë»²²Ã
¡¦À¤³¦4ÂçFASHION WEEK¤ÎNEW YORK FASHION WEEK¤Ë6²ó»²²Ã
¡¦NEW YORK FASHION WEEK¤Ç¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡×¤ËÁª½Ð
¡¦NEW YORK FASHION WEEK ¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢ SPORTS TOP5 Áª½Ð
¡¦NEW YORK FASHION WEEK DENIM DESIGNER TOP5 Áª½Ð