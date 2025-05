¡ãEP.5-1¡õ5-2¡ä¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¸ø³«¡ªºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¿·¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÈHearts2Hearts¡É¤¬Ä©¤à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎMV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÆÏ¤±!?

株式会社インタラクティブメディアミックス

韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメントより今年2月にローンチされたばかりの大型新人ガールズグループ“Hearts2Hearts”。K-POPファンから今最も注目を集めている彼女たちの記念すべき初となるバラエティ番組『Chat Hearts2Hearts』がPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて毎週2エピソードずつ日本独占配信中(全12エピソード)。本日、最新エピソード5-1、5-2のビハインドスチール写真を公開いたします。

●センスが問われる“みかんアート体験”から“MVアワード”開催の様子まで!?

※この記事はEP. 5-1,5-2のネタバレを含みます

今年2月24日に発売されたアルバム<The Chase>がガールズグループのデビューアルバム初動売上の中で歴代1位を獲得するなど、デビュー直後から人気を集めている8人組新人グループ“Hearts2Hearts”。そんな、世界から注目を受けている彼女たちの未だ知られざる素顔が暴かれるリアルバラエティ『Chat Hearts2Hearts』がPrime VideoのサブスクリプションにおけるK-POP専門チャンネル“Music K”にて毎週水曜16時より2エピソードずつ更新中(全12エピソード)。

今週4/30(水)に公開された最新話、エピソード5-1では韓国のリゾート地としても有名な済州島で“みかんアート体験”に挑戦します。ペアごとにみかんを収穫しに行った後、制限時間10分という短い時間の中でみかんの皮を使って黙々とアートに取り組むメンバーたち。その後一人ずつ完成した作品を発表していきますが、クリスマスをイメージしたものからグループを表現したものをはじめ、少し不思議なセンスが感じられる作品など…メンバーたちの個性が光るみかんアートが続々と登場。

さらに同時に公開されたエピソード5-2では、デビュー曲<The Chase>のMVのビハインド映像を視聴しながらMVPを選出する“MVアワード”が開催。全国を回りながら5日間かけて撮影したMVの撮影現場で、メンバーたちが疲れないように声をかけてあげたり、良い雰囲気を作ってくれた人や、リーダーシップを発揮してより良いパフォーマンス映像を撮影できるようにメンバーたちをリードした人などに賞が贈られる様子が収められており、改めて彼女たちのチームワークの良さが感じられる内容となっています。

そんな“Hearts2Hearts”の個性溢れるバラエティ『Chat Hearts2Hearts』は、毎週水曜16時に2エピソードずつ最新話を更新中。現在エピソード1-1はPrime Videoにて無料公開、1-2、2-1、2-2はプライム会員見放題となっており、エピソード3-1以降は“Music K”の会員を対象に独占配信しています。(全12エピソード)

来週はいよいよ最終回。どのようなラストが待ち構えているのか…ご期待ください!

さらに“Music K”公式サイトや公式SNSでは、番組に関する情報を続々と更新中ですので、ぜひ本編と併せてチェックしてみてください。

●<5-1、5-2>スチール写真公開

●作品概要

タイトル:『Chat Hearts2Hearts』

配信開始日:2025年4月2日(水)16時~

配信先:Prime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本独占配信

話数:1エピソード 約25分 / 全12エピソード / 毎週水曜日16時 / 週2エピソードずつ配信

コピーライト:(C) SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

●Music Kとは?

Prime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

