BTOB、FANTASY BOYS「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」に出演

株式会社THE STAR E&M(写真=BTOB COMPANY、POCKETDOL STUDIO、ASEA組織委員会)

音楽とスター、そしてファンが一体となる、「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称 ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN)が5月28日、29日に日本の横浜市にあるKアリーナ横浜で開催され、BTOB、FANTASY BOYSの出演が決定したと、5月2日にASEA組織委員会が公式発表した。

2012年にデビューしたBTOBは、ライブ、パフォーマンス、プロデュース力、そしてステージマナーまで優れた能力を兼ね備えたグループであり、デビュー初期から注目を集めてきた。「Only One for me」「Beautiful Pain」「Remember That」「Missing You」などの楽曲が多くの支持を受け、ファンはもちろん、大衆に広く愛されてきた。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」に出演するウングァン、ミンヒョク、ヒョンシク、プニエルは昨年「BECOMING PROJECT」を通じて毎月新曲を発表し、BTOBならではの繊細な音楽性と高い歌唱力で好評を得た。最近、それらをひとつにまとめたアルバム「BTODAY」をリリース。 さらに、ソウル、台北、クアラルンプール、香港でファンコンサート「3,2,1 GO! MELympic」を成功させたほか、5月14日に東京、16日に大阪、6月7日にはインドネシア・ジャカルタでツアーを継続予定だ。

FANTASY BOYSは、2年連続で「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」に出演し、ステージを披露する。MBCのサバイバル番組「少年ファンタジー~放課後のときめきシーズン2~」から誕生したグループで、正式デビュー前から日本での大規模ファンコンサートを全席完売させるなど、海外で強力なファン層を形成。韓国内外で安定した活動を続けてきた。

昨年末には「Starlight Boys」「PROJECT 7」など、国内外のサバイバル番組にも出演し、メンバーそれぞれの個性と実力が再評価され、大きな存在感を示した。

その勢いを受け、今年3月にはJAPAN 1st ALBUM「SHINE THE WAY」をリリースし、Zeppツアーを通してファンの心をつかんだ。

韓国では、4th MINI ALBUMのタイトル曲「Undeniable」を発表し、より成熟した音楽とパフォーマンスを披露。さらに、下半期にはBAE173との特別ユニット「Double 0ne」での活動も予定されており、注目が集まっている。

第2回を迎えた「ASEA」はアジアを代表するトップスターが豪華出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式だ。昨年4月に行われた第1回「ASEA」は、大賞を含む3冠王を獲得したStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、DAY6、TREASURE、SHINee テミン、Creepy Nuts などのトップアーティストたちが参加し、音楽ファンを熱狂させた。

今年も、昨年1年間世界で活躍したトップクラスのK-POPアーティストとアジアのアーティストが豪華出演し、華麗なパフォーマンスでステージを飾る。初日である5月28日には、aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroesが出演を確定した。(※アルファベット順) THE BOYZ ジュヨンとIVE レイがMCを務め、俳優 チャン・グンソクが大賞プレゼンターとして出演する。

二日目の5月29日には、&TEAM、BADVILLAIN、BTOB、FANTASY BOYS、(G)I-DLE、HANA、n.SSign、NouerA、SKY-HI、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46が出演を確定した。(※アルファベット順) 女優キム・ヘユン、MONSTA X ヒョンウォン、THE BOYZ ヨンフンがMCとして抜擢され、俳優ビョン・ウソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。俳優チュ・ヨンウ、歌手兼女優のチョ・ユリもまた、29日の授賞式への出演を確定している。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は、今年創刊20周年を迎えた韓国最高のエンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」と13年間STAR&STYLEマガジンを発行しているオンラインエンターテインメント媒体「@Style」、「THE STAR E&M」が主催し、ASEA組織委員会、「ZOZOTOWN」が主幹を務める。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は、1次先着販売、VIPアップグレード抽選販売、日本国外にお住まいのお客様向けチケット販売を5月2日(金)正午から開始する。詳細は公式ホームページ https://www.asea.kr/ja およびZOZOTOWN特設サイトhttps://zozo.jp/event/asia-star-entertainer-awards/ で確認できる。