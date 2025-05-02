¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ CarPlay¡¦Android Auto¡¦HDMI ¤ò¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¡ª¡ØAN-S134 MAX¡ÙKEIYO ¸ø¼°Amazon¤Ë¤Æ ÈÎÇä³«»Ï¡ª

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CPU:ALLWINNER V851
Wi-Fi & Bluetooth½¸ÀÑ¥â¥¸¥åー¥ë:Realtek 8733
Áàºî OS:iOS 10 °Ê¾å Android 11 °Ê¾å
ÌµÀþ LAN: 5.18Ghz
ÌµÀþ Apple CarPlayÌµÀþ Android Auto:ÂÐ±þ
HDMI IN:1080P@60Hz /1080P@50Hz,720P@60Hz / 720P@50Hz
ÅÅ¸»ÆþÎÏ¾ÃÈñÅÅÎ®:USB 5V (USB Type-C) 300mA (MAX500mA)
Æ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï:-20¡î～60¡î
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