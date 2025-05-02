¡ÚÇä¾åNo.1¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Û5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¡Öfundbook 26¿·Â´¸þ¤±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Òfundbook

M&AÃç²ð¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òfundbook¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ÏÂµ×¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Õ¥¡¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂÐÌÌ·Á¼°¤Î¡Öfundbook 26¿·Â´¸þ¤±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/Pu6F2bCqqgPaYPtL6


¢£¡Öfundbook 26¿·Â´¸þ¤±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤È¤Ï

fundbook¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·Â´¤Ç±Ä¶È¿¦¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢M&A¶È³¦¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥­¥ë¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¤òÅö¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¾®ÁÒÎµÇÏ¤¬¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


M&A¶È³¦¤Ø½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äº£¸å¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£¸å¤âÄê´üÅª¤Ê³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£ÅöÆü¤ÎÎ®¤ì

Âè°ìÉô¡¡13:00～14:00¡¡M&AÃç²ð¤Èfundbook¤Î¤´¾Ò²ð


ÂèÆóÉô¡¡14:00～14:30¡¡¼Áµ¿±þÅú


¢£¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡

»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/Pu6F2bCqqgPaYPtL6

¢£³«ºÅ³µÍ×

¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§fundbook 26¿·Â´¸þ¤±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ


³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～14:30


³«ºÅ·Á¼°¡¡¡¡¡¡¡§ÂÐÌÌ·Á¼°¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¡Ë


¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー25³¬


ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î¤Ë4Ç¯À©Âç³Ø¤òÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÊý


Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§10Ì¾ÄøÅÙ


»²²ÃÈñÍÑ¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ



¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤éÁá´ü¤ËÊç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


¢£ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð

³ô¼°²ñ¼Òfundbook ¼¹¹ÔÌò°÷¾®ÁÒ ÎµÇÏ

·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥­ー¥¨¥ó¥¹¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹­¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»ー¥ë¥¹¤Ë½¾»ö¡£2020Ç¯¤Ëfundbook¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·úÀß¶È¤äIT¶È¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëM&A»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ­¤¹¤ë¡£2024Ç¯4·î¡¢Åö¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£


¢£³ô¼°²ñ¼Òfundbook ²ñ¼Ò³µÍ×

ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2017Ç¯8·î7Æü


ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏî´ÏÂµ×


»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§M&AÃç²ð»ö¶È


ËÜ¼Ò¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー25³¬


»ñËÜ¶âÅù ¡§20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë


¿Æ²ñ¼Ò¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹


URL¡¡¡¡ ¡§https://fundbook.co.jp


ºÎÍÑ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://fundbook.co.jp/recruit/


M&A¤È¤Ï¡§https://fundbook.co.jp/what-is-ma/