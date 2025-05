6·î12Æü～14Æü¤ËÀ¤³¦ÅªÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¼Ô¡¢¹ñÏ¢Ê¿ÏÂÂç»È¡¡¥¸¥§ー¥ó¡¦¥°¥Éー¥ëÇî»Î¤ÎÍèÆüÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHope in Action¨¡¨¡´õË¾¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ë¡£¥¸¥§ー¥ó¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª

特定非営利活動法人 ジェーン・グドール・インスティテュート

世界的動物行動学者であり、国連平和大使でもあるジェーン・グドール博士(91)が、2025年6月に緊急来日します。

この来日に合わせて、ジェーン・グドール インスティテュート ジャパンでは、6月12日~14日の3日間、来日特別イベント「Hope in Action──希望は、行動の中に。ジェーンから受け継いで」を開催します。

本イベントは、博士が創設したユースアクションプログラム「Roots & Shoots」の理念を広め、「希望は、行動の中にある」というメッセージを日本の若者や市民に届けることを目的としています。3日間のイベントでは、ユースを対象としたRoots & Shootsのワークショップ体験やユースによる活動の発表、教育に携わるみなさま向けのプログラム、映画上映、植林アクティビティなど、グドール博士から受け継ぐ思いを参加者の皆さんとともに感じ、育むプログラムを実施予定です。

各日程のチケットはこちらからご購入できます。

6月12日(木)17:00-19:30

ジェーン・グドール博士来日・公開記念講演「ユースたちの希望の種まき Planting seeds of hope」【ハイブリッド開催】

https://jane-goodall-in-japan-20250612.peatix.com/

6月13日(金)18:30-20:15

ジェーン・グドール博士来日・公開記念講演「希望の光を未来へつなぐ~次世代のためにできること」【ハイブリッド開催】

日本語:https://valuesforthe21stcentury70j.peatix.com/

英語:https://valuesforthe21stcentury70e.peatix.com/

6月14日(土)13:00-17:30

ジェーン・グドール博士来日・公開記念講演 「平和を希求して──Peace, Hope, and Roots & Shoots」【ハイブリッド開催】

https://jane-goodall-in-japan-20250614.peatix.com/

イベントに向けて、ジェーン・グドール博士から日本のみなさんへ「I'm so happy to be visiting Japan this June. I’m really looking forward to seeing you all!(6月に日本の皆様に会えることを心から楽しみにしてます)」とコメントもいただいております。

ほかにも、この来日を応援するためのクラウドファンディングを4月8日~5月18日まで実施しています。5月2日現在、すでに多くの方からのご支援で支援総額は1,176,585円、目標の98%を達成しました。

ご支援いただいた方には、講演のVIP席やオリジナルグッズ、博士とのお茶会などの返礼をご用意していますので、引き続き応援いただけますと幸いです。

クラウドファンディング特設ページはこちら :https://www.jgi-japan.info/crowdfunding-jane-in-japan-2025/

ぜひご支援くださいますようよろしくお願いいたします。

イベント概要

Hope in Action──希望は、行動の中に。ジェーンから受け継いで

日程:2025年6月12日(木)~14日(土)

会場:東京都内各所(詳細は下記参照)

主催:NPO法人ジェーン・グドール インスティテュート・ジャパン

後援:駐日英国大使館

各日のプログラム

▪️6月12日(木)17:00~19:30

ユース向けイベント「ユースたちの希望の種まき──Planting Seeds of Hope」

共催:公益財団法人 五井平和財団(https://www.goipeace.or.jp/)、Educators For Future(https://www.instagram.com/educatorsforfuturejapan/)、ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和(https://www.bst.ac.jp/)

後援:国連広報センター、駐日英国大使館

参加費:無料

参加対象:小中高生・大学生(オブザーバーとして保護者・教員席あり)

会場:ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和(〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1丁目7-57)

言語:日英逐次通訳

プログラム内容:

1.オープニングのご挨拶(国連広報センター根本様より)

