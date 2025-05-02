½Ë¡¦5·î4Æü¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤ÎÆü¡×¡ª¡ÖSW¡×ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ºêµ®¡ßÈõ¸ý¿¿»Ì¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
(C)¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò
¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤ÇÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¡Ö¥´¥¸¥é¡×ºÇ¿·ºî¤òÀ½ºî½àÈ÷Ãæ¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´·î23Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÎÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¡£º£¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢10Âå¤Î¤È¤¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ç¥·¥Í¡Ë¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤¬¥¥Í¥Þ½ÜÊóYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¡¡
¡ÊËÜÊÔURL¡§https://www.youtube.com/playlist?list=PLt8OOIdL02TW9tPTgotcFE5V-J5OdeVbl¡Ë
»³ºê´ÆÆÄ¤Ï1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Èõ¸ý´ÆÆÄ¤Ï1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¤Û¤ÜÆ±Ç¯Âå¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ1978Ç¯¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´Ñ¤ÆÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë»³ºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤¬±Ç²è³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ö¤ê¡¢°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¡¢½øÈ×¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃÎ¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×ÅÁÀâ¤ä¥ëー¥«¥¹Æ±ÍÍ¤Ë¼«¿È¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿À©ºî¸½¾ì¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£
(C)¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤âSW´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ï¼õ¤±¤ë¡×¤È¸À¤¦¡¢Âç¤ÎSW¥Õ¥¡¥ó¤Î»³ºê´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø³«Åö»þ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¡Ö±§Ãè¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èõ¸ý´ÆÆÄ¡£¡Ö¿ÍÁª¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»³ºê´ÆÆÄ¤Ë¡Ö²¶¤ÏÈ¿¡ØSW¡ÙÇÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÂÐÃÌ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ëー¥«¥¹¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¥é¥¤¥Õ¡¦¥Þ¥¯¥©ー¥êー¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥·ー¥ó¡£±§ÃèÁ¥¤È¥Ç¥¹¥¹¥¿ー¤Î¥é¥Õ¤Ï´°À®·Á¤Ë¶á¤¯¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê»³ºê¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤È¤½¤ÎÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£
(C)¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥«¥á¥é¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¥¹¥È¥é¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Üー¥ÉºîÀ®¤«¤éÌÏ·¿À©ºî¤Þ¤Ç¤È²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤·¤¿¥¸¥çー¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥»ー¥Ðー¤Î²»¤Ê¤É¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥Ðー¥È¥ó¤é¤¬Æ±¤¸»þÂå¡¦À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¨¤¤¤È¡¢Èà¤é¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥ëー¥«¥¹¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿£³¥«·î´Ö¡¢¤¿¤Ã¤¿£²¥«¥Ã¥È¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎILM¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥À¥á¤Ã¤×¤ê¨¡¨¡¡Ö¥ëー¥«¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¹²¤Æ¤Æºî¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»³ºê¡Ë¨¡¨¡¤ò¤´°¦·É¤È¸ì¤ê¤À¤¹¡£¤½¤·¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»³ºê´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤À¤¬¤³¤Î£²¥«¥Ã¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¡ÖSW¡×¤ÎVFX¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¸ì¤êÁð¡£¤½¤Î¸å¡¢ILM¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë²¾¤ÎCG±ÇÁü¤òºîÀ®¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥×¥ê¥Ó¥º¡ÊPre-visualization¡Ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢VFXÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¶È³¦¤ÎÉ¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶ÀäÀè¶î¼Ô¡×¤È»³ºê´ÆÆÄ¤ÏÎÏÀâ¡£
Á´¤¯Íý²ò¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¾åÁØÉô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎíÂíà¤Ê¤É¡¢¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡ÖSW¡×´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À©ºî¤Î¥Ñー¥È¤¬²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºî¶Ê²È¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¤È¸À¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¥Ñー¥È¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡Ö¼ý³Ïº×¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¡Ê»³ºê¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À²¿¤«¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê°Õ¸«¡£´ÆÆÄ¤Î»Ö¸þ¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙºÇÂç¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëº¤Æñ¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡£´°À®¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¥¹¥¿¥¸¥ª¾åÁØÉô¤Ë¸«¤»¤¿»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤äÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¡ÖÄË²÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»³ºê´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢ÂçÀ®¸ù¤·¤¿¸å¤Ë¥ëー¥«¥¹¤òÍÞ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¥²¥¤¥êー¡¦¥«ー¥Ä¤¬Èà¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¿¿µÕ¤Î¿Í´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂ¾»³¤ÎÀÐ¡¢²æ¡¹¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈõ¸ý´ÆÆÄ¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¤¼¤Ò¤È¤â±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÇ®Ë¾¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖSW¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ËÜ¡×¡Ê»³ºê¡Ë¡¢¡ÖËöÂå¤Þ¤Ç¡×¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤ÈÎ¾´ÆÆÄ¤¬·ã²¡¤·¤Î¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤ÈÎÇä¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢£µºý¤Î¥µ¥¤¥óËÜ¤Ï½Ö»¦¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ï¡¢Amazon¡¢KINEJUN ONLINE SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ©ºî²áÄø¤Î¡È¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¡£º£¤Ê¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÅµ¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼ÃÊ¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¡¡¥¥Í¥Þ½ÜÊóYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§»³ºêµ®¡Ê¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡Ë¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì¡ÊNetflix¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ë¡¡
»Ê²ñ¡§²¬ºêÍ¥»Ò¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë
¼çºÅ¡§¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯3·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡¦¼ýÏ¿»þ´Ö¡§8ÏÃ¡¦66Ê¬¡¡
ÈÖÁÈURL¡§https://www.youtube.com/playlist?list=PLt8OOIdL02TW9tPTgotcFE5V-J5OdeVbl(https://www.youtube.com/playlist?list=PLt8OOIdL02TW9tPTgotcFE5V-J5OdeVbl)
(C) Editions Deman 2023
¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù
¥í¥é¥ó¡¦¥ª¥×¥Þ¥ó ºî¡¢¥ë¥Îー¡¦¥í¥Ã¥·¥å ²è
¸¶Àµ¿Í ËÝÌõ¡¢²Ï¸¶°ìµ× ´Æ½¤
A4È½¡¿ 208ÊÇ¡¿½ñÀÒ
¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò´© 4620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ¡§2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£KINEJUN ONLINE SHOP(https://www.kinejunshop.com/items/105747620)
¢£Amazon¡¦»æÈÇ(https://www.amazon.co.jp/dp/4873764912/)
¢£Amazon¡¦KindleÈÇ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D22Q3ZKS/)
¢¨¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÆü¡Ê5/4¡Ë¡õ¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙÈ¯Çä£±¼þÇ¯µÇ° ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª¡Ê5/11¤Þ¤Ç¡Ë
È¯Çä£±¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤òKINEJUN ONLINE SHOP(https://www.kinejunshop.com/items/105747620)¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê£´¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥ëー¥«¥¹¤Î½é´ü¤Î¹½ÁÛ»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÁªÂò¡£ ¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·Ìµ¤¯¡ª