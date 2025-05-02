¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ»½ÑASEMË¡¤Ë¤è¤ëÄ¶²»ÇÈ²èÁü²½¤Î³×¿·¡£Àþ°Ý¤ÎÇÛ¸þÅÙ¤òÀºÌ©¤ËÉ¾²Á²ÄÇ½¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò²òÀâ
ASEMtech³ô¼°²ñ¼Ò
Ä¶²»ÇÈ¥¢¥ì¥¤¥×¥íー¥Ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ä¶²»ÇÈ¾È¼Í¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ëÂÎÆâÁÈ¿¥¤«¤é¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤Î²èÁü²½µ»½Ñ¤ò²òÀâ¡£²»¶ÁÍ¶µ¯ÅÅ¼§¡ÊASEM¡ËË¡¤Ç¤Ï¡¢À¸ÂÎÁÈ¿¥¤Î°µÅÅ¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¨¥³ー²èÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀþ°ÝÇÛ¸þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥³ー¡¦B¥âー¥É¤ËASEM²èÁü¤ò½Å¾öÉ½¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¼¤Ë¡¢¶Ú¹ü³Ê¡¢·ì´ÉÊÉÅù¤ÎÀþ°Ý¤ÎÇÛ¸þÅÙ¤ä°ÛÊýÀ¤òÄêÎÌÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ASEMË¡¤Ï¡¢±¿Æ°´ï¤ÎÍ½ËÉ¡¦¸¡¿Ç¤ä¼£ÌþÉ¾²Á¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±¿Æ°¸ú²Ì¤òÈó¿¯½±¤ËÄêÎÌ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µÒ´ÑÅª»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿±¿Æ°ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂÍýÁÈ¿¥³ØÅªÉ¾²Á¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¤òÈó¿¯½±¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Æ¥íー¥àÀÆ°Ì®¹Å²½¤ä¤¬¤ó¡¦ËýÀ¼À´µ¤ËÈ¼¤¦Â¡´ï¤ÎÀþ°Ý²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¤äÉÂÂÖÉ¾²Á¤Ø±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£