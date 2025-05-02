¡ÚTGC ¹áÀî 2025¡Û¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê STAGE¡×¤Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥íー¥é¥â¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¤¬·èÄê¡ª½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆóÉÓÍ²Ã¤ÏTGC½é½Ð±é¡ª
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ë¤Æ¡¢¡ØSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹áÀî 2025¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê STAGE¡×¤Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥íー¥é¥â¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆóÉÓÍ²Ã¤ÏTGC½é½Ð±é¡ª
¡¡³Ö½µ¿åÍËÆü23»þ¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Ëè²óÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤¬¡¢°ìÎ®¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥æ¥Ëー¥¯&¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¡¢¡ÈËÜÊª¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò³Ø¤Ö¿·´¶³Ð¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÆ±¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÊ¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆËèÆüÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ì´¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ëー¥×¡ÖCHANCE GALs¡×¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥¬ー¥ë¥º¡Ë¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¢¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëTGC½é½Ð±é¤ÎÆóÉÓÍ²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ØGo for it!!¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¡ÖÏ¢Â³¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÃËÀ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤â»ý¤Ä¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥íー¥é¥â¡¢¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤â¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¾¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¤µ¤Ì¤¥Þ¥ë¥·¥§ meets TGC ¹áÀî 2025¡×¤òÆ±Æü³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¹áÀî¸©»º¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÈÎÇä¤¹¤ë²°³°»Ô¾ì¡Ö¤µ¤Ì¤¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬¡¢TGC ¹áÀî¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡ªÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼Â»Ü´ë²è¡ä
¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤äSNSÅê¹Æ¤Ç¡¢TGC ¹áÀî 2025¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤ÎÊýË¡¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±.TGC ¹áÀî 2025¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢ª ¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂç´¿·Þ¡ª
¢ª ¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¡Ú2Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Û¤ªÇã¤¤Êª¡Ü¡Ö#¤µ¤Ì¤¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡Ö#TGC¹áÀî¡×¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¢ª Åê¹Æ²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹
¢¨Î¾Êý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¤µ¤Ì¤¥Þ¥ë¥·¥§³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë10:00～15:00
²ñ¾ì¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ýー¥ÈÀ¾Â¦ÄÌÏ©¡¦Â¿ÌÜÅª¹¾ì¡¦¥µ¥ó¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥í¥à¥Êー¥É
¢¨±«Å·¡¦¶¯É÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¡¢·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kensanpin.org/marche/news/event/31330/
¡ÖTGC¹áÀî¡×¤«¤é¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¡É¡£¹áÀî¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SETOLAS Holdings presents
TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡¡³«ºÅ³µÍ×
Á´¤Æ¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION
¡ÊÎ¬¾Î¡§¥»¥È¥é¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹áÀî 2025¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:30¡¡½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡Ê¢©760-0019¡¡¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ýー¥È6-11¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgc.girlswalker.com/kagawa/2025/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§´°Çä¸æÎé
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
DUKE¹â¾¾¡¡TEL¡§087-822-2520¡Ê11:00～17:00¡¿ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§ABEMA SPECIAL 3 ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¢¨À¸Ãæ·Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡Lemino¡¢TGC¸ø¼°TikTok¡¦X¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¢¨À¸Ãæ·Ñ¤«¤é30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤
¥Ö¥é¥ó¥É¡§CIAOPANIC TYPY¡¢GLOBAL WORK¡¢moment+¡¢niko and ...¡¢Outfitter lab¡¢PAGEBOY¡¢REDYAZEL¡¢rienda¡¢WEGO¡¢¥Á¥Á¥«¥«¡¡¢¨Ž±ŽÙŽÌŽ§ŽÍ¡«Ž¯ŽÄ½ç
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æþ¹¾Èþº»´õ¡¢ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¹áÀîº»Ìí¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¿·ÀîÍ¥°¦¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢´õ¶õ¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§ÀÐÅÄÀéÊæ¡ÊSTU48¡Ë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢ÀÞÅÄÎÃ²Æ¡¢¶âÃ«µÇ°É¡ÊGENIC¡Ë¡¢ÃæÂ¼Éñ¡ÊSTU48¡Ë¡¢²ÆÌÜ°ì²Ö¡¢¤Î¤Î¤«¡¢Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡ÊSTU48¡Ë¡¢¿¹ÆüºÚÈþ¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§¤¢¤¡～¤·¤é¤¡¢²¦ÎÓ¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢ÌÚ²¼ÃÈÆü¡¢Kucci¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢·¬»³Î´ÂÀ¡ÊWATWING)¡¢ÄÇÍÕ³¤¿Í¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING)¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥íー¥é¥â¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢BAEKSEUNG¡ÊEPEX¡Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢MINO CHANG¡¢MU¡ÊEPEX¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤âー¤êー¤·¤åー¤È¡¢¤è¤·¤¢¤&¥ß¥Á¡¢µÈß·Í×¿Í¡¡¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§WOLF HOWL HARMONY¡¢STU48¡¢ÂçÌîÍºÂç¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢WILD BLUE¡¡¢¨50²»½ç
MC¡§¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÃæÀî°ÂÆà¡¡¢¨50²»½ç
¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥Æー¥¸¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥Öー¥¹¡¡Â¾
¼çºÅ¡§Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§TGC¹áÀî¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡¢¹áÀî¸©¡¢¹â¾¾»Ô¡¢´Ñ²»»û»Ô¡¢»°Ë»Ô
¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¡§¥»¥È¥é¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ñー¥È¥Êー¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óI.T.S¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤Ã¤È¤ó¡Ê¤µ¤Ì¤ÌÍ»Ô¾ì¡Ë¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹çÅÄ¹©Ì³Å¹¡¢´ÝÉÙ»Î»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¡¢·ê¿á¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥ëー¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¢¥Ê¥Ö¥¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ ¹áÀî»Ù¼Ò¡¢Sharing Design³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¡¹â¾¾»Ù¼Ò¡¢É´½½»Í¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¢¨¥é¥ó¥¯ÊÌ¡¢50²»½ç
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡§²¬»³ÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
F O R 2 0 2 5¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§girlswalker
±é½Ð¡§DRUMCAN
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢£TGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡TGC¤ÏÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏ°è»º¶È³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯3·î¤Î¡ØÆâ³Õ´±Ë¼¡¡ÃÏ°è¤Î¸µµ¤ºÆÀ¸»ö¶È～Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¡¡´ã¶À～¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢TGC¡ÊÅìµþ³«ºÅ¡Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹¤ä¥¹¥Æー¥¸Å¸³«¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²Æì¡¢Ê¡Åç¤Ê¤ÉÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤ÎTGC³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡¢TGC¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»º¶È¤òÁ´¹ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅìµþ¤ÎºÇÀèÃ¼¡É¤òÂÎ¸³¡¦·Ð¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¡£Æ±Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤ò¤·¤¿TGC ËÌ¶å½£ 2015¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý½é¤ÎÉÙ»³¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý½é¤Î¹Åç¡¢¤µ¤é¤ËÀÅ²¬¡¢·§ËÜ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý½é¤ÎÏÂ²Î»³¡¢»Í¹ñ½é¤Î¾¾»³¡¢¤½¤·¤Æ¹áÀî¤Ø¤ÈÇ¯¡¹³«ºÅÃÏ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢TGC¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
LINE¡§@TGC_LINE / X¡§@TGCnews / Instagram¡§@tgc_staff / Threads¡§@tgc_staff / TikTok¡§@TGC__official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ôTGC¹áÀî / YouTube¡§https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)