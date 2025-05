¥·ー¥é¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡× ÇÛÅö¤ª¤è¤Ó½þ´Ô¤òÊ£¿ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¼Â»Ü

株式会社シーラテクノロジーズ

シーラテクノロジーズ株式会社(代表取締役会長:杉本 宏之、NASDAQコード:「SYT」)の子会社である、株式会社シーラ(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:湯藤 善行)は、不動産クラウドファンディング「利回りくん」において、配当及び償還を複数のファンドで実施いたしました。多様な社会課題解決に対応したテーマ型ファンドを通じて、安定的な利回りと確かな運用実績を積み重ねています。

多様な分野での配当と償還を実施、安定運用を継続

このたび配当を実施したファンドには、「ルピナス池袋」や「新宿区中落合再開発プロジェクト」といった都市型案件に加え、「保護犬・猫共生型グループホーム『わおん宇都宮』phase.2」や「日中サービス支援型障がい者グループホーム『ビーハック市川』phase2」など、社会的課題の解決を目指した福祉関連プロジェクトも含まれており、多様なテーマにおいて安定した配当を実現いたしました。さらに、「第4期シニアテックマンション」および「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.10」といった成長分野においても、着実な成果を上げております。

また、「利回りくん短期運用ファンドVol.12」や「第2期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』」など、計8ファンドの償還を完了いたしました。中でも「WITH SEA 秋谷2nd」シリーズにおいては早期償還が実現されており、機動的かつ堅実な運用がなされていることが確認できます。これらのファンドはいずれも予定通り、またはそれを上回るスケジュールでの償還を達成し、投資家のみなさまに安定的なリターンをお届けする結果となりました。

今後も安定運用と投資機会の創出を推進

『利回りくん』では今後も、収益性と社会的意義の両立を目指し、投資家のみなさまにとって魅力的かつ信頼性の高い投資商品を提供してまいります。今後も市場の動向と投資ニーズを的確に捉えたファンドを継続的に組成・運用し、安定した収益機会の創出を図ってまいります。

ガバナンス強化と業界貢献への取り組み

シーラグループおよび「利回りくん」は、堅実な経営体制と健全なガバナンスのもと、投資家のみなさまに安心してご利用いただける環境の整備を進めております。自己資本比率の高さや豊富な資産背景を強みに、引き続き信頼性の高いファンド運営を行ってまいります。

また、シーラテクノロジーズ会長の杉本宏之は不動産クラウドファンディング協会の理事として、政府や議員連盟との連携を通じて業界の健全な発展に貢献しており、今後も投資家保護と市場の透明性向上に向けた取り組みを強化してまいります。

償還及び配当が完了した14ファンド

「ルピナス池袋」

https://rimawarikun.com/customers/products/32

「保護犬・猫共生型グループホーム「わおん宇都宮」phase.2」

https://rimawarikun.com/customers/products/68

「新宿区中落合再開発プロジェクト」

https://rimawarikun.com/customers/products/69

「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.5」

https://rimawarikun.com/customers/products/85

「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.6」

https://rimawarikun.com/customers/products/86

「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.7」

https://rimawarikun.com/customers/products/87

「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.8」

https://rimawarikun.com/customers/products/88

「利回りくん短期運用ファンドVol.12」

https://rimawarikun.com/customers/products/89

「第2期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』」

https://rimawarikun.com/customers/products/90

「DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.10」

https://rimawarikun.com/customers/products/108

「第4期シニアテックマンション」

https://rimawarikun.com/customers/products/109

「日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」phase2」

https://rimawarikun.com/customers/products/110

「第1期 サブスク別荘『WITH SEA』 秋谷2nd(ID:107)」※早期償還

https://rimawarikun.com/customers/products/107

「第2期 サブスク別荘『WITH SEA』 秋谷2nd(ID:123)」※早期償還

https://rimawarikun.com/customers/products/123

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.1の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ:ファイナンス

対応OS:iOS/Android

価格:無料

公式サイト:https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO:湯藤善行

創業:2010年9月29日

事業内容:不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP: https://syla.jp/

株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

本社:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO:杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO:湯藤 善行

創業:2010年9月29日

資本金:100,000,000円

事業内容:資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP:https://syla-tech.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL:support@rimawarikun.com