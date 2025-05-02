Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら、全60名のトップ雀士が集結「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2025』開催決定

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと実施する、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」のオリジナル対局企画『Mトーナメント2025』を、2025年6月2日（月）昼3時より放送することをお知らせいたします。

『Mトーナメント2025』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される、「ABEMA」オリジナル対局企画です。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手（現・KADOKAWAサクラナイツ所属/日本プロ麻雀協会）が、続く2024年の『Mトーナメント2024』では小林剛選手（現・U-NEXT Pirates/麻将連合）が熾烈な戦いを制し、優勝者に輝きました。

本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。2半荘で、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦で行います。今回もトーナメントに参加するのは、現Mリーガー36名と、各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者24名の麻雀界のトッププロ雀士総勢60名。5月16日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2024-25」の優勝チーム4名は、予選2ndステージからシードスタートで参戦いたします。

「Mリーグ」の“熱狂”をオフシーズンもお楽しみいただける、本トーナメント。優勝の栄光に輝く雀士は、果たして誰なのか？6月2日（月）昼3時からの予選第1局にぜひご注目ください。

■『Mリーグ トーナメント2025』放送概要

初回放送日時：2025年6月2日（月）昼3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継いたします。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式X（旧Twitter）などでお知らせいたします。

https://twitter.com/abema_mahjong

放送チャンネル：麻雀チャンネル

初回番組URL：https://abema.tv/channels/mahjong/slots/BbFnZkrF2KEBSf

＜『Mトーナメント2025』対局スケジュール＞

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

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