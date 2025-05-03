¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÛÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤ Ä¾±ÄÇÀ¾ì¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤è¤ê¡¢½Ü¤Î·Ã¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³ー¥¹
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Âç½» Í¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¾±ÄÇÀ¾ì¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤ÇºÎ¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤ò´ÛÆâ³Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»³ºÚ¤È¤·¤ÆÄÁ½Å¤µ¤ì¤ë¥¿¥é¤Î²ê¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯°é¤Ä¤¿¤á¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ¾±ÄÇÀ¾ì¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¼«À¸¤¹¤ëÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤¬¡¢ÎãÇ¯4·î²¼½Ü¤«¤é5·î¾å½Ü¤Î¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ë¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å·Á³¤Î¥¿¥é¤ÎÌÚ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢Íð³Í¤Ë¤è¤ê¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ìËÜ¤ÎÌÚ¤«¤é²á¾ê¤Ë¿·²ê¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤È¡¢³ô¼«ÂÎ¤¬¼å¤ê¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢Àã²ò¤±¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÌî¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤¬¡¢ÀãÌÌ¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿¥¿¥é¤Î²ê¤ò¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤Ë¤â»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤ÄÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤ò¼é¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÅìËÌËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìËÜ°ìËÜ¤Î¥¿¥é¤ÎÌÚ¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÀèÃ¼¤Î²ê¤Î¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¼êÅ¦¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¿å¹ÌºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¥¿¥é¤Î²ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìËÌËÒ¾ì¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÛ¼ý¤·¤¿¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÌîÀ¸¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌËÒ¾ì¤ÇºÎ¤ì¤ëÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥È¥²¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥ª¥À¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¥ª¥À¥é¤Ï¡¢É÷Ì£¤ÎË¤«¤µ¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ìÌ£¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»³ºÚ¤Î²¦ÍÍ¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É÷³Ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Î¾¢¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Å·Á³¥¿¥é¤Î²ê¤Î¶Â±ã
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ®½Å¤ÊÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Î¼¢Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÏÂ¿©¡¦ÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¤Î³Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¡¢½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤°ì»®¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥¹¾ÜºÙ¡Û
¢£ÏÂ¿©¡ÖÅ·Á³¥¿¥é¤Î²ê²ûÀÐ¥³ー¥¹¡×\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁ°ºÚ¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²êÇòÏÂ¤¨¡¢¥¿¥é¤Î²ê¤È°³¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¡¢¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯ ÅìËÌËÒ¾ì¿Í»²¥½ー¥¹¤¬¤±¡¢É±¥µ¥¶¥¨»Ý¼Ñ¡¢¤¤ã¤é¤Ö¤
¡Ú¤ªÏÐ¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¿¿¾æ¤Î¤ªµÛ¤¤Êª
¡ÚÂ¤¤ê¡Û¡¡ºùÂä¤Î¥¿¥é¤Î²ê´¬¤¤È½Üµû¤Î3¼ïÀ¹¤ê
¡Ú¾ÆÊª¡Û¡¡³û¤Îºù¥íー¥¹¥È
¡Ú¼ÑÊª¡Û¡¡¥á¥Ð¥ë¤Î¼Ñ¤Ä¤±
¡ÚÍÈÊª¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤ÈËÒ¾ìÌîºÚ¤ÎÅ·¤×¤é
¡Ú¿©»ö¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤È»³ºÚ¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¢ÀÖ¤À¤·¡¢¹á¤ÎÊª
¡Ú´ÅÌ£¡Û¡¡ÅìËÌËÒ¾ì¤ÎÌîÁð¤ÈÌîºÚ¤Î¤ï¤é¤ÓÌß
Äó¶¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§ÏÂ¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°ÅìËÌËÒ¾ì¡Ê¿·´Û£±³¬¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§042-333-7115
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tablecheck.com/shops/hotel-continental-tohokufarm/reserve)
¢£ÍÎ¿©¡ÖÅ·Á³¥¿¥é¤Î²ê¥³ー¥¹¡×\10,000±ß
¡Ú¥¢¥ß¥åー¥º¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤È·Ö±¨Â±¤Î¥³¥ó¥Õ¥£ ¥¢¥Ü¥¬¥É¡¢ÌîÁð¥Ð¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥ó¥É»ÅÎ©¤Æ
¡Ú¥¢¥ó¥È¥ì¡Û¡¡¾Æ¤¥¿¥é¤Î²ê¡¢òº¤ÈÈÁÎ©³Ãì¤Î¥°¥ê¥¨ ¥¿¥é¤Î²ê¤ÈÀÄ¶Ì¤Çºî¤ë¥Ù¥¢¥ë¥Íー¥º¥½ー¥¹¤È¶¦¤Ë
