¤°¤Ã¤¹¤ê¡É¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡£³¤³°¤ÎÅÅ°µ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡FOEHN LITE¡Ê¥Õ¥§ー¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¤¬¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï

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FOEHN LITE
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PRODUCT STORY
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URL¡§ https://www.makuake.com/
iOS¥¢¥×¥ê¡§ https://apps.apple.com/app/apple-store/id1274816320
Android¥¢¥×¥ê¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android
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03-6455-7610 / press@cado.co.jp