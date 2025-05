¥×¥ì¥ß¥¢¥âー¥É¡¢¸ý¹ÐÆý»À¶Ý¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥ªー¥é¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥Ù¥êー¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï

プレミアモード株式会社

プレミアモード株式会社(本社:東京都町田市、代表取締役:佐藤 稔)は、2025年5月2日(金)より、口腔内の善玉菌バランスを守り続ける口腔ケアサプリメント「Oraticx BERRY SMILE(オーラティクス ベリースマイル)」の一般販売を開始したことをお知らせいたします。

本製品は、口内環境の健やかさを保つことを目的に開発されたヒト由来の口腔乳酸菌「ORA CMU」「ORA CMS1」を、生きたままフリーズドライ製法で使用。口内の理想の菌バランスに着目し、日々のオーラルケアに“生きた善玉菌を補う”という新習慣を提案いたします。

本製品誕生の背景

世界保健機関(WHO)によれば、世界人口の約45%が何らかの口腔トラブルを抱えており、未治療の虫歯は最も一般的な健康問題とされています。また、口腔には700種以上の細菌が生息しており、そのバランスが乱れることで身体全体の重要なトラブルに関連するリスクが高まると指摘されています。

さらに欧米では「Oral-Gut Axis(口腔-腸相関)」という概念が注目されており、口腔内の細菌が腸へ移行し、腸内環境や炎症性腸疾患に影響を与える可能性も報告されています。※

これらの研究背景をもとに、オーラティクスは“菌との共生”という新しい視点で口腔ケアを再定義する製品として誕生しました。

※出典:研究レビュー「The oral-gut microbiome axis in inflammatory bowel disease」「Untangling the oral-gut axis in the pathogenesis of intestinal inflammation」「Oral health in patients with inflammatory bowel disease」(PMC)/「Oral manifestations of inflammatory bowel disease: a guide to diagnosis」(BMJ Journals)

オーラティクス ベリースマイルの特長

- ヒト由来の生きた口腔乳酸菌2種「ORA CMU」「ORA CMS1」を1粒あたり半量ずつ、計80億個配合(製造時)- 28日後でも84%の菌の口内保持率(一般的なオーラルケアの生きた乳酸菌は20%未満)※1- お口専門の菌種なので生きて長期的に口内をプロテクト- 口臭や寝起きのネバつきはもちろん、インプラントや矯正器具でできやすい”磨き残しゾーン”にもアプローチ- アメリカと韓国で11件の口腔ケア分野の特許取得 ※2- 米国食品衛生局「FDA」のGRAS認証取得で安全性確認済み- 毎日1~3粒、舐めるだけの簡単ケア- 口内の菌バランスにアプローチし、健やかな口内環境の維持をサポート- 合成甘味料・保存料不使用。まろやかでフルーティーなミックスベリー風味

※1中小企業技術開発事業 最終報告書(2017)光州産学協力団/PLoS One (2015)10(5):e0125812/Oral Microbiol Immunol (2006) 21(2):129-131

※2 米国特許US7250162B2、韓国特許10-1921309/10-2208751/10-2335087など

販売チャネル

今後の展開

- 自社公式オンラインショップ「Kinber Shop」(https://cart.kinber.shop/products/237)- Amazon、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/presui/oraticx_berrysmile/)、ほか主要ECモール- 一部の歯科医院・予防医療機関では先行販売、美容関連法人での取り扱いも順次拡大予定

本製品に限らず、プレミアモードは「口の中から、健やかに生きる」というライフスタイル提案を進めてまいります。弊社は今後も口腔善玉菌のパイオニアとして、研究と社会実装を通じて、生活者のQOL(生活の質)向上に寄与する製品開発・販売を継続してまいります。

会社紹介

会社名:プレミアモード株式会社

代表者:代表取締役 佐藤稔

創業:2009年3月

本社所在地:〒190-0005 東京都町田市南町田5-4-3

事業内容:動物・人用の口腔善玉菌サプリメントの仕入・開発・販売

公式サイト:https://premiere-mode.co.jp/

公式EC:https://kinber.shop/

お問い合わせはこちらから :https://premiere-mode.co.jp/contact/菌や商品についてお気軽にご連絡ください