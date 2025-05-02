¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÁ¤¯ÀÄ½ÕÆ®Áè/Æ¨Áö·àWEGO¤¬Â£¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ØWE5¡Ê¥¦¥£ー¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡ÙÇÛ¿®·èÄê¡ª

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Director¡§Kaichi Takahashi
DOP¡§negistag
Hair & Makeup¡§Pink Tanaka
Stylist¡§Yuki Yoshida
Sound Director¡§Hinata Serizawa
Art Department¡§Reon Moriyama
Art Director¡§danbabeboo
PM¡§Shun Fujii
Account Manager¡§Haruki Yamagishi
Casting Director : Yuki YOSHINO
Producer¡§Kenta Sakamoto
Production¡§BEACON ALLIANCE
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