株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」)が運営する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー)」とアジアを代表する映画監督「WONG KAR WAI(ウォン・カーウァイ)」の監督作「花様年華(英題:IN THE MOOD FOR LOVE)」の25周年を記念したBlock 2 Distributionとのコラボレーション企画として、花様年華 25周年 × 10Cultureの新作アイテムを発売します。

本アイテムは、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて予約を受付中、2025年5月15日(木)には、「ADAM ET ROPE'」HOMME取り扱い店舗、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売します。

今回、劇中の印象的なシーンや映画タイトル、劇中のテロップと組み合わせたデザインのTシャツを制作。

劇中の4つのシーンをフロントにプリントし、タイトルや劇中のテロップと組み合わせたデザインの4柄を、ブラックとホワイトの各2色で展開します。

■特設サイト:https://www.junonline.jp/news/403906

<花様年華 25周年 × 10Culture for ADAM ET ROPE’ | IN THE MOOD FOR LOVE T-shirt>

■PRICE:8,800(in tax)

■SIZE:M / L / XL

■COLOR:BLACK / WHITE

■発売場所:ADAM ET ROPE' HOMME取り扱い店舗 / J’aDoRe JUN ONLINE

■ONLINE STORE ページ:https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GMM75010

【花様年華(英題:IN THE MOOD FOR LOVE)について】

「IN THE MOOD FOR LOVE」は2000年カンヌ国際映画祭コンペティション部門でプレミア上映された。トニー・レオンは香港俳優として初めて主演男優賞を受賞し、クリストファー・ドイル、マーク・リー・ピンビン、ウィリアム・チャンは優秀技術委員会大賞を受賞した。

賑やかな1962年、香港。新聞編集者の男性チャウと商社で秘書として働く女性チャンは、同じ日に同じアパートに引っ越してきて隣人になる。やがて2人は互いのパートナーが不倫関係にあることに気づき、時間を共有するように。戸惑いながらも、強く惹かれ合っていくチャウとチャンだったが……。

【WONG KAR WAI(ウォン・カーウァイ)について】

ウォン・カーウァイは国際的に有名な作家的映画監督であり、そのユニークな物語と映像のスタイルは、世代の映画作家にインスピレーションを与えてきた。ソフィア・コッポラ監督(2004年)はアカデミー賞受賞スピーチで、ウォン・カーウァイが『ロスト・イン・トランスレーション』にインスピレーションを与えたと称賛し、『エヴリシング、エヴリウェア、オール・アット・ワンス』のダニエル・クワンとダニエル・シャイナートは、映画的マルチバース(2023年)にインスピレーションを与えたと称賛した。

『DAYS OF BEING WILD』(1990年)、『ASHES OF TIME』(1994年)、『CHUNGKING EXPRESS』(1994年)、『HAPPY TOGETHER』(1997年カンヌ国際映画祭監督賞受賞)、『2046』(2004年)、そして自身最高の興行収入を記録した『THE GRANDMASTER』(2013年)を含む10本の長編映画を監督・製作。 ウォン監督の数々の国際的な受賞歴に加え、2000年のヒット作『IN THE MOOD FOR LOVE』は、Sight & Sound誌が批評家、プログラマー、映画製作者を対象に行った国際的な投票で「史上最も偉大な映画25本」に選ばれた。