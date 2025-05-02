¡Ú2025 ³ùÁÒºàÌÚºÂ¡¦³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éBBQ¡Û¥Æ¥ì¥Ó¼èºàÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö³¤±è¤¤¤Î¥¥³¥ê¿©Æ²¡×8¼þÇ¯µÇ°¡ªÃº²Ð¤Ç³Ú¤·¤àBBQ¤È30¼ï°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨¥ë¥Ç¥£ー¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÂ¼ ¾ù¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3223¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ùÁÒ¡¦ºàÌÚºÂ¤Î¥Óー¥Á¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤±è¤¤¤Î¥¥³¥ê¿©Æ²¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¥³¥ê¿©Æ²8¼þÇ¯µÇ°¡ª³¤°ìË¾¤Î¥Æ¥é¥¹BBQ¥×¥é¥ó¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë´Þ¤à30¼ï°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà°ÍÍê¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò³§ÍÍ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß3¼ï¤ä¥«¥ë¥Ó¡¦¥íー¥¹¤Ê¤É¤Î¤ªÆùÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÌîºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤²´éÚ¾ßÌý»ÅÎ©¤Æ¤Î¾Æ¤Ì£Á¹¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¤ªÎÁÍý¤È¡¢30¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー°û¤ßÊüÂê¤¬¤Ä¤¤¤Æ5000±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤âìÔÂô¤Ë³¤¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ªÃç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÈBBQ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙURL¡§ https://umizoi-kicorishokudou.com/bbq/
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡¦8¼þÇ¯¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ô¥×¥é¥óÌ¾¡Õ
¡Ö¥¥³¥ê¿©Æ²8¼þÇ¯µÇ°¡ª³¤°ìË¾¤Î¥Æ¥é¥¹BBQ¥×¥é¥ó¡Ê30¼ï°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¡Ë¡×
¡Ô²Á³Ê¡Õ
5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨GW´ü´Ö¡Ê4·î26Æü～5·î11Æü¡Ë¡¢¤ªËß¥·ー¥º¥ó¡Ê8·î9Æü～8·î17Æü¡Ë¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Õ
～¤ª¤Ä¤Þ¤ß～
»ÞÆ¦
Îä¤ä¤·¥È¥Þ¥È
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Ê¥Á¥ç¥¹
～¤ªÆùÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»～
µí¥«¥ë¥Ó
µí¥íー¥¹
ÆÚ¥È¥í
·Ü¤â¤âÆù
¥½ー¥»ー¥¸
～¤ªÌîºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»～
¶Ì¤Í¤®
¥¨¥ê¥ó¥®
¥Ôー¥Þ¥ó
¿Í»²
～¡º～
²´éÚ¾ßÌý»ÅÎ©¤Æ¤Î¾Æ¤Ì£Á¹¤ª¤Ë¤®¤ê
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¹ñ»ºµí¥µー¥í¥¤¥ó¤ä¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡¦¥¢¥ï¥Ó¤Ê¤É¤Îµæ¶ËBBQ¡¢²ôÆù¡õ¹ë²Ú³¤Á¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
BBQ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umizoi-kicorishokudou.com/bbq/
¢£³¤±è¤¤¤Î¥¥³¥ê¿©Æ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
54ÀÊ¤¢¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤È¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¿ô¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªºàÌÚºÂ¤Î³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÇÈ¤Î²»¤òBGM¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éBBQ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï³¤¤È¶õ¤ÎÀÄ¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤ÏÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔºàÌÚºÂ£¶-£´-£· »³¥Î¾å¥Ó¥ë¡ÊÃó¼Ö¾ì¡§¡Î¼Ö¡Ï8Âæ¡¡¡Î¼«Å¾¼Ö¡Ï10Âæ¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0467-81-4723
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ê¥Ð¥¹¡ËJR³ùÁÒ±ØÅì¸ý¤«¤é µþµÞ¥Ð¥¹ 40ÈÖ¡¢41ÈÖ¡ØºàÌÚºÂ¡Ù²¼¼Ö ÅÌÊâ2Ê¬¡Ê½êÍ×»þ´Ö7Ê¬¡Ë
¡ÊÅÌÊâ¡ËJR³ùÁÒ±Ø¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬
¡Ê¤ª¼Ö¡ËÄ«ÈæÆàIC¤«¤éÌó20Ê¬
ÀÊ¿ô¡§¡ÎÅ¹Æâ¡Ï70ÀÊ¡Ê¶Ø±ì¡Ë¡Î¥Æ¥é¥¹¡Ï54ÀÊ¡ÊµÊ±ì¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÎBBQ¡Ï 11:00～21:00
¡Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¡Ï11:00～15:00
¡Î¥«¥Õ¥§¤È¥¹¥¤ー¥Ä¡Ï15:00～17:00
¡ÎÈÕ¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¡Ï 17:00～22:00
URL¡§http://www.sld-inc.com/umizoi-kicorishokudou/
¢¨¥×¥é¥ó¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£