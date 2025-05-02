³«ËëÄ¾Á°¡ª¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¡¡¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¸«¤É¤³¤í¡¡¥×ー¤µ¤óÌò¤ÎÍÜÅÄÎ¦Ìð¤µ¤ó¡õ¥Ô¥°¥ì¥Ã¥ÈÌò¤Î¿·ÅÄ·Ã³¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÅþÃå¡ª¡ª
¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡Ù¤Î2025Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー¤¬¡¢2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢A.A.¥ß¥ë¥ó¤Î¸¶ºî¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤òÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬Áà¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¡¢¿·µì¤Î°¦¤¹¤Ù¤²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤«¤é·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
³«Ëë¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¡¢2024Ç¯¸ø±é¤«¤é¥×ー¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ëÍÜÅÄÎ¦Ìð¤µ¤ó¤È¡¢¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡¿¥ëー¤ò±é¤¸¤ë¿·ÅÄ·Ã³¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÅþÃå¡ª¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
―2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æº£²ó¡¢ºÆ±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÜÅÄ¡§¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¾å±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±ü¿¼¤µ¤â¤¢¤ëÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÄ¡§»ä¤âºÆ±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤òÁà±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¥¥ã¥¹¥È¤Î¥×ー¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤Ã¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ó¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥×ー¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
―¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÜÅÄ¡§ËÍ¼«¿È¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤À»×¤¤½Ð¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÁÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥×ー¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÄ¡§»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥×ー¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×ー¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¥×ー¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥×ー¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¿´¤¬¼«Á³¤ÈÀÎ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
―2024Ç¯¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÜÅÄ¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥×ー¤µ¤ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÉñÂæ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ç´Ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÄ¡§ºÇ½é¤ËÁà±é¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥×ー¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤ò²æ¡¹¤¬É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬£±ÈÖ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¥Ô¥°¥ì¥Ã¥ÈÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤È¼«Ê¬¤Î´Ö¤ËÀº¿À¤ÈÂÎ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤âÊ¢ÏÃ½Ñ¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¶Ã¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÃ¯¤È¤âÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥×ー¤µ¤ó¤È¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤ÏÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤È°ã¤Ã¤ÆÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤È¥×ー¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
―2024Ç¯¸ø±é¤ò´Ñ·à¤·¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×ー¤µ¤ó¤ä¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·ÅÄ¡§¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜÅÄ¡§ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤âÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―¤¢¤Î°¦¤é¤·¤¤Æ°¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÏÉ½¾ð¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢Èá¤·¤¤É½¾ð¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤«¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÜÅÄ¡§¿ôÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Î¸Å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÄ¡§¤½¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¤è¤µ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜÅÄ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï¶À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·ÅÄ¡§¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤É¤¦Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ç¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÜÅÄ¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÁêËÀ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥×ー¤µ¤óÌò¤Ç¿·¤·¤¯¡ÊÃçÀ¾¡ËÎ¦¤¯¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁáÂ®¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¶À¤À¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Î¶À¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ç»î¤¹¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤ÏÁêËÀ¤ÎÆ°¤¤¬¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
―Ì¾¸Å²°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Åìµþ¡¢ºë¶Ì¡¢²£ÉÍ¤ÈÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ÅÄ¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡¢¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤¬²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âËèÆü¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÁ¸±¤·¤Æ¡¢Î¹Î©¤Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤òËèÆü¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ä¥¢ー¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÍÜÅÄ¡§±Ø¤¬°ã¤Ã¤Æ³¹ÊÂ¤ß¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¶õµ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡£
