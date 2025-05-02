¥ê¥æー¥¹·¿½Ë¤¤²Ö¡ÖBLONIA¡Ê¥Ö¥í¥Ë¥¢¡Ë¡×Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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CREATIVE DIRECTOR
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2013Ç¯ PREMIERE VISION PV AWARD The Grand Jury Prize¼õ¾Þ
2015Ç¯The textile ÆüËÜ¥ô¥©ー¥°¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ
2020Ç¯Âè42²óÁ¡¸¦¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯Kering Generation Award Advisory Board Members½¢Ç¤
2024Ç¯KUKAN DESIGN AWARD¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¾Þ¼õ¾Þ
BLONIA ¡¡
Project team
Creative direction: ³á¸¶²ÃÆà»Ò KAJIHARA DESIGN STUDIO INC.
Design produce: ³á¸¶±Ñ½Ó¡¦¾ïÈ×¿¿ÐÒ»Ò KAJIHARA DESIGN STUDIO INC.
Textile design: Ëª¿Ü²ìËÓÈþ¡¡KAJIHARA DESIGN STUDIO INC.
Graphic design: ¾ïÈ×¿¿ÐÒ»Ò KAJIHARA DESIGN STUDIO INC.
Product design: Ä®ÅÄ·Ã¡¡Zu architects
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Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖFor the Future of Music¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢²»³ÚÊ¸²½¡¦²»³Ú»º¶È¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
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ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO °¤Æî ²í¹À
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