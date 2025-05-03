Á´¹ñÅý°ì´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖLOGet!CARD¡Ê¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ë¡×¡ÚÂè£¶ÃÆ¡ÛÁ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª
Á´¹ñ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅý°ì¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É²½¤·¤¿¡ÖLOGet!CARD¡Ê¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ë¡×¤ÎÂè£¶ÃÆÁ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥·¥à¥éÀºÌ©ÃÏ·ÁÌÏ·¿¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÆ»»û³Ð¡Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ä¤´ÅöÃÏ¥«ー¥É¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNISHIMURA PROJECT¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Ï¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Öー¥à¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥«ー¥É¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò½êÂ°¡Ö»³ÅÄ½¨¿Í»á¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤Ï¡©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÇÛÉÛ¤ä¹ØÆþ¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¾Ú¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡£2020Ç¯¤«¤éÇÛÉÛ³«»Ï¤µ¤ì¡¢Áí¥·¥êー¥º¿ô¤Ï167¼ï¡¢Ìó80ËüËç¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÂè£¶ÃÆ¤Ç¤ÏºùÅç¤Ê¤ÉÁ´£²£¶¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬»²²Ã¡ª
ÂÔË¾¤ÎÂè£¶ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼¯»ùÅç¸©¡ØºùÅç¡Ù¤ä¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç½é¤Î¥«ー¥É¤È¤Ê¤ë¡Øµíµ×ÂçÊ©¡Ù¡Øµíµ×¥·¥ã¥Èー¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ë¥»¥¤¥³ー¥Þー¥È¤«¤é¡Ø½¡Ã«µÖÎÍ¡Ù¡Ø½¡Ã«¸ø±à¡Ù¡ØÃÕÆâ¹ÁËÌËÉÇÈÄé¥Éー¥à¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤Ç¼Â¸½¤·¤¿·²ÇÏ¸©¡ØÅòÈª¡ÊÁðÄÅ²¹Àô¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¸ø±àÎÐÃÏ¶¨²ñ¤È¤Î¸ø±à¼þÍ·´ë²è¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤Î¸ø±à8¼ï¤¬5·îÃæ½Ü¤«¤éÆ±»þÇÛÉÛ³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¥«ー¥É¤Ë¤è¤êÇÛÉÛ³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÇÛÉÛ¾ì½ê¡×¡ÖÇÛÉÛ¡ÊÈÎÇä¡Ë¾ò·ï¡×¡ÖÇÛÉÛ¡ÊÈÎÇä¡Ë¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://loget-card.jp/list_card.aspx
¢§¼¯»ùÅç¸©¡ØºùÅç¡Ù
¢§°ñ¾ë¸©¡Øµíµ×ÂçÊ©¡Ù¡Øµíµ×¥·¥ã¥Èー¡Ù
¢§ËÌ³¤Æ»¡Ø½¡Ã«µÖÎÍ¡Ù¡Ø½¡Ã«¸ø±à¡Ù¡ØÃÕÆâ¹ÁËÌËÉÇÈÄé¥Éー¥à¡Ù
¡¡
¢§·²ÇÏ¸©¡ØÅòÈª¡ÊÁðÄÅ²¹Àô¡Ë¡Ù
¢§ºë¶Ì¸©¸ø±àÎÐÃÏ¶¨²ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«ー¥É8¼ï
¡üGW¤Ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡ÖºùÅç¡×ÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È·èÄê¡ª
5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥ÉºùÅç¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ùー¥¹ ½ÂÃ«¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Ë¤è¤ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢§ºùÅç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É
¡¡ ¢§»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥«ー¥É
¡¡
¡¡
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ùー¥¹¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ2,000±ß¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥ÉºùÅç¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍºÇÂç£µËç¤Þ¤Ç
¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢»³ÅÄ½¨¿Í»á¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄ½¨¿Í»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥«ー¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î5Æü(·î¡¦½Ë)¡¢6Æü(²Ð¡¦¿¶µÙ)
£±.10:00～12:00
£².14:00～17:00
¢£²ñ¾ì¡§¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹B1A¥Õ¥í¥¢¡ÖHANDS ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ùー¥¹ ½ÂÃ«¡×
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£±¡Ë¥í¥²¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥·¥à¥éÀºÌ©ÃÏ·ÁÌÏ·¿¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí£²¡ËÇÛÉÛ¾ò·ï¤ÏÆþ´ÛÎÁ¤ä¾¦ÉÊ¹ØÆþÅù¡¢ÍÎÁ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£³¡Ë¾ðÀª¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£