¿·ÅÄ¡§¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä³¨ËÜ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥×ー¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥×ー¤µ¤ó¤ä¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤é¤¨¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÜÅÄ¡§ºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¾å±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥×ー¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤ÊÊý¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢ー¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
ÍÜÅÄÎ¦Ìð¡Ê¤è¤¦¤À¤ê¤¯¤ä¡Ë
¥·¥ó¥¬ー¡¦ÇÐÍ¥¡£2024Ç¯ ¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¤Ç¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¿·ÅÄ·Ã³¤¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¤¨¤ß¡Ë
À¼Í¥¡¦¥·¥ó¥¬ー¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¡£2024Ç¯Æ±¥Ä¥¢ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È/¥ëーÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¢£¸ø±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¸ø³«¡ª¡ª
À¤³¦¥Ä¥¢ー¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤È2025Ç¯¥Ä¥¢ー¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¿·ºî¾¦ÉÊ¤¬¸ø³«¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡×¤È¤Ï
(C)DISNEY »£±Æ/ÎëÌÚ·òÂÀ
¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ó¥ó¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ê¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥£¥¬ー¡¢¥¤ー¥èー¡¢¥«¥ó¥¬¡¢¥ëー¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È¡¢¥ª¥¦¥ë¡Ë¤¬»Íµ¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤ËÁ¸±¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ò¹ª¤ß¤Ë°·¤¤±é¤¸¡¢²Î¤¦¡£¤³¤Î¥·¥çー¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤Î¥·¥¢¥¿ー¥í¥¦¤ÇÀ¤³¦½é±é¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ì¥ÎÏÅª¡×(¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È)¤È¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¡×(¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¦¥£ー¥¯¥êー)¤Ê¤É¤È³¤³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¸å¡¢¥·¥çー¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÁ´ÊÆ¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ¡£
2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´±Ñ¥Ä¥¢ー¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸ø±é¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¿¥Ù¥ë¥®ー¸ø±é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¸ø±é¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¸ø±é¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾å±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¸ø±éÌ¾¡§¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡Ù
¡ãÁ´¹ñ³«ºÅÆüÄø¡ä¡¡¢¨³ÆÃÏ¤Î³«±é»þ´Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¸Å²°¸ø±é:5·î10Æü(ÅÚ)～5·î11Æü(Æü) NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Ûー¥ë
Âçºå¸ø±é: 5·î24Æü(ÅÚ)～5·î25Æü(Æü) ¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñー¥¯Âçºå WW¥Ûー¥ë
Ê¡²¬¸ø±é: 6·î 7Æü(ÅÚ)～6·î 8Æü(Æü) ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£·à¾ì
Åìµþ¸ø±é: 8·î30Æü(ÅÚ)～8·î31Æü(Æü)¡¡¤¤å¤ê¤¢¤ó ÉÊÀî¶èÎ©Áí¹ç¶èÌ±²ñ´Û (£¸F Âç¥Ûー¥ë)
ºë¶Ì¸ø±é: 9·î13Æü(ÅÚ)～9·î14Æü(Æü) RaiBoC Hall¡Ê»ÔÌ±²ñ´Û¤ª¤ª¤ß¤ä¡ËÂç¥Ûー¥ë
²£ÉÍ¸ø±é: 9·î20Æü(ÅÚ)～9·î21Æü(Æü) ²£ÉÍ»Ô»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û ´ØÆâ¥Ûー¥ë
¢¨Ìë¤Î¿¹²ó¡¡Ì¤½¢³Ø¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¸ø±éÆâÍÆ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¡§VIBÀÊ¡ÊVery Important Bear Seat¡Ë¡§9,500±ß
¡Ê¡ÖVery Important Bear Seat¡×¡§½ª±é¸å¤Ë¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç100¥¨ー¥«ー¤Î¿¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò´Þ¤àÁÇÅ¨¤ÊÆÃÅµÉÕ¤¡ª¡Ë
SÀÊ¡§5,500±ß¡¢AÀÊ¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¡ÚÌ¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¸ø±é¡Û
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¡ÚÅìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦²£ÉÍ¸ø±é¡Û
¥Ç¥£¥º¥Ëー¡úJCB¥«ー¥ÉÆÃÊÌºÇÂ®Àè¹ÔÈ¯Çä¡§5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～5·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Àè¹Ô¡§5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë23:50
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.rkx-i.jp/musical-pooh/
¸ø¼°X¡§@PoohShowJapan
¸ø¼°Instagram¡§poohshowjapan
¥¥ã¥¹¥È¡§
¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÜÅÄÎ¦Ìð ÃçÀ¾Î¦
¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È/¥ëー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·ÅÄ·Ã³¤ ÀÐ¶¶Í¤²Ì ß·ÅÄÈþµª
¥Æ¥£¥¬ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É÷´ÖÍ³¼¡Ïº ¸¶ÅÄ³Ù
¥¤ー¥èー/¥ª¥¦¥ë/¥é¥Ó¥Ã¥È¡¡¡¡ÎëÌÚ¤¿¤±¤æ¤
¥«¥ó¥¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÏÊÕ¼·³¤¡¡ß·ÅÄÈþµª
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ó¥ó¡¡¡¡¡¡ÈÓÅÄÀ²ÎÜ »³ÎÎ¿¿¿¥
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー
ºî»ìºî¶Ê¡§¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¢A.A.¥ß¥ë¥ó
ÄÉ²Ãºî¶Ê¡§¥Í¥¤¥È¡¦¥¨¥É¥â¥ó¥½¥ó
ÆüËÜÈÇ±é½ÐÊä¡§´ßËÜ¸ù´î
ËÝÌõ¡§¾®ÅçÎÉÂÀ
¶¨»¿¡§¥Ç¥£¥º¥Ëー¡úJCB¥«ー¥É
Åìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦²£ÉÍ¸ø±é¶¦ºÅ¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅìµþ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー¼çºÅ¡¦´ë²èÀ½ºî¡§¥¢ー¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
À½ºî¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¡¦¥°¥ëー¥×
(C)️DISNEY
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