NAGAOKA¤¬¡ÖHIGH END munich 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸

株式会社ナガオカトレーディング

English follows Japanese:

HIGH END munich 2025

NAGAOKAは、2025年5月15日(木)から18日(日)までドイツ・ミュンヘンで開催される世界最大級のインターナショナルオーディオショー「HIGH END munich 2025」に今年も出展いたします。

今回の出展では、今年創業85周年を記念し5月13日に発売する新製品「MP-700」をはじめとするMPシリーズ全モデルの試聴が可能です。また、クリーニング用品やオーディオアクセサリーの展示もお楽しみいただけます。

5月13日に発売する新製品「MP-700」

この出展を通じて、世界中のレコードファンの皆さまに愛されるNAGAOKA製品の質の高さや魅力をより一層広めてまいります。

なお、17日(土)および18日(日)の二日間は一般公開日となっております。

【開催概要】

HIGH END munich 2025

会期:2025年5月15日(木)~18日(日)

開催時間(現地時間): 10:00~18:00 (※18日は16:00まで)

会場: MOC Event Center Messe München

NAGAOKAブース: Hall3, P01

【問い合わせ先】

株式会社ナガオカトレーディング

Email : info@nagaokatrd.co.jp

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2

TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151

URL: https://www.nagaoka.co.jp/

【English】

NAGAOKA to Exhibit at “HIGH END munich 2025”

Introducing the New Cartridge MP-700

TOKYO, Japan, May 2nd, 2025

NAGAOKA will exhibit at HIGH END munich 2025, the world’s premier international audio exhibition, scheduled to take place at MOC Event Center Messe München from May 15th to 18th, 2025.

In celebration of its 85th anniversary, NAGAOKA will release a new cartridge, the MP-700, on May 13th. The new product will be presented at the exhibition alongside the entire MP series lineup. In addition, a variety of NAGAOKA cleaning tools and audio accessories will be on display.

Through this opportunity, NAGAOKA will showcase the exceptional quality and appeal of its products.

The event will be open to industry professionals and the general public on May 17th and 18th.

【Event Details】

Event: HIGH END munich 2025

Date: May 15th (Thu) - May 18th (Sun), 2025

Time: 10:00 AM - 6:00 PM(*May 18th: Until 4:00PM)

Venue: MOC Event Center Messe München, Germany

NAGAOKA Booth: Hall3, P01

Contact:

NAGAOKA TRADING CO., LTD.

Email: info@nagaokatrd.co.jp

Tel: +81-3-3479-8181

URL: https://www.nagaoka.co.jp/

Instagram: nagaoka_global