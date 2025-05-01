¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡ßÌ¡²è²È¡¦½áµÜ¤ë¤«¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡ÙÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª 1¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡¿ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¥Óー¥º¥í¥°Ê¸¸Ë¡ØÎø¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡ÙÅù¤Î¾®Àâ¤ä¡¢¥²ー¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎµÈÂ¼¤ê¤ê¤«ÀèÀ¸¤¬¡ØÁò¾ô¤Î¥Õ¥ì¥¤¥á¥ó¥È¡ÙÅù¤ÎºîÉÊ¤Ç³Î¤«¤Ê²èÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë½áµÜ¤ë¤«ÀèÀ¸¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ª
¥¤¥±¥á¥óËâÂ²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡LINE¥Þ¥ó¥¬¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ­¤Î¥Õ¥ë¥«¥éーÌ¡²è¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì!!


¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ËâÂ²¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ª¥¿¥¯º²¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!?


¤¢¤é¤¹¤¸

¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ò»¶Àë¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡£


³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¾Ã¤¨¤æ¤¯°Õ¼±¤ÎÃæ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ëーー¡£


ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏËâÂ²¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¡£


¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î·à¾ì¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë²È¤ÎÌ¼ ¥æ¥ê¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª


¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·à¾ì¤ÏÄÙ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÅÛÎì¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä!?


¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤³¤Î·à¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»¨ÍÑ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¼êÅÁ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁ°À¤¤Î¿ä¤·¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î½Ã¿Í¡¦¥«¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£


Èà¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥æ¥ê¥¢¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢ÅÛÎì¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡ª


µÛ·ìµ´¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢½Ã¿Íーー¿Í³°¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¼Ú¶âÊÖºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¤â¸½¤ì¤ë¡£


¥æ¥ê¥¢¤ÏÌµ»ö¤Ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«ーー¡ª


ËâÂ²¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ß°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢³«Ëë¡ª


ÅÐ¾ì¿ÍÊª





¥æ¥ê¥¢


¥é¥ó¥Õ¥©ー¥É·à¾ì¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£
Á°À¤¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ò»¶È¯É½¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Á°ÊýÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ê»ö¸Î»à¡£


°ÛÀ¤³¦¤ØÅ¾À¸¤¹¤ë¤â¡¢·à¾ì¤Ï¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¼«¿È¤âÃ´ÊÝ¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òºî¤í¤¦!!¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¼Ú¶âÊÖºÑ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©








¥«¥¤¥ó


¿¹¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ïµ¤Î½Ã¿Í¡£¥é¥ó¥Õ¥©ー¥É·à¾ì¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê²¸¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿Í¤ÈËâÂ²¤¬ÃçÎÉ¤¯Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤¹À¤³¦¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×








¥µ¥ó¥Æ¥£


Áë¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡¢Ææ¤ÎµÛ·ìµ´¡£ÊÐ¿©²È¤Ç¿Í´Ö¤Î·ì¤Ï°û¤á¤º¡¢¼ç¤Ë¤¦¤µ¤®¤Î·ì¤ò¹¥¤ó¤Ç°û¤à¡£
¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£


¡Ö²¶¤µ¤Þ¤ò¥Á¥ä¥Û¥ä¤·¤íー¤Ã!!¡×








¥¨¥ê¥¯


¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢±£µïÀ¸³è¤ò¤ä¤á¤Æ¿¹¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿Ä¹¼÷¤Î¥¨¥ë¥Õ¡£
¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢ËâË¡¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¿Í´Ö¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Êーー¡×








¥¢¥ë¥È


¥¹¥é¥¤¥àÂ²¤ÎÀÄÇ¯¡£¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤â¤Ç¤­¤ë¡£


¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¼¤ÎÀ×¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡ÖËÍ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×








¥¿¥Ó¡¦¥­¥ã¥í¡¦¥ßー¥È


¥Í¥³¡¦¥¦¥µ¥®¡¦¥ªー¥¬Â²¤ÎËâÂ²¡£


¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥æ¥ê¥¢Ã£¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë!?


ËÜÊ¸¾Ò²ð
















ÆÃÅµ¾ðÊó


¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ÉÁ¤­²¼¤í¤·4¥Úー¥¸ÀßÄê»ñÎÁ½¸(https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E7%95%B0%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E9%AD%94%E6%97%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%82%8B%21%281%29/pd/3083797/?srsltid=AfmBOooFxNR0DDpCWJOZqQhdHQdTE9Hofp2JUb0dc_6CLI8lVmB41s0D)


¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§ÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012689737/)


¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2883810)


¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹¡§ÉÁ¤­²¼¤í¤·2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=mtc7PNcUUmm)


¢¨ÆÃÅµÇÛÉÛ¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó

¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÌ¡²è¤ÎÊ£À½¸¶²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª



¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨´ü´Ö
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤ÎÅ¸¼¨»Üºö¤Ï19»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÅ¸¼¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞHP¡¦¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Å¹ÊÞHP¡§https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6405.html


¸ø¼°X¡§https://x.com/stellaworth


¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾åµ­¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥×HP¥È¥Ã¥×¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


½ñ»ï¾ðÊó

½ñÌ¾¡§°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª 1


¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«


ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë


Äê²Á¡§1,144±ß¡ÊËÜÂÎ1,040±ß¡ÜÀÇ¡Ë


¥ìー¥Ù¥ë¡§FLOS COMIC


È½·¿¡§B6È½


¥Úー¥¸¿ô¡§208¥Úー¥¸


ISBN¡§978-4-04-811373-1


È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA


KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000077/)


Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë





¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡Ê¤è¤·¤à¤é ¤ê¤ê¤«¡Ë


¸µ¶ä¹Ô°÷¤Îºî²È¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡£


¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à´ë²è¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡¦¾®Àâ¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£


ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥­¥åー¥Ô¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿°ý°ÛÅÁ¡Ù


X¡§¡÷ririka_ru(https://x.com/ririka_ru)








ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«¡Ê¤¦¤ë¤ß¤ä ¤ë¤«¡Ë


¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¿Ì¡²è²È


½÷À­¸þ¤±¡¢Æü¾ï¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤äÆ°Êª¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£


ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É(²¾)¡Ù¡¢¡ØÁò¾ô¤Î¥Õ¥ì¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É


X¡§@lovecom000(https://x.com/lovecom000)


´ØÏ¢¥µ¥¤¥È

¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¸ø¼°X¡§https://x.com/kd_globalcomic


Pikalo¸ø¼°X¡§https://x.com/pikalo_official
¡ÊC¡ËPikalo¡¿KADOKAWA