【夏得ファミリープラン】アオアヲビーチ＆プール☆日焼けしらず！人気のナイトプール7/12オープン♪ かき氷、花火、浮き輪＆パラソル、館内利用券500円 etc.

株式会社H.P.D.コーポレーションアオアヲ ナルト リゾート

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2025年6月21日～8月31日の期間、家族で楽しむ夏旅におすすめの宿泊プランを発売いたします。

アオアヲ ナルト リゾート

大鳴門橋や淡路島を望む宿泊者専用プライベートビーチとプールがオープン。夜は日焼けを気にせず、お子様も遊べるナイトプール（7/12～8/31）も登場します。

アオアヲ ナルト リゾート

かき氷の食べ放題、浮き輪やビーチパラソルレンタル、鳴門鯛が泳ぐ釣り堀体験など無料の特典付き。さらに、夏休みの自由研究にぴったり、貝殻ジェルキャンドルやブレスレット作りなどを半額でご提供。

シーカヤックやスタンドアップペタルサーフィンは、特別価格でご案内します。縁日遊びや駄菓子屋さん、郷土料理バイキングなど、お子さまから大人まで夏を存分に満喫。

海に昇る朝日やムーンロード絶景を眺め、阿波山海の幸に舌鼓。淡路島から車で5分、美しい海と青い空が広がる鳴門で、夏の思い出作りはいかがですか。

■夏の予約ならコレ♪ 海だ！プールだ！夏得ファミリープラン2025

アオアヲの夏休み2025 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/89/郷土料理バイキング「阿波三昧」アオアヲ ナルト リゾート

【期 間】2025年6月21日～8月31日

※お部屋のご利用は16:00～、12:00開始のチェックイン完了後、海・プール・温泉など利用OK

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま

22,000円～（2名１室）、20,500円～（3名１室）、19,500円～（4名１室）

＊海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室、子供料金あり、税・サービス料込､入湯税150円別

【夕 食】郷土料理バイキング、炭火焼、和会席、フレンチから選べるディナー

【朝 食】和食中心のバイキング

【特 典】※1泊につき各1回

★お日にち限定「サマーファミリー7」 ※３.～７.は6/21～8/8、8/17～8/31の期間限定

１.かき氷をお好きなだけ/11:00～16:00

２.お子様(3～12歳)に花火プレゼント

３.ビーチマット＆パラソルレンタル無料（1部屋に1セット）

４.鳴門鯛も♪釣り堀体験（30分間）

５.ビーチで浮き輪レンタル無料（1部屋に1つ）

６.テニスコート1時間無料（ラケット・ボール・シューズ付）

７.レンタサイクル1時間無料

★夏休みの自由研究に♪ 下記メニュー半額 場所:アオアヲビーチランド13:00～15:00

・貝殻ブレスレット（通常1,100円）

・デコシェルフレーム（通常2,000円～）

・貝殻ジェルキャンドル（通常2,000円～）

・竹水鉄砲作り（通常1,500円）

★マリン体験プログラムを特別価格で！ ◎6/21～8/8、8/17～8/31の期間限定

アオアヲビーチランド10:00～17:00 所要：各約25分

・親子でシーカヤック1500円/1人

・親子でパドルサーフィン1500円/1台

・スタンドアップペダルサーフィン2000円/1台

※荒天時中止、チェックイン後の予約順

★ビーチプログラムや縁日に使える館内利用券

「たぬきのお金」1人500圓分プレゼント

【その他】毎晩開催♪阿波踊り公演(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/66/)（※8/8～8/15は休止）、 結婚記念や誕生日ご長寿祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

※画像はイメージです

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

テラスカフェ オーゲ

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/467/)、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

「大谷焼」アートプレートが彩る客室ゴッホのヒマワリルーム

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか、ホテルから徒歩約10分の「花見山」など観光名所も豊富。2024.6.1～鳴門の新名所「tonaru」もオープン。

マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり（要予約）

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通ＪＲ高速バスあり

※画像はイメージです

アオアヲへのアクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

※News！徳島まで500円♪大阪・関西万博の関西パビリオン内の徳島県ブースでは【徳島県への招待状クーポン】が配布されます。

詳細）https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/547/(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/547/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZvlwlZIlkXU ]