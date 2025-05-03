9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦µþ¶Ë¤Ë¤è¤ë½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡ª¡Öµþ¶ËÉ÷ÅÍ¤ÎÂç¸¶²èÅ¸¡×
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)～6·î20Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¡¢
Gallery Conceal Shibuya¤Ë¤Æ9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦µþ¶Ë¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸
¡Öµþ¶ËÉ÷ÅÍ¤ÎÂç¸¶²èÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÅ¸¤È¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¡Öµþ¶ËÉ÷ÅÍ¤ÎÂç¸¶²èÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Çµþ¶Ë¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿³¨¤ò°ìµó¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸ÄÅ¸ÍÑ¤Ë¿·ºî¤âÀ©ºî¡£¿·µìºîÉÊ¤òÁ´¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âµþ¶Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÊ£À½²è¤ä³¨¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æµþ¶Ë¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤Î¸¶²èÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶²è¤ÏÁ´¤Æ1ÅÀ¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£À½¸¶²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¨¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ïµþ¶Ë¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦µþ¶Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë²è¤ò¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¡¢Á´¤ÆÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë³¨¤â²¿ÅÀ¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦µþ¶ËÉ÷ÅÍ
1995Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
NSCÂçºå¤ËÆþ³Ø¡¢Åìµþ¤Ø°ÜÀÒ¸å¤Ë9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤ò·ëÀ®¡£
½ÂÃ«¡¦¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
2024Ç¯¡¢¡Ö¥Î¥ê ¥¨¥Î¥â¥È¡Ênori enomoto¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢µþ¶Ë¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¡£
³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Öµþ¶ËÉ÷ÅÍ¤ÎÂç¸¶²èÅ¸¡×
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)～6·î20Æü(¶â)11:00～20:00
¢¨ºÇ½ªÆü¤Î6·î20Æü(¶â)¤Ï18:00¥¯¥íー¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û Gallery Conceal Shibuya¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä£±ÃúÌÜ£±£±－£´ Âè£±ÉÙ»Î¾¦»ö¥Ó¥ë 4F¡Ë
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