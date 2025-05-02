Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤ÇÉü³è¡ª¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ØRIZINÃËº×¤ê¡ÙABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÈÖ¤òÂç²ñÄ¾Á°¤Î11»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈRIZIN¤¬2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤ò¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØRIZINÃËº×¤ê³«ËëÄ¾Á°¡ª¸«¤É¤³¤í²òÀâSP¡õ5»î¹çÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡Ù¤òÂç²ñÅöÆü¤Î11»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëOPENING FIGHT3»î¹ç¤ÈÂè2»î¹ç¤Þ¤Ç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂç²ñÅöÆü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØRIZINÃËº×¤ê³«ËëÄ¾Á°¡ª¸«¤É¤³¤í²òÀâSP¡õ5»î¹çÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢JOY¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸µ³ÊÆ®²È¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÂô¥±¥ó¥¸¤µ¤ó¡¢½À½Ñ¤ä³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÆüºÚÈþ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃíÌÜ¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤ò¿¼ËÙ¤·¡¢¸«½ê¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤â¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤¼¤Ò¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏOPENING FIGHT3»î¹ç¤ÈÂè1»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¿ËÜ¾æÁª¼ê¤ÈÅÄ´ÝÃ¤Áª¼ê¤ÎÂÐÀï¤È¡¢Âè2»î¹ç¤Î»³ËÜ¥¢ー¥»¥óÁª¼ê¤ÈÉÚß·ÂçÃÒÁª¼ê¤ÎÂÐÀï¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç²ñÁ°Æü¤Î5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ15Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë½Ð¾ìÁ´Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¸ø³«·×ÎÌ¤âÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤òÌÀÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï³«ºÅ¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉû²»À¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò2¤Ä¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î»î¹ç±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Éû²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖEIKO¡ªº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¼Â¶·¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥æー¥â¥¢¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÂè9»î¹ç°Ê¹ß¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¤ò¼«Í³¤Ë¼Â¶·¡¦²òÀâ¤·¡¢Âç²ñ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¶·¡¦²òÀâ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡©¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦RIZIN¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¡¢¤¼¤ÒÅöÆü¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¡Ö100Ëü±ß»³Ê¬¤±¡ªRIZINÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¥¯¥¤¥º ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¡¢RIZIN¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³ÊÆ®µ»´ÑÀï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿·´ë²è¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥¯¥¤¥º´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖABEMA¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1Ìä¤Ç¤âÀµ²ò¤¹¤ì¤ÐÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë1Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤ë¸µ³ÊÆ®²È¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÂô¥±¥ó¥¸¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤«¤é¤Ï³ÊÆ®µ»¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÎëÌÚÂó¤µ¤ó¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤ÆRIZIN¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤¯¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£RIZIN¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÌäÂê¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ´ë²è¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎÁ°Çä¤ê»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë0»þ¤«¤é5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç6,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï5·î5Æü¡Ê·î½Ë¡Ë0»þ¤«¤é5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤Þ¤Ç4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×²ñ°÷¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï4,000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://abema.tv/lp/cashback-rizin-20250504¡Ë
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb ¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë·î³Û1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ³¡¹¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡ØRIZINÃËº×¤ê Á°Æü¸ø³«·×ÎÌ¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ15Ê¬～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§RIZIN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/rizin/slots/8u8EnKhwtJcP11
¢£ABEMA¡ØRIZINÃËº×¤ê³«ËëÄ¾Á°¡ª¸«¤É¤³¤í²òÀâSP¡õ5»î¹çÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡Ù¡¡ÇÛ¿®³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ00Ê¬～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§RIZIN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/rizin/slots/9Wgwu9uiz5dP67
¢£ABEMA PPV¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¡¡ÇÛ¿®³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～¡Ê11»þ45Ê¬»î¹ç³«»Ï¡Ë
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§
https://abema.tv/live-event/617bc3cd-b8fe-4fd8-8585-1b3d4fd91057
¢¨¾åµ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸¤«¤é¤Ï¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Î»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÛÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡¿¶â³Û
¡ÚÁ°Çä¤ê»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥×¥ê¹ØÆþ¤Ç¤Ï600±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ～2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÆü»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡6,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥×¥ê¹ØÆþ¤Ç¤Ï600±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë0»þ～2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡
4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥×¥ê¹ØÆþ¤Ç¤Ï400±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î½Ë¡Ë0»þ～2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤Þ¤Ç
¢£¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¡¡ÂÐÀï¥«ー¥É
Âè16»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á ¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥± vs. ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
Âè15»î¹ç¡¿Ä«ÁÒÌ¤Íè vs. ÎëÌÚÀéÍµ
Âè14»î¹ç¡¿¹âÌÚÎ¿ vs. ½©¸µ¶¯¿¿
Âè13»î¹ç¡¿Çë¸¶µþÊ¿ vs. À¾Ã«ÂçÀ®
Âè12»î¹ç¡¿RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Óーµé¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È°ì²óÀï ¾åÅÄ´´Íº vs. ¥·¥Ó¥µ¥¤ðó¿¿
Âè11»î¹ç¡¿RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Óーµé¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È°ì²óÀï ¥¹¥À¥ê¥ª¹ä vs. ¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È
Âè10»î¹ç¡¿RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Óーµé¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È°ì²óÀï ¥Þ¥ì¥¯¡¦¥µ¥â¥Á¥å¥¯ vs. ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§ー¥à¥¹
Âè9»î¹ç¡¿¹Ä¼£ vs. ¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó
Âè8»î¹ç¡¿¿ÀÎ¶À¿ vs. °ËÆ£Íµ¼ù
Âè7»î¹ç¡¿ÃæÂ¼Âç²ð vs. ºùÄíÂçÀ¤
Âè6»î¹ç¡¿¥À¥Ëー¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í vs. ÂÀÅÄÇ¦
Âè5»î¹ç¡¿¥Ò¥í¥ä vs. ¼ÄÄÍÃ¤¼ù
Âè4»î¹ç¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ã¥É¥½¥ó vs. À¬Ìðµ®
Âè3»î¹ç¡¿Ä«µ×ÂÙ±û vs. ¥¦¥¶¶¯¥è¥·¥ä
Âè2»î¹ç¡¿»³ËÜ¥¢ー¥»¥ó vs. ÉÚß·ÂçÃÒ
Âè1»î¹ç¡¿Ê¿ËÜ¾æ vs. ÅÄ´ÝÃ¤
OPENING FIGHT Âè3»î¹ç¡¿º´¡¹ÌÚÂç vs. ÃæÃ«Í¥²æ
OPENING FIGHT Âè2»î¹ç¡¿¾åÅÄµ®±û vs. ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹
OPENING FIGHT Âè1»î¹ç¡¿ÀÖÊ¿Âç¼£ vs. ¶¶ËÜÉöÂÁ