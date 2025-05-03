¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þµí & Í¥½¨¾ÞµíÍî»¥µÇ°¡ÛÊÆÂôµí²«ÌÚ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¼õ¾Þµí¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆÂô»Ô¤Ç¼çºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÂôµí¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊÆÂôµí²«ÌÚ¤¬Íî»¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþµÚ¤ÓÊÆÂô¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¹¤¾Æ¤¡¢¥¹¥Æー¥¡¢¾ÆÆù¤Ê¤É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://o-ki.co.jp/SHOP/386116/list.html)¤Ç¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÈ¯Á÷¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè47²ó¡¡ÊÆÂôµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þµí¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þµí¡×¤òÍî»¥
ºÇÍ¥½¨¾Þµí¤È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²«ÌÚ½¤ÂÀÏº¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þµí¤Ï¡¢Áú¹ß¤ê¤ÎÉÕ¤¤â´°àú¡£
¤½¤â¤½¤âÊÆÂôµí¤Ï¡¢¡ÖÃÖ»òÃÏÊý¤Î¤ß¤ÇÈî°é¡×¡ÖÈî°é´ü´Ö33¥õ·î°Ê¾å¡×¡Ö¡ÊÁú¹ß¤ê¤Î¤Ä¤¤¬¤è¤¤¡ËÌ¤·Ð»º¤Î»óµí¤Î¤ß¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÊÆÂôµí¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖÊÆÂôµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤¬Ç¯¤Ë£²²ó¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¡×¤Îµí¤Ï¡¢Ç¯¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÊÆÂôµí¤ÎÄºÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼õ¾Þ¤·¤¿µí3Æ¬¤òÍî»¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´õ¾¯¤ÊµíÆù¤Ï¡¢¡Ö¶â¹ä³Õ¡×¤ä¡ÖÅìµþ±ØÅ¹¡×¡Ö¶äºÂÅ¹¡×³ÆÅ¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÁ´¹ñÈ¯Á÷¤â²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ¡Û³Æ¾¦ÉÊ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚÅìµþ±ØÅ¹¡Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó3¼þÇ¯µÇ°¶¦Îå²ñ¼õ¾Þµí¥Õ¥§¥¢
¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤Î¤¹¤¾Æ¤¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó3¼þÇ¯µÇ°¡£ÊÆÂôµí¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè47²óÊÆÂôµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤Ç¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿µíÆù¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¼õ¾ÞµíÆÃÊÌÁ·¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¥³ー¥¹¡×¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥³ー¥¹¡×¡Ö¥¹¥Æー¥¥³ー¥¹¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¶äºÂÅ¹¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þµí¥Õ¥§¥¢
¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤Î¥¹¥Æー¥¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÊÆÂôµí¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè£´£·²óÊÆÂôµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿µíÆù¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÉÊ¼Á¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÊÆÂôµí¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¤ªÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶â¹ä³Õ¡Û³ÆÅ¹ÊÞ¡¡¼õ¾Þµí¥Õ¥§¥¢
¶â¹ä³Õ£´F¡ÖÌÀÀ±¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼õ¾Þµí¤Î¥µー¥í¥¤¥ó¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
»³·Á¸©¡¦ÊÆÂô»Ô¤ÎÁíËÜÅ¹¤½¤Ð¡¢Ê£¹ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¶â¹ä³Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¼õ¾Þµí¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£´F¡Ö¥¹¥Æー¥¥ì¥¹¥È¥é¥óÌÀÀ±¡×¡¡
£³F¡Ö¤¹¤¤ä¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÈûº»Ìç¡×
£²F¡Ö¾ÆÆù²«ÌÚ¡×
¡Ú¡Ö¼õ¾Þµí¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¡Û
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¶äºÂÅ¹¡Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ£µÃúÌÜ£·－£¶ I Liv¥Ó¥ë 12F
¡Ò¥á¥Ë¥åーÅù¡¢¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
https://ginza.o-ki.co.jp/
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡Åìµþ±ØÅ¹¡Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 ¥°¥é¥ó¥¹¥¿È¬½ÅËÌÆâ ¹õÊ½²£ÃúÃÏ²¼°ì³¬
¡Ò¥á¥Ë¥åーÅù¡¢¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
https://tokyoeki.o-ki.co.jp/
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶â¹ä³Õ¡Û
½»½ê¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»ÔºùÌÚÄ®3-41
¡Ò¥á¥Ë¥åーÅù¡¢¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
https://www.kongoukaku.com/akabosi
¢¨³ÆÅ¹¤È¤â¡¢ÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤ä¤´¼ÁÌä¤Ï¡¢HPµºÜ¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¶äºÂÅ¹
ÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡Åìµþ±ØÅ¹
ÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶â¹ä³Õ
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
ÊÀ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¼õ¾Þµí¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¤ÇÏÂµí¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÌ£¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¼õ¾Þµí ¾ÆÆù²ûÀÐ6¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¡·×600g¡¡\15,000
¡ÊÎäÅà¡ËÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¡²½¾ÑÈ¢Æþ¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
ÅöÅ¹¿Íµ¤No.1¤Î¾ÆÆù²ûÀÐ6¼ï¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ò¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://o-ki.co.jp/SHOP/ZY-01.html
¼õ¾Þµí ¤¹¤¾Æ¤2¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¡Ê¥íー¥¹¡¦¸ª¥íー¥¹¡¡·×400£ç¡Ë¡¡\14,000
ÎäÅà¡¡²½¾ÑÈ¢Æþ¡¡¥¿¥ìÉÕ¤¡¡Á÷ÎÁÌµÎÁ¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¼õ¾Þµí¤ò¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤ò¡¢¥íー¥¹¤È¸ª¥íー¥¹¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤ÊµÍ¹ç¤»¤Ç¤¹¡£
https://o-ki.co.jp/SHOP/ZY-02.html
¼õ¾Þµí ÀÚÍî¤· 250g¡¡\2,700
¡ÊÎäÅà¡Ë¡¡´Ê°×È¢Æþ¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¤ªÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤Ç¡¢ÊÆÂôµíºÇ¹âÊö¤ÎÌ£¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://o-ki.co.jp/SHOP/ZY-03.html
¡ÚÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×HP¡Û¡¡https://o-ki.co.jp/
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÊÆÂôµí²«ÌÚ¡¡¹ÊóÃ´Åö/²«ÌÚ¡Û
º£¸å¤È¤â»³·Á¤Î¿©¤ä¡ÖÊÆÂôµí²«ÌÚ¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£