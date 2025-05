¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÁ¤¯ÀÄ½ÕÆ®Áè/Æ¨Áö·àWEGO¤¬Â£¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ØWE5¡Ê¥¦¥£ー¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡ÙÇÛ¿®·èÄê¡ª

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、Z世代のリアルな青春を描く縦型ショートドラマ『WE5』を『WE5』公式TikTokアカウント(https://x.gd/qAPhZ)にて2025年5月16日(金)19:00から配信開始します。

本作品は、夢や葛藤を抱える若者たちの生き様をファッショナブルに描き、TikTokをはじめとするSNSを通じて拡散されるコンテンツとなります。

ショートドラマが着目される昨今、新しい時代のショートドラマとして、ファッションは単なるスタイルではなく、夢や人生に寄り添うものであるという事を『WE5』を通じて、若者たちと共感し、応援できる作品を届けたいと思っています。

■ファッションが夢を形にし、物語が人を動かす

『WE5』は、若者が夢を追い、時に迷い、時に立ち向かう姿を描く全48話構成のショートドラマシリーズとなり、俳優、ミュージシャン、インフルエンサー、カメラマン、ショップスタッフという多様な職業を持つキャストが、それぞれの視点で青春の光と影を映し出します。縦型ショートドラマのストーリージャンルとして新しい風を吹き込む『WE5』は、ファッションとストーリーテリングを融合し、リアルな青春の輝きを伝えます。

■縦型ショートドラマでは異例となる主題歌は、 “にしな”の「weekly」に決定

本作の世界観をより一層引き立てる主題歌には、独自の感性で若者たちの心を揺さぶる「にしな」の『weekly』を採用。青春の切なさや輝きを音楽で彩ります。

■配信先

『WE5』公式TikTokアカウント https://x.gd/qAPhZ

■キャスト

何者でもない若い5人組の逃走?いや、闘争劇。

俳優、ミュージシャン、インフルエンサー、カメラマン、アパレルショップスタッフ。

夢が多様化する現代を、無邪気に、不器用に、足掻いて迷って逃げる若者達は、とても未熟で、美しい。

これは、若者の、若者による、若者のための、最初の一歩の物語。

●谷田 ラナ(たにだ らな)

配役:太田 美来(18)

ミュージシャン志望。気が強くプライドが高い。

2008年3月16日生まれ、三重県出身。『Popteen』専属モデル。NTV『超無敵クラス』やTBS『サンデージャポン』にも出演し、俳優・モデル・タレントとして活躍中。

●倉須 洸(くらす こう)

配役:西島 誠(18)

インフルエンサー志望。ナルシストで自信家。

2003年7月3日生まれ。東京都出身。

日・英・露の3か国語を操るトリリンガル。

2024年に開催されたアミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」にて応募者8000人の中からグランプリを受賞。

同年5月より芸能活動スタート。

●光島 叶倭(みつしま とわ)

配役:久保田 和也(18)

WEGOでバイトをしているショップスタッフ。

他4人との出会いを通して夢を追いかけているみんなに憧れを抱き、一緒に行動し始める。

2004年4月2日生まれ。大阪府出身。

高校生の頃に出演した、映画『ノイズ』(2022)では、主人公の青年期を演じ、高い演技力を評価される。SNSでは若い世代を中心に注目を集める。

●山浦 功太郎 (やまうら こうたろう)

配役:田辺 雄太(18)

俳優志望。天然で皆に愛されるムードメーカー。

2002年6月26日生まれ、青森県出身。

過去の出演について、MV/神が残した夢を喰う。『500W』(2025)、ウェブマガジン『HEPS』(2025)、『Popteen』記事掲載(2025)など。

●和内 璃乃(わうち りの)

配役:工藤 佳奈(18)

カメラマン志望。冷静沈着なオタク気質。

2003年2月21日生まれ、神奈川県出身。ABEMA『虹とオオカミには騙されない』で注目を集め、Netflix『恋愛バトルロワイヤル』など話題作に出演。

■主題歌 weekly/にしな

新時代、天性の歌声と共に現れた新星、「にしな」。

やさしくも儚く、中毒性のある声。

どこか懐かしく、微睡む様に心地よいメロディーライン。

無邪気にはしゃぎながら、繊細に紡がれる言葉のセンス。

穏やかでありながら、内に潜んだ狂気を感じさせる彼女の音楽は、聴く人々を徹底的に魅了する。

Spotifyがその年に注目する次世代アーティスト応援プログラム「RADAR:Early Noise」に選出。

ゆっくりとマイペースにリスナーを虜にしてきた彼女の声と音楽が、

静かに、そして、より積極的に世の中へと出会いを求めに動き出す。

最重要ニューカマー、「儚さと狂気」を内包する才能が、ここに現る。

・楽曲配信リンク:https://nishina.lnk.to/weekly

・にしな 公式TikTokアカウント:www.tiktok.com/@nishina_official(https://www.tiktok.com/@nishina_official)

■制作スタッフ

Director:Kaichi Takahashi

DOP:negistag

Hair & Makeup:Pink Tanaka

Stylist:Yuki Yoshida

Sound Director:Hinata Serizawa

Art Department:Reon Moriyama

Art Director:danbabeboo

PM:Shun Fujii

Account Manager:Haruki Yamagishi

Casting Director : Yuki YOSHINO

Producer:Kenta Sakamoto

Production:BEACON ALLIANCE

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official