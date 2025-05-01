¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡ßÌ¡²è²È¡¦½áµÜ¤ë¤«¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡ÙÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª 1¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡¿ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥º¥í¥°Ê¸¸Ë¡ØÎø¤¹¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡ÙÅù¤Î¾®Àâ¤ä¡¢¥²ー¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎµÈÂ¼¤ê¤ê¤«ÀèÀ¸¤¬¡ØÁò¾ô¤Î¥Õ¥ì¥¤¥á¥ó¥È¡ÙÅù¤ÎºîÉÊ¤Ç³Î¤«¤Ê²èÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë½áµÜ¤ë¤«ÀèÀ¸¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ª
¥¤¥±¥á¥óËâÂ²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡LINE¥Þ¥ó¥¬¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¥Õ¥ë¥«¥éーÌ¡²è¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì!!
¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ËâÂ²¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ª¥¿¥¯º²¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!?
¤¢¤é¤¹¤¸
¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ò»¶Àë¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾Ã¤¨¤æ¤¯°Õ¼±¤ÎÃæ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëーー¡£
ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏËâÂ²¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¡£
¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î·à¾ì¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë²È¤ÎÌ¼ ¥æ¥ê¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·à¾ì¤ÏÄÙ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÅÛÎì¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä!?
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤³¤Î·à¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»¨ÍÑ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¼êÅÁ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁ°À¤¤Î¿ä¤·¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î½Ã¿Í¡¦¥«¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Èà¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥æ¥ê¥¢¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢ÅÛÎì¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡ª
µÛ·ìµ´¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢½Ã¿Íーー¿Í³°¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¼Ú¶âÊÖºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¤â¸½¤ì¤ë¡£
¥æ¥ê¥¢¤ÏÌµ»ö¤Ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ーー¡ª
ËâÂ²¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ß°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢³«Ëë¡ª
ÅÐ¾ì¿ÍÊª
¥æ¥ê¥¢
¥é¥ó¥Õ¥©ー¥É·à¾ì¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£
Á°À¤¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·³è¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ä¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ò»¶È¯É½¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Á°ÊýÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ê»ö¸Î»à¡£
°ÛÀ¤³¦¤ØÅ¾À¸¤¹¤ë¤â¡¢·à¾ì¤Ï¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¼«¿È¤âÃ´ÊÝ¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òºî¤í¤¦!!¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¼Ú¶âÊÖºÑ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©
¥«¥¤¥ó
¿¹¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ïµ¤Î½Ã¿Í¡£¥é¥ó¥Õ¥©ー¥É·à¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²¸¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿Í¤ÈËâÂ²¤¬ÃçÎÉ¤¯Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤¹À¤³¦¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¥µ¥ó¥Æ¥£
Áë¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢Ææ¤ÎµÛ·ìµ´¡£ÊÐ¿©²È¤Ç¿Í´Ö¤Î·ì¤Ï°û¤á¤º¡¢¼ç¤Ë¤¦¤µ¤®¤Î·ì¤ò¹¥¤ó¤Ç°û¤à¡£
¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²¶¤µ¤Þ¤ò¥Á¥ä¥Û¥ä¤·¤íー¤Ã!!¡×
¥¨¥ê¥¯
¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢±£µïÀ¸³è¤ò¤ä¤á¤Æ¿¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Ä¹¼÷¤Î¥¨¥ë¥Õ¡£
¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢ËâË¡¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¿Í´Ö¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Êーー¡×
¥¢¥ë¥È
¥¹¥é¥¤¥àÂ²¤ÎÀÄÇ¯¡£¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¼¤ÎÀ×¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡ÖËÍ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¥¿¥Ó¡¦¥¥ã¥í¡¦¥ßー¥È
¥Í¥³¡¦¥¦¥µ¥®¡¦¥ªー¥¬Â²¤ÎËâÂ²¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥æ¥ê¥¢Ã£¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë!?
ËÜÊ¸¾Ò²ð
ÆÃÅµ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·4¥Úー¥¸ÀßÄê»ñÎÁ½¸(https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E7%95%B0%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E9%AD%94%E6%97%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%82%8B%21%281%29/pd/3083797/?srsltid=AfmBOooFxNR0DDpCWJOZqQhdHQdTE9Hofp2JUb0dc_6CLI8lVmB41s0D)
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§ÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012689737/)
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2883810)
¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=mtc7PNcUUmm)
¢¨ÆÃÅµÇÛÉÛ¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÌ¡²è¤ÎÊ£À½¸¶²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨´ü´Ö
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤ÎÅ¸¼¨»Üºö¤Ï19»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÅ¸¼¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞHP¡¦¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞHP¡§https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6405.html
¸ø¼°X¡§https://x.com/stellaworth
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¾åµ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥×HP¥È¥Ã¥×¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§°ÛÀ¤³¦¤ÏËâÂ²¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡ª 1
¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«
ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äê²Á¡§1,144±ß¡ÊËÜÂÎ1,040±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§FLOS COMIC
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§208¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-811373-1
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000077/)
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸¶ºî¡§µÈÂ¼¤ê¤ê¤«¡Ê¤è¤·¤à¤é ¤ê¤ê¤«¡Ë
¸µ¶ä¹Ô°÷¤Îºî²È¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à´ë²è¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡¦¾®Àâ¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿°ý°ÛÅÁ¡Ù
X¡§¡÷ririka_ru(https://x.com/ririka_ru)
ºî²è¡§½áµÜ¤ë¤«¡Ê¤¦¤ë¤ß¤ä ¤ë¤«¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¿Ì¡²è²È
½÷À¸þ¤±¡¢Æü¾ï¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤äÆ°Êª¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É(²¾)¡Ù¡¢¡ØÁò¾ô¤Î¥Õ¥ì¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É
X¡§@lovecom000(https://x.com/lovecom000)
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¸ø¼°X¡§https://x.com/kd_globalcomic
Pikalo¸ø¼°X¡§https://x.com/pikalo_official
¡ÊC¡ËPikalo¡¿KADOKAWA