2.ジェーン博士基調講演(講演40分・Q.A.5分・逐次通訳)

3.ユースストーリーテリング(5分 x 3名)

4.Roots & Shootsワークショップ(約45分)

「4 Steps Formulaの体験企画:自分の “やりたい”を探求するコミュニティマッピングゲーム」

(※R&Sの4ステップ「知る・探求する・行動する・祝福する4 Step Formula」。このシンプルで力強いプロセスを通じて、ユースや教育者が学び、つながり、共に歩み始める機会を創出していきます)

5.クロージングやアフターイベントのご案内

※オンライン配信は1.~3.までとさせていただきます。

チケットはこちらから :https://jane-goodall-in-japan-20250612.peatix.com/

▪️6月13日(金)18:30~20:15

ジェーン・グドール博士来日・公開記念講演「希望の光を未来へつなぐ~次世代のためにできること Lighting The Path of Hope」【ハイブリッド開催】

共催:公益財団法人 五井平和財団、Educators for Future

後援:駐日英国大使館

参加費:有料(定員226席 先着順)

参加対象:大人(学生も歓迎)

会場:東京ウィメンズプラザ ホール(東京都渋谷区神宮前5丁目53-67)

言語:日英同時通訳

当イベントは保護者や教育者など大人を対象としており、ジェーン博士が世界中の若者をインスパイアし、そこに大きな希望を見出してきたように、“私たちは次世代のために何ができるのか”を考えることを目的としています。

基調講演ののち、教育現場や地域などで活動する5名の登壇者をお迎えし、それぞれの実践を通して、“知ること”から“行動すること”へのプロセス、そして希望の種をどう育てるかをご一緒に考えていきます。

プログラムスケジュール:

●1部:ジェーン・グドール博士の講演

●2部:様々な立場で教育に携わる方々のクロストーク

[出演者]

・今村 直樹(株式会社うみのほし 代表取締役)

・風間 理紗(一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパン)

・山藤 旅聞(新渡戸文化中学校・高等学校 副校長)

・鈴木 柚子(渋谷区立臨川小学校 教諭)

・吉川 里香(五井平和財団 青少年教育担当)

[モデレーター]

・大庭美菜(NPO法人Jane Goodall Institute Japan エグゼクティブ・ディレクター)

※5月9日(金)20:00~21:00開催のプレイベント情報(https://jane-goodall-in-japan-pre-event2.peatix.com)

チケットはこちらから(日本語) :https://valuesforthe21stcentury70j.peatix.com/チケットはこちらから(English) :https://valuesforthe21stcentury70e.peatix.com/

▪️6月14日(土)13:00~18:00

ジェーン・グドール博士来日・公開記念講演 「平和を希求して──Peace, Hope, and Roots & Shoots」【ハイブリッド開催】

共催:国際基督教大学(https://www.icu.ac.jp/)、Educators for Future

後援:駐日英国大使館

会場:国際基督教大学 ディッフェンドルファー記念館東棟オーディトリアム Diffendorfer Memorial Hall East Wing Auditorium

https://www.icu.ac.jp/about/campus/index.html

(東京都三鷹市大沢3-10-2)

参加費:有料

言語:日英通訳

●映画試写『アニマル ぼくたちと動物のこと』(105分)

●ジェーン・グドール博士 基調講演(講演30分、Q.A.10分)

●Roots & Shootsプレゼンテーション! 若者たちによる発表

●植林アクティビティ(見学自由)

※植林アクティビティは、どなたでもご参加・見学いただけます。

登壇者プロフィール

チケットはこちらから :https://jane-goodall-in-japan-20250614.peatix.com/

▪️ジェーン・グドール博士

1934年4月3日、イギリス・ロンドン生まれ。ジェーン・グドール・インスティテュート創設者であり、国連平和大使としても知られ、世界的な動物行動学者・環境保護活動家です。1960年、タンザニア・ゴンベでチンパンジーの研究を開始し、「チンパンジーが道具を使う」ことを発見。この研究は人間と動物の関係を見直すきっかけとなり、現在も世界最長の野生チンパンジー研究として続いています。博士は、科学的発見を基盤に、地域主導の自然保護や動物福祉を推進する24の国際拠点を持つJGIを設立。1991年には、若者の行動力を育むプログラム「ルーツ&シューツ」を立ち上げ、現在は70カ国以上に広がっています。年間約300日を世界各地での講演やメディア活動に費やし、最新著『希望の教室』は20か国語以上に翻訳されるなど、世代を超えて希望と行動を広げています。

クラウドファンディング概要

目標金額:120万円

寄付金用途:会場費、設営費、通訳・登壇者謝礼、交通・滞在費、配信費、印刷費など

支援方法:https://www.jgi-japan.info/crowdfunding-jane-in-japan-2025/

本イベントの開催にあたり、クラウドファンディングを実施しております。目標金額は120万円で、会場費、設営費、通訳謝礼、登壇者謝礼、国内交通費、滞在費、食費、オンライン配信費、通信費、印刷費、荷物運賃、Roots & Shootsのプレイベントやアフターイベントの運営費などに充てられます。支援者の皆様には、基調講演のVIP席、書籍、グッズ、ジェーン博士とのお茶会などのリターンをご用意しております。支援は5,000円から可能です。

https://www.jgi-japan.info/crowdfunding-jane-in-japan-2025/

イベント共催団体について

■公益財団法人 五井平和財団

1999年3月設立。あらゆる生命が調和し合える新しい時代のビジョンと原則を示した「生命憲章」を基本理念に、持続可能で平和な地球社会の創造を目指し、科学・教育・文化・芸術など様々な分野が協力し、英知を結集するためのネットワークづくりを推進すると共に、人々の平和意識を啓発する様々な活動を展開しています。また、国際連合経済社会理事会(ECOSOC)特殊協議資格、およびユネスコとの公式関係を有する財団として認定されています。

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-5 平和第1ビル

TEL 03-3265-2071 FAX 03-3239-0919

info@goipeace.or.jp www.goipeace.or.jp

■Educators For Future

EFF(Educators for Future Japan)は、子どもたちや生徒たちと日々向き合う教育者が気候危機を考え、行動するためのコミュニティです。教育現場で気候変動について話したり行動したい、学び行動する仲間に出会いたい、教育者としてできることを探したい、気候変動を自分の実践に取り入れたい、と願う人々が教育者として子どもたちや生徒たちの未来に責任をもとうとしている人たちとともにこのコミュニティを一緒につくっています。「教育×気候変動」のテーマに、月1オンラインミーティングを開催し、オープンチャットでの情報共有などを行っています。

https://lit.link/educatorsforfuturejapan

Jane Goodall Institute について

ジェーン・グドール インスティテュート(JGI)は、1977年に設立された世界的な自然保護団体です。チンパンジーをはじめとする類人猿への理解を深める調査研究を持続的に行っていくと同時に、私たちが共有する自然環境の保全や野生動物の保護を行っていくべく、世界中の人たちとともに活動しています。現在、JGIは30カ国以上に拠点をもち、ユース主導の環境活動および学習プログラムのルーツ&シューツは100を超える地域で展開をしています。

ジェーン・グドール インスティテュート ジャパンについて

ジェーン・グドール インスティテュート ジャパンはJGIの日本支部として、2001年にスタートしました。主にジェーンの講演会や環境教育のイベントなどを主催し、ルーツ&シューツを日本で広める活動をしています。個人、教育機関、行政、企業や団体などと協力しながら、さまざまな取り組みを通して日本全国にジェーンのメッセージを運び、希望とアクションが生まれる社会を醸成してゆきたいと思っています。

ホームページ:https://www.jgi-japan.info/

X:https://twitter.com/JaneGoodall_JP

Facebook:https://www.facebook.com/people/Jane-Goodall-Institute-Japan/61551051323877/

Instagram:https://www.instagram.com/jane_goodall_institute_japan/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCrLzWyov0GaAp5eF_4ZN21w