¡Ú¥¹ー¥×¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤Î¥Õ¥é¥ó¤Ë¥ô¥£¥·¥½¥ïー¥º¤ò¤«¤±¤Æ
¡Ú¥Ý¥ï¥½¥ó¡Û¡¡¥µ¥ï¥é¤Î¥Ý¥ï¥ì ¥¿¥é¤Î²ê¤Î¥Ù¥Ë¥¨Åº¤¨ ËÒ¾ì¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤È¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼
¡Ú¥ô¥£¥¢¥ó¥É¡Û¡¡µí¥Ò¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥¨ ¥¿¥é¤Î²ê¤Î¥·¥ã¥ê¥¢¥Ô¥óÉ÷¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹
¡Ú¥Ç¥»ー¥ë¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤Î¥½¥ë¥Ù¤È¥·¥ç¥³¥é¥àー¥¹
¥Ñ¥ó¡¢¥³ー¥Òー
Äó¶¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥³¥ë¥È¡ÊËÜ´Û£±³¬¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ä¾ÄÌ¡§042-333-7113
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tablecheck.com/shops/hotel-continental-colt/reserve)
¢£Ãæ²Ú¡ÖÅ·Á³¥¿¥é¤Î²ê¥³ー¥¹¡×\10,000±ß
¡ÚÁ°ºÚ¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤È¥Û¥¿¥Æ¤ÎÎäÀ½»ÅÎ©¤Æ
¡Ú¥¹ー¥×¡Û¡¡¥Õ¥«¥Ò¥ìÅòÍÕÊñ¤ß¼Ñ¹þ¤ß
¡Ú³¤Á¯¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤ÈÂç³¤Ï·¤ÎÍ®»Ò¸ÕÜ¥¶¯²ÐßÖ¤á
¡ÚÍÈ¤²Êª¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²êËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¡Ú¥á¥¤¥ó¡Û¡¡µí¥Ò¥ìÆù¤Èòº¤Î£Ø£Ï¥½ー¥¹¡¢¾Æ¤¥¿¥é¤Î²ê¤òÅº¤¨¤Æ
¡Ú¿©»ö¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²ê¤ÈÈº¤Î¾ø¤·¥¹ー¥×¡¢ßÖÈÓ
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡Û¡¡¥¿¥é¤Î²êºù°É¿ÎÆ¦Éå
Äó¶¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§Ãæ¹ñÎÁÍý¥Õ¥£¥êー¡ÊËÜ´Û£±³¬¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§042-333-7127
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tablecheck.com/shops/hotel-continental-filly/reserve)
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¡Û
2025Ç¯5·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡ÊÅ·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Î¼ý³Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë Å·Á³¤Î¥¿¥é¤Î²ê¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥³ー¥¹¤È¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¾±ÄÇÀ¾ì¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤Ï¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÀ¸»º¡¦°éÀ®¤ò·Ð¤Æ¡¢1987Ç¯¤è¤ê¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó100¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÇÀÌô¡¦Ìµ²½³ØÈîÎÁ¤ÇÌó10¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ïー¥Ö¡¢ÊÆ¤Ê¤É¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢Ê¿»ô¤¤¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡ÖÀÄ¶Ì¡×¡ÖÀÖ¶Ì¡×¤¬ºÎÍñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ü¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥È¥³ー¥ó¤âÆ±ÇÀ¾ì¤ÇÌµÇÀÌô¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê»³ºÚ¤äÌîÁð¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó100¼ïÎà¤â¤Î¿©ºà¤¬¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¤ËÄ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌËÒ¾ì¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢100Ç¯¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÇÀ¾ì¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×Ðíâ×
¡Ú100Ç¯¸å¤Ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Û
ÅìËÌËÒ¾ì¤Î½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅìµþ¤Î¿©¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤ÎÂÐ²Á¤¬Åìµþ¤«¤éÀÄ¿¹¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¤³¤È¤Ç¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢ÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤Î¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÎÉ¼Á¤Ê¿©ºà¤òµý¼õ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌËÒ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¡£»°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅìËÌËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ëÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÂÏÈî¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
Ä¾±ÄÇÀ¾ì¤Î¡Ö¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à¥Û¥Æ¥ë
ÅìµþÅÔÉÜÃæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£²Ê¬¡£ÀÄ¿¹¸©¤ËÄ¾±ÄÇÀ¾ì¤Î¡ÖÅìËÌËÒ¾ì¡×¤ò¤â¤Ä¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÀ¸»º¡¦°éÀ®¡¢¤½¤ÎÂÏÈî¤òÍøÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿´°Á´ÌµÇÀÌô¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ïー¥Ö¡¢»³ºÚ¡¢ÌîÁð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡£¤½¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò´ÛÆâ3¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉÜÃæ
½êºßÃÏ¡§¢©183-0055 ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÉÜÃæÄ®1-5-1
¤ªÅÅÏÃ¡§042-333-7111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.hotel-continental.co.jp/