¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥«¥Õ¥§¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ª¡ÚBEGGARS BANQUET SHOP & CAFE¡Û·²ÇÏ¡¦Á°¶¶¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î3Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó!

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BEGGARS BANQUET SHOP & CAFE
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ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-1151-9393
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/beggarsbanquet_official
